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bíró - nagy andrás

Szeptembertől Bíró-Nagy András veszi át a Miniszterelnökség európai uniós ügyeinek irányítását

1 órája
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Szeptembertől a Miniszterelnökség európai uniós ügyeinek irányításával is bővül az államtitkár feladatköre. Bíró-Nagy András a szakpolitikai koordináció mellett Magyarország uniós kapcsolatainak erősítéséért és a magyar érdekek hatékony európai képviseletéért is felel.
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bíró - nagy andráseurópai bizottságminiszterelnökség

A miniszterelnök felkérésére szeptembertől Bíró-Nagy András veszi át a Miniszterelnökség európai uniós ügyeinek irányítását. A szakpolitikáért felelős államtitkár ezzel párhuzamosan jelenlegi feladatait is megtartja, így a jövőben a Miniszterelnökség szakpolitikáért és európai uniós ügyekért felelős államtitkáraként dolgozik tovább.

Bíró-Nagy András (Forrás: kormany.hu)
Bíró-Nagy András (Forrás: kormany.hu)

Bíró-Nagy András az uniós ügyekért is felel

A közlés szerint az új feladatkörben

 Bíró-Nagy András a kormányzati szakpolitikai koordináció mellett az európai uniós ügyek összehangolásáért, Magyarország uniós kapcsolatainak erősítéséért, valamint a magyar érdekek hatékony európai képviseletéért felel.

Bíró-Nagy András politológus, nemzetközi kapcsolatok szakértő és a politikatudományok doktora. Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen, valamint a London School of Economicson végezte. Szakmai és tudományos munkásságának egyik kiemelt területe az európai integráció, Magyarország európai uniós tagsága, illetve a hazai és európai közpolitika. Korábban az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős biztosának kabinetjében dolgozott politikai tanácsadóként.

Legutóbbi könyvében, a „20 év az Európai Unióban” című kötetben Magyarország uniós tagságának elmúlt két évtizedét értékelte.

Bíró-Nagy András május óta dolgozik a Miniszterelnökségen szakpolitikáért felelős államtitkárként. A kibővített feladatkör révén mostantól az uniós ügyek koordinációjában és Magyarország európai képviseletében is meghatározó szerepet kap.

 

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