A miniszterelnök felkérésére szeptembertől Bíró-Nagy András veszi át a Miniszterelnökség európai uniós ügyeinek irányítását. A szakpolitikáért felelős államtitkár ezzel párhuzamosan jelenlegi feladatait is megtartja, így a jövőben a Miniszterelnökség szakpolitikáért és európai uniós ügyekért felelős államtitkáraként dolgozik tovább.

Bíró-Nagy András (Forrás: kormany.hu)

Bíró-Nagy András az uniós ügyekért is felel

A közlés szerint az új feladatkörben

Bíró-Nagy András a kormányzati szakpolitikai koordináció mellett az európai uniós ügyek összehangolásáért, Magyarország uniós kapcsolatainak erősítéséért, valamint a magyar érdekek hatékony európai képviseletéért felel.

Bíró-Nagy András politológus, nemzetközi kapcsolatok szakértő és a politikatudományok doktora. Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen, valamint a London School of Economicson végezte. Szakmai és tudományos munkásságának egyik kiemelt területe az európai integráció, Magyarország európai uniós tagsága, illetve a hazai és európai közpolitika. Korábban az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős biztosának kabinetjében dolgozott politikai tanácsadóként.

Legutóbbi könyvében, a „20 év az Európai Unióban” című kötetben Magyarország uniós tagságának elmúlt két évtizedét értékelte.