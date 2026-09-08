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ArrivaBus

Újabb milliárdos számlákat tol át jövő évre a BKK, egyre nagyobb a baj a fővárosban

57 perce
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Újabb csődelkerülő lépésre kényszerült a főváros, ezúttal egy buszos szolgáltató több milliárd forintos számláinak kifizetését halasztják el. A BKK pénzügyi helyzete egyre súlyosabb, miközben a fővárosnak szeptemberben és októberben is jelentős fizetési kötelezettségekkel kell szembenéznie.
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ArrivaBusBudapestKarácsony Gergelyszámla

A főpolgármester hozzájárult, hogy az ArrivaBus a szeptember és december között esedékessé váló, összesen mintegy kilencmilliárd forintnyi számláját csak jövő márciusban fizessék ki – írja a Népszava. A BKK a döntést a „likviditási egyensúly megőrzésével” indokolta, miközben a főváros pénzügyi helyzete már eddig is komoly nehézségeket mutatott.

Szorult helyzetbe került a BKK, milliárdos számlák átütemezését kérték (Fotó: BKK)
Szorult helyzetbe került a BKK, milliárdos számlák átütemezését kérték (Fotó: BKK)

Már 75 milliárd forintnyi halasztott fizetés torlódhat össze a BKK-nál

Az ArrivaBus a BKV után Budapest második legnagyobb buszos szolgáltatója, mintegy 480 járművel. A társaság Észak-Pesten, Dél-Budán és Csepelen is üzemeltet járatokat, emellett a 100E repülőtéri expresszbusz szolgáltatását is biztosítja. A vállalat 2024-ben tíz évre szóló, 108 milliárd forint értékű szerződést kötött a fővárossal, így a járatok leállítása nyilvánvalóan nem jelenthet megoldást.

A mostani döntés különösen azért figyelemre méltó, mert a főváros már tavaly novemberben is hasonló módon próbálta kezelni a likviditási problémákat, most azonban az előző évhez képest két hónappal korábban került sor a számlák átütemezésére.

A BKK számításai szerint 2026 második felére összesen 75 milliárd forintnyi halasztott fizetés torlódik össze.

A közösségi közlekedésre idén a fővárosi önkormányzat 204,5 milliárd forintot biztosít, ám ennek több mint harmada, 77,4 milliárd forint csak 2027-ben érkezik meg a BKK-hoz. A társaság már eleve 30 milliárd forintos folyószámlahitellel kezdte az évet, amelyhez további 45 milliárd forint forgóeszközhitel társult.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a közösségi közlekedés után járó 12 milliárd forintos állami normatívát idén sem kapta meg a főváros. A tavaly decemberben kifizetett összeget végül a Magyar Államkincstár beszámította a fővárosi önkormányzat szolidaritási hozzájárulásból fennálló tartozásába.

Közelednek a kritikus határidők

A főváros pénzügyi helyzetéről Vitézy Dávid közlekedési miniszter azt mondta, jelenleg nem önmagában a 12 milliárdos normatíva a kérdés, hanem a szolidaritási hozzájárulás. Szerinte az előző kormány által kialakított számítási modell és mértéke fizetési nehézségeket okoz, ezért keresik a megoldást.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerint ugyanakkor egyre közelebb kerülnek a kritikus határidők. A főváros 80 milliárd forintos folyószámla-hitelének szeptember 18-án jár le a szerződése, miközben a BKK forgóhitele is szeptember végén fut ki.

A fővárosi folyószámla jelenleg 67 milliárd forintos mínuszban van.

Bár szeptemberben megérkezik az iparűzési adó második részlete, a hitelek visszafizetése és az október elején esedékes munkabérek ismét jelentős összeget vonnak ki a kasszából. A fővárosnak október közepén további 86 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulást kellene teljesítenie.

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A főváros és a kormány között egyelőre nem történt érdemi előrelépés a fizetőképesség fenntartásáról szóló tárgyalásokon. A folyószámlahitel meghosszabbításáról legkésőbb a szeptember végi közgyűlésen kellene dönteni, ehhez azonban a fővárosnak és a banknak is meg kellene találnia a megoldást. Karácsony Gergely szeptember 1-jétől visszavonásig általános kifizetési korlátozást és létszámstopot rendelt el a fővárosi önkormányzatnál. Az új kötelezettségvállalások korlátozása után most már a korábban vállalt kötelezettségek teljesítésének elhalasztása is napirendre került, ami jól mutatja a főváros és a BKK egyre súlyosabb likviditási problémáit.

 

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