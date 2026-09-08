Újabb milliárdos számlákat tol át jövő évre a BKK, egyre nagyobb a baj a fővárosban

A főpolgármester hozzájárult, hogy az ArrivaBus a szeptember és december között esedékessé váló, összesen mintegy kilencmilliárd forintnyi számláját csak jövő márciusban fizessék ki – írja a Népszava. A BKK a döntést a „likviditási egyensúly megőrzésével” indokolta, miközben a főváros pénzügyi helyzete már eddig is komoly nehézségeket mutatott.

Szorult helyzetbe került a BKK, milliárdos számlák átütemezését kérték (Fotó: BKK)

Már 75 milliárd forintnyi halasztott fizetés torlódhat össze a BKK-nál

Az ArrivaBus a BKV után Budapest második legnagyobb buszos szolgáltatója, mintegy 480 járművel. A társaság Észak-Pesten, Dél-Budán és Csepelen is üzemeltet járatokat, emellett a 100E repülőtéri expresszbusz szolgáltatását is biztosítja. A vállalat 2024-ben tíz évre szóló, 108 milliárd forint értékű szerződést kötött a fővárossal, így a járatok leállítása nyilvánvalóan nem jelenthet megoldást.

A mostani döntés különösen azért figyelemre méltó, mert a főváros már tavaly novemberben is hasonló módon próbálta kezelni a likviditási problémákat, most azonban az előző évhez képest két hónappal korábban került sor a számlák átütemezésére.

A BKK számításai szerint 2026 második felére összesen 75 milliárd forintnyi halasztott fizetés torlódik össze.

A közösségi közlekedésre idén a fővárosi önkormányzat 204,5 milliárd forintot biztosít, ám ennek több mint harmada, 77,4 milliárd forint csak 2027-ben érkezik meg a BKK-hoz. A társaság már eleve 30 milliárd forintos folyószámlahitellel kezdte az évet, amelyhez további 45 milliárd forint forgóeszközhitel társult.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a közösségi közlekedés után járó 12 milliárd forintos állami normatívát idén sem kapta meg a főváros. A tavaly decemberben kifizetett összeget végül a Magyar Államkincstár beszámította a fővárosi önkormányzat szolidaritási hozzájárulásból fennálló tartozásába.

Közelednek a kritikus határidők

A főváros pénzügyi helyzetéről Vitézy Dávid közlekedési miniszter azt mondta, jelenleg nem önmagában a 12 milliárdos normatíva a kérdés, hanem a szolidaritási hozzájárulás. Szerinte az előző kormány által kialakított számítási modell és mértéke fizetési nehézségeket okoz, ezért keresik a megoldást.