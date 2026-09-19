Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Vitézy Dávid

Vitézy Dávid bejelentette, ki lesz az új közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkár

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Vitézy Dávid bejelentette, kit kért fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A választás a Magyar Vonatflotta Zrt. eddigi vezérigazgatójára, Böde Csabára esett, aki korábban hosszú éveken át a pénzügyi szektorban dolgozott, a közlekedés területén pedig civilként szerzett több évtizedes tapasztalatot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vitézy Dávidállamtitkárközösségi közlekedés

Böde Csaba, a Magyar Vonatflotta Zrt. eddigi vezérigazgatója lett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkára. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton közösségi oldalán számolt be a szakember felkéréséről.

Vitézy Dávid, közösségi közlekedés, vasút, államtitkár, Közlekedési és Beruházási Minisztérium, Magyar Vonatflotta Zrt., vasútfejlesztés, InterCity, HÉV Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter és Böde Csaba közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkár
Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter és Böde Csaba közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkár
Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldal

Böde Csaba több mint 15 évig dolgozott a pénzügyi szektorban

Vitézy Dávid bejegyzése szerint Böde Csaba az Eötvös Loránd Tudományegyetemen fizikusként végzett, majd a Semmelweis Egyetemen biofizikából szerzett doktori fokozatot. Ezt követően több mint 15 éven át dolgozott a Morgan Stanley-nél, ahol pénzügyi modellezéssel, árazással és kockázatkezeléssel foglalkozott.

Az elmúlt években egy mintegy 30 fős, nemzetközi csapatot irányított, amelynek tagjai többek között Budapesten, Londonban, New Yorkban és Hongkongban dolgoztak.

A közlekedés területén mintegy 25 éve tevékenykedik civil aktivistaként. Részt vett egyebek mellett az integrált ütemes menetrend koncepciójának kidolgozásában, valamint három éven keresztül vezette az Indóház vasúti szaklap nemzetközi rovatát.

A Magyar Vonatflotta Zrt. éléről érkezik az új államtitkár

Böde Csaba az elmúlt hónapokban a Magyar Vonatflotta Zrt. vezérigazgatójaként dolgozott. Ebben a tisztségében annak a rendszernek a kiépítését kezdte meg, amelyen keresztül a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítják majd.

Vitézy Dávid szerint a magyar közösségi közlekedés előtt jelentős fejlesztési lehetőségek állnak. A miniszter ennek kapcsán a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet, az új InterCityk és HÉV-ek beszerzését, valamint az európai uniós források hatékony felhasználását emelte ki.

A tárcavezető közölte, Böde Csabától azt várja, hogy a nemzetközi környezetben megszerzett tudását a magyar közösségi közlekedés fejlesztéseinek hatékony megvalósításában kamatoztassa.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!