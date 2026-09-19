Vitézy Dávid bejelentette, ki lesz az új közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkár

Böde Csaba, a Magyar Vonatflotta Zrt. eddigi vezérigazgatója lett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkára. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton közösségi oldalán számolt be a szakember felkéréséről.

Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter és Böde Csaba közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkár

Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldal

Böde Csaba több mint 15 évig dolgozott a pénzügyi szektorban

Vitézy Dávid bejegyzése szerint Böde Csaba az Eötvös Loránd Tudományegyetemen fizikusként végzett, majd a Semmelweis Egyetemen biofizikából szerzett doktori fokozatot. Ezt követően több mint 15 éven át dolgozott a Morgan Stanley-nél, ahol pénzügyi modellezéssel, árazással és kockázatkezeléssel foglalkozott.

Az elmúlt években egy mintegy 30 fős, nemzetközi csapatot irányított, amelynek tagjai többek között Budapesten, Londonban, New Yorkban és Hongkongban dolgoztak.

A közlekedés területén mintegy 25 éve tevékenykedik civil aktivistaként. Részt vett egyebek mellett az integrált ütemes menetrend koncepciójának kidolgozásában, valamint három éven keresztül vezette az Indóház vasúti szaklap nemzetközi rovatát.

A Magyar Vonatflotta Zrt. éléről érkezik az új államtitkár

Böde Csaba az elmúlt hónapokban a Magyar Vonatflotta Zrt. vezérigazgatójaként dolgozott. Ebben a tisztségében annak a rendszernek a kiépítését kezdte meg, amelyen keresztül a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítják majd.

Vitézy Dávid szerint a magyar közösségi közlekedés előtt jelentős fejlesztési lehetőségek állnak. A miniszter ennek kapcsán a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet, az új InterCityk és HÉV-ek beszerzését, valamint az európai uniós források hatékony felhasználását emelte ki.

A tárcavezető közölte, Böde Csabától azt várja, hogy a nemzetközi környezetben megszerzett tudását a magyar közösségi közlekedés fejlesztéseinek hatékony megvalósításában kamatoztassa.