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Tisza Párt

Bóka János: Mennyi Tisza-ígéretről derül ki, hogy hazugság volt?

23 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Rekordmagas üzemanyagár. Rekordmagas államadósság. Rekordmagas hiány.
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Tisza PártállamadóssággázolajBóka Jánosbenzinüzemanyag

Bóka János a következő kérdéseket feszegeti Facebook-oldalán: a rekordmagas üzemanyagárakat, rekordmagas államadósságot és a rekordmagas hiányt látva vajon a Tisza párt mennyi ígéretéről derül még ki, hogy hazugság volt? 

Bóka emlékeztetett: a kampányidőszakban Magyar Péter 480 forintos benzinárat követelt. "Ehhez képest kivezették a védett üzemanyagárat. Ma a magyar családok az idei év legmagasabb üzemanyagáraival szembesülnek, ami egy átlagos családnak tankolásonként legalább négyezer forint többletkiadást jelent."

Bóka arról is beszél Facebook-oldalán közzétett videójában: 2634 milliárd forinttal nőtt az államadósság, ami így már rekordmagas: 65 715 milliárd forint. Kiemelte: az államháztartási hiány 2010 óta nem volt ilyen magas. 

"Közben sorra maradnak el a kampányígéretek: nincs dupla családi pótlék, nincs 480 forintos üzemanyag, elmaradnak a beígért béremelések. Ez a be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetése" - folytatta.

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