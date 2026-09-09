Paks: Brüsszelben sem tudják megerősíteni Magyar Péter állítását

Az Európai Bizottság illetékes szóvivője az MTI megkeresésére szerdán azt közölte, hogy egyelőre nincs tudomásuk hivatalos osztrák panaszról vagy értesítésről. Ugyanakkor a testület az ügy átfogó jellege miatt egyeztet az uniós szolgálatokkal, és várhatóan csütörtökön már több információval rendelkezik majd.

Brüsszel sem tudja megerősíteni, hogy Ausztria panaszt tett volna

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A fejlemény azért is fontos, mert korábban olyan információk jelentek meg, amelyek szerint Ausztria az Európai Unióhoz fordult a paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb miatt.

Ausztria korábban már cáfolta a panaszról szóló hírt

Az osztrák Innovációs, Mobilitási és Infrastrukturális Minisztérium az APA hírügynökség megkeresésére korábban egyértelművé tette: Ausztria nem tett panaszt az Európai Bizottságnál a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító fenékküszöb miatt.

A tárca ugyanakkor közölte, hogy a budapesti székhelyű Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. Az Európai Unió Duna Régió Stratégiája keretében pedig a Duna menti államok közös álláspontot dolgoztak ki, amelyet eljuttattak a magyar közlekedési miniszterhez és Magyar Péter miniszterelnökhöz.

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter szerdán reggel arról írt, hogy Ausztria bepanaszolta Magyarországot Brüsszelben a paksi beruházás miatt. A politikus szerint a Paksi Atomerőmű jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul működni.

Az osztrák minisztérium azonban ezt az állítást cáfolta, és most az Európai Bizottság sem erősítette meg, hogy hivatalos osztrák panasz érkezett volna.

A paksi fenékküszöb építését több szervezet is kifogásolta, elsősorban az engedélyezési eljárással és a szomszédos országok értesítésével kapcsolatban. Az Európai Bizottság szerint az ügyben további egyeztetések zajlanak, ezért csütörtökre várhatóak újabb részletek.