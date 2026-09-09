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brüsszelben

Paks: Brüsszelben sem tudják megerősíteni Magyar Péter állítását

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Újabb fordulat történt a paksi fenékküszöb körül kialakult vitában. Az Európai Bizottság sem tudja megerősíteni, hogy Ausztria hivatalos panaszt vagy értesítést küldött volna Brüsszelnek a beruházás miatt.
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brüsszelbeneurópai unióeurópai bizottságMagyar Péter

Az Európai Bizottság illetékes szóvivője az MTI megkeresésére szerdán azt közölte, hogy egyelőre nincs tudomásuk hivatalos osztrák panaszról vagy értesítésről. Ugyanakkor a testület az ügy átfogó jellege miatt egyeztet az uniós szolgálatokkal, és várhatóan csütörtökön már több információval rendelkezik majd.

Brüsszel sem tudja megerősíteni, hogy Ausztria panaszt tett volna
Brüsszel sem tudja megerősíteni, hogy Ausztria panaszt tett volna
Fotó: Mediaworks

A fejlemény azért is fontos, mert korábban olyan információk jelentek meg, amelyek szerint Ausztria az Európai Unióhoz fordult a paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb miatt.

Ausztria korábban már cáfolta a panaszról szóló hírt

Az osztrák Innovációs, Mobilitási és Infrastrukturális Minisztérium az APA hírügynökség megkeresésére korábban egyértelművé tette: Ausztria nem tett panaszt az Európai Bizottságnál a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító fenékküszöb miatt.

A tárca ugyanakkor közölte, hogy a budapesti székhelyű Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. Az Európai Unió Duna Régió Stratégiája keretében pedig a Duna menti államok közös álláspontot dolgoztak ki, amelyet eljuttattak a magyar közlekedési miniszterhez és Magyar Péter miniszterelnökhöz.

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter szerdán reggel arról írt, hogy Ausztria bepanaszolta Magyarországot Brüsszelben a paksi beruházás miatt. A politikus szerint a Paksi Atomerőmű jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul működni.

Az osztrák minisztérium azonban ezt az állítást cáfolta, és most az Európai Bizottság sem erősítette meg, hogy hivatalos osztrák panasz érkezett volna.

A paksi fenékküszöb építését több szervezet is kifogásolta, elsősorban az engedélyezési eljárással és a szomszédos országok értesítésével kapcsolatban. Az Európai Bizottság szerint az ügyben további egyeztetések zajlanak, ezért csütörtökre várhatóak újabb részletek.

 

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