Vészféket húzott Budapest, novemberre a bérek kifizetése is veszélybe kerülhet

Szeptember 16-án estig 118 milliárd forint iparűzési adó érkezett a fővárosi önkormányzat számlájára, amiből Budapest visszafizette a teljes folyószámlahitelét – közölte Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója egy városházi háttérbeszélgetésen. Az év hátralévő részében ugyanakkor a főváros már nem rendelkezik ilyen hitelkerettel, ezért kizárólag a ténylegesen beérkező bevételeiből gazdálkodhat.

Budapest leállította a fejlesztéseket, létszámstopot vezetett be, és kormányzati megállapodás nélkül novemberre elfogyhat a pénz (Forrás: Origo)

Minden leállt Budapesten, ami leállítható

A működőképesség megőrzése érdekében Budapest az elmúlt hetekben rendkívül szigorú takarékossági intézkedéseket vezetett be:

a fővárosi önkormányzatnál és a főpolgármesteri hivatalnál minden új kötelezettségvállalás külön engedélyhez kötött;

az intézményeknél a 20 millió forintot meghaladó kiadásokra vonatkozik a korlátozás;

létszámstopot rendeltek el, így új munkavállalót csak külön engedéllyel lehet felvenni;

valamennyi intézményi beruházást befagyasztották;

a BKV-nál egyes kifizetések elhalasztására is szükség volt.

Kiss Ambrus szerint ezekkel a lépésekkel szeptember végéig vissza tudják fizetni a BKK 45 milliárd forintos forgóeszközhitelét, és az október elején esedékes bérek kifizetésére is marad elegendő pénz. Ezt követően azonban már nem biztosított a főváros működése.

Ez egy borzasztóan lecsavart működés”

– fogalmazott a főigazgató, aki szerint már egy 86 ezer forintos kávégép beszerzését is el kell halasztani.

A legnagyobb problémát az október közepén esedékes, 86 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás jelenti. Kiss Ambrus szerint ennek kifizetése jelenleg esélytelen.

Ha a tartozás sorban álló tétellé válik, minden, a főváros számlájára érkező összeget automatikusan erre fordítanának. Ebben az esetben a BKK elkezdené felhalmozni a kifizetetlen számláit, novemberben pedig már a bérek átutalására sem maradna pénz.

A főigazgató elmondta, tárgyalások folynak a kormánnyal, azok részleteiről azonban nem adott tájékoztatást. Azt ugyanakkor egyértelművé tette, hogy Budapestnek nincs alternatív forgatókönyve: