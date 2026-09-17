Vészféket húzott Budapest, novemberre a bérek kifizetése is veszélybe kerülhet

Szeptember 16-án estig 118 milliárd forint iparűzési adó érkezett a fővárosi önkormányzat számlájára, amiből Budapest visszafizette a teljes folyószámlahitelét – közölte Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója egy városházi háttérbeszélgetésen. Az év hátralévő részében ugyanakkor a főváros már nem rendelkezik ilyen hitelkerettel, ezért kizárólag a ténylegesen beérkező bevételeiből gazdálkodhat.
Minden leállt Budapesten, ami leállítható
A működőképesség megőrzése érdekében Budapest az elmúlt hetekben rendkívül szigorú takarékossági intézkedéseket vezetett be:
- a fővárosi önkormányzatnál és a főpolgármesteri hivatalnál minden új kötelezettségvállalás külön engedélyhez kötött;
- az intézményeknél a 20 millió forintot meghaladó kiadásokra vonatkozik a korlátozás;
- létszámstopot rendeltek el, így új munkavállalót csak külön engedéllyel lehet felvenni;
- valamennyi intézményi beruházást befagyasztották;
- a BKV-nál egyes kifizetések elhalasztására is szükség volt.
Kiss Ambrus szerint ezekkel a lépésekkel szeptember végéig vissza tudják fizetni a BKK 45 milliárd forintos forgóeszközhitelét, és az október elején esedékes bérek kifizetésére is marad elegendő pénz. Ezt követően azonban már nem biztosított a főváros működése.
Ez egy borzasztóan lecsavart működés”
– fogalmazott a főigazgató, aki szerint már egy 86 ezer forintos kávégép beszerzését is el kell halasztani.
A legnagyobb problémát az október közepén esedékes, 86 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás jelenti. Kiss Ambrus szerint ennek kifizetése jelenleg esélytelen.
Ha a tartozás sorban álló tétellé válik, minden, a főváros számlájára érkező összeget automatikusan erre fordítanának. Ebben az esetben a BKK elkezdené felhalmozni a kifizetetlen számláit, novemberben pedig már a bérek átutalására sem maradna pénz.
A főigazgató elmondta, tárgyalások folynak a kormánnyal, azok részleteiről azonban nem adott tájékoztatást. Azt ugyanakkor egyértelművé tette, hogy Budapestnek nincs alternatív forgatókönyve:
kormányzati megállapodás nélkül nem látják biztosítottnak a működés folytatását.
A palackgyűjtés már szociális kérdéssé vált
A háttérbeszélgetésen szóba került a fővárosi közterületek állapota is.
Kiss Ambrus szerint Budapesten egyszerre vannak jelen a közbiztonsági, kábítószer-használati és palack-visszaváltási problémák, amelyek kezeléséről a kormánnyal, a rendőrséggel és a kerületi polgármesterekkel is egyeztettek.
A belvárosban száznál is kevesebb palack-visszaváltó pont működik, ráadásul ezek üzemeltetésével is vannak gondok. A főváros a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei egyik hajléktalanszállóján visszaváltó automatát helyezett üzembe, de az eddigi tapasztalatok szerint a hajléktalan emberek a vártnál kevesebb palackot visznek oda.
A főigazgató hangsúlyozta, hogy már nem kizárólag hajléktalanok gyűjtik a visszaváltható palackokat: egyre szélesebb társadalmi rétegek egészítik ki így a jövedelmüket.
Számukra azt mondani, hogy ezt megszüntetjük, tovább mélyítené a szociális válságot”
– jelentette ki. A főváros tapasztalatai szerint jelentős azoknak a fiataloknak a száma is, akik a gyermekvédelmi intézményekből megszökve Budapest közterületein töltik az éjszakát.
Kiállítások költözhetnek az aluljárókba
A főváros eközben folytatná azt a programot, amelynek keretében az aluljárók üresen álló pavilonjait kulturális célokra hasznosítják.
A helyiségeket múzeumok és más kulturális intézmények kaphatják meg időszakos vagy állandó kiállításaik bemutatására. A Fővárosi Közgyűlés legközelebb a Flórián tér és a Blaha Lujza tér alatti pavilonok hasznosításáról dönthet.
Kiss Ambrus arról is beszámolt, hogy a kegyelmi botrányt vizsgáló parlamenti bizottságnak több mint hétszáz oldalnyi iratanyagot adtak át.
A főpolgármester-helyettes megválasztásáról nem árult el részleteket, de megerősítette, hogy a főpolgármesteri hivatal és a közgyűlési frakciók között zajlanak az egyeztetések.