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Budapest

Vészféket húzott Budapest, novemberre a bérek kifizetése is veszélybe kerülhet

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A főváros visszafizette valamennyi folyószámlahitelét, ehhez azonban gyakorlatilag minden befagyasztható kiadást le kellett állítania. Budapest október elején még képes lesz kifizetni a béreket, az azt követő működéshez viszont már elengedhetetlen a megállapodás a kormánnyal – tudta meg lapunk Kiss Ambrustól, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatójától.
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Budapestközterületpalackszolidaritási hozzájárulásBKK-BKVKiss AmbrusFőpolgármesteri Hivatalfővárosbériparűzési adó

Szeptember 16-án estig 118 milliárd forint iparűzési adó érkezett a fővárosi önkormányzat számlájára, amiből Budapest visszafizette a teljes folyószámlahitelét – közölte Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója egy városházi háttérbeszélgetésen. Az év hátralévő részében ugyanakkor a főváros már nem rendelkezik ilyen hitelkerettel, ezért kizárólag a ténylegesen beérkező bevételeiből gazdálkodhat.

Budapest
Budapest leállította a fejlesztéseket, létszámstopot vezetett be, és kormányzati megállapodás nélkül novemberre elfogyhat a pénz (Forrás: Origo)

Minden leállt Budapesten, ami leállítható

A működőképesség megőrzése érdekében Budapest az elmúlt hetekben rendkívül szigorú takarékossági intézkedéseket vezetett be:

  • a fővárosi önkormányzatnál és a főpolgármesteri hivatalnál minden új kötelezettségvállalás külön engedélyhez kötött;
  • az intézményeknél a 20 millió forintot meghaladó kiadásokra vonatkozik a korlátozás;
  • létszámstopot rendeltek el, így új munkavállalót csak külön engedéllyel lehet felvenni;
  • valamennyi intézményi beruházást befagyasztották;
  • a BKV-nál egyes kifizetések elhalasztására is szükség volt.

Kiss Ambrus szerint ezekkel a lépésekkel szeptember végéig vissza tudják fizetni a BKK 45 milliárd forintos forgóeszközhitelét, és az október elején esedékes bérek kifizetésére is marad elegendő pénz. Ezt követően azonban már nem biztosított a főváros működése.

Ez egy borzasztóan lecsavart működés”

 – fogalmazott a főigazgató, aki szerint már egy 86 ezer forintos kávégép beszerzését is el kell halasztani.

A legnagyobb problémát az október közepén esedékes, 86 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás jelenti. Kiss Ambrus szerint ennek kifizetése jelenleg esélytelen. 

Ha a tartozás sorban álló tétellé válik, minden, a főváros számlájára érkező összeget automatikusan erre fordítanának. Ebben az esetben a BKK elkezdené felhalmozni a kifizetetlen számláit, novemberben pedig már a bérek átutalására sem maradna pénz.

A főigazgató elmondta, tárgyalások folynak a kormánnyal, azok részleteiről azonban nem adott tájékoztatást. Azt ugyanakkor egyértelművé tette, hogy Budapestnek nincs alternatív forgatókönyve: 

kormányzati megállapodás nélkül nem látják biztosítottnak a működés folytatását.

Újabb milliárdos számlákat tol át jövő évre a BKK, egyre nagyobb a baj a fővárosban

A palackgyűjtés már szociális kérdéssé vált

A háttérbeszélgetésen szóba került a fővárosi közterületek állapota is. 

Kiss Ambrus szerint Budapesten egyszerre vannak jelen a közbiztonsági, kábítószer-használati és palack-visszaváltási problémák, amelyek kezeléséről a kormánnyal, a rendőrséggel és a kerületi polgármesterekkel is egyeztettek.

A belvárosban száznál is kevesebb palack-visszaváltó pont működik, ráadásul ezek üzemeltetésével is vannak gondok. A főváros a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei egyik hajléktalanszállóján visszaváltó automatát helyezett üzembe, de az eddigi tapasztalatok szerint a hajléktalan emberek a vártnál kevesebb palackot visznek oda.

A főigazgató hangsúlyozta, hogy már nem kizárólag hajléktalanok gyűjtik a visszaváltható palackokat: egyre szélesebb társadalmi rétegek egészítik ki így a jövedelmüket. 

Számukra azt mondani, hogy ezt megszüntetjük, tovább mélyítené a szociális válságot” 

– jelentette ki. A főváros tapasztalatai szerint jelentős azoknak a fiataloknak a száma is, akik a gyermekvédelmi intézményekből megszökve Budapest közterületein töltik az éjszakát.

Budapest
Budapest belvárosában száznál is kevesebb palack-visszaváltó pont működik, ráadásul ezek üzemeltetésével is vannak gondok(Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks)

Kiállítások költözhetnek az aluljárókba

A főváros eközben folytatná azt a programot, amelynek keretében az aluljárók üresen álló pavilonjait kulturális célokra hasznosítják.

A helyiségeket múzeumok és más kulturális intézmények kaphatják meg időszakos vagy állandó kiállításaik bemutatására. A Fővárosi Közgyűlés legközelebb a Flórián tér és a Blaha Lujza tér alatti pavilonok hasznosításáról dönthet.

Kiss Ambrus arról is beszámolt, hogy a kegyelmi botrányt vizsgáló parlamenti bizottságnak több mint hétszáz oldalnyi iratanyagot adtak át. 

A főpolgármester-helyettes megválasztásáról nem árult el részleteket, de megerősítette, hogy a főpolgármesteri hivatal és a közgyűlési frakciók között zajlanak az egyeztetések.

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