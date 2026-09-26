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BYD

Egyelőre megmarad a BYD adókedvezménye: Szeged még nem kapott választ a kormánytól

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Nem vette napirendre pénteken a szegedi közgyűlés a BYD építményadó-kedvezményének megszüntetéséről szóló javaslatot. Botka László polgármester szerint előbb a kormánynak kell állást foglalnia arról, hogy a kedvezmény megvonása jelentene-e nemzetgazdasági kockázatot. A BYD így egyelőre megtarthatja a szegedi ipari park beruházóinak járó kedvezményt.
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BYDSzijjártó Péterbotka lászlószegedi közgyűlésKapitány IstvánépítményadókedvezményMagyar Péter

A szegedi autógyár adózásáról ismét vita alakult ki a közgyűlésben – számolt be a Világgazdaság. A BYD építményadó-kedvezményének megszüntetését Mihálik Edvin képviselő kezdeményezte. A javaslat támogatói szerint a beruházás során több környezetvédelmi és munkavédelmi előírást is megsértettek, ezért a vállalatnak nem járhat kedvezmény. Mint ahogyan azt korábban is megírtuk, hasonló kritikákkal élt a Tisza Párt is.

BYD
Botka László polgármester cáfolta, hogy a BYD egyáltalán nem fizetne adót Szegeden (Forrás: AFP)

Nem csak a BYD-nak szólt a kedvezmény

Botka László felidézte: az új szegedi ipari park beruházóinak járó építményadó-kedvezményről még azelőtt egyeztetett a képviselőkkel, hogy ismertté vált volna a BYD érkezése. Állítása szerint a kedvezményt akkor minden képviselő támogatta. 

Botka szerint az adóvitában három dolgot kell különválasztani:

  • Építményadó-kedvezmény: az új ipari park valamennyi beruházójának jár, és még a BYD érkezésének bejelentése előtt megszavazták.
  • Iparűzési adó: a beruházáshoz kapcsolódóan eddig 800 millió forintot fizettek be; ebből 230 milliót maga a BYD, a többit az építtetők.
  • A kedvezmény jövője: Botka akkor terjesztené elő a megvonását, ha a kormány szerint az nem jelent nemzetgazdasági kockázatot.

A polgármester cáfolta, hogy a BYD egyáltalán nem fizetne adót Szegeden:

Nem igaz, hogy a BYD nem fizet adót. Ez hazugság.” 

 

Gyárbezárások, vállalati konfliktusok és gazdátlan munkaügyek a Tisza-kormány alatt

A kormány válaszától függhet a következő lépés

Botka közölte, hogy levélben fordult Kapitány Istvánhoz: azt kérdezte a kormánytól, okozhat-e problémát a BYD építményadó-kedvezményének megszüntetése. Mivel még nem kapott választ, ismét megkeresné a kormányt.

A polgármester azt mondta, ha a kormány nem lát nemzetgazdasági kockázatot, maga terjeszti elő a kedvezmény megvonását. A közgyűlés pénteken nem vette napirendre Mihálik javaslatát, így az építményadó-kedvezmény egyelőre érvényben marad.

A magyar kormány és a BYD viszonya akkor éleződött ki, mikor Szijjártó Péter bejelentette: a kínai autóipari vállalatnál folytatja karrierjét (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Kínai nagyvállalatok Magyar Péter célkeresztjében

Magyar Péter és a Tisza politikusai az elmúlt időszakban számos, Magyarországon működő vagy hazánkban beruházást tervező nagyvállalattal kerültek konfliktusba. A BYD-val azután éleződött ki a viszony, hogy Szijjártó Péter bejelentette: a kínai autóipari vállalatnál folytatja pályafutását. 

Magyar Péter erre olyan összeférhetetlenségi szabályokat helyezett kilátásba, amelyek megakadályozhatják a volt külügyminisztert új pozíciója elfoglalásában. 

Stumpf Péter tiszás képviselő pedig közölte: a BYD szegedi gyára addig nem kezdheti meg a termelést, amíg a hatóságok nem találják megfelelőnek a levegőminőséget ellenőrző rendszert.

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