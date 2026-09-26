Egyelőre megmarad a BYD adókedvezménye: Szeged még nem kapott választ a kormánytól

A szegedi autógyár adózásáról ismét vita alakult ki a közgyűlésben – számolt be a Világgazdaság. A BYD építményadó-kedvezményének megszüntetését Mihálik Edvin képviselő kezdeményezte. A javaslat támogatói szerint a beruházás során több környezetvédelmi és munkavédelmi előírást is megsértettek, ezért a vállalatnak nem járhat kedvezmény. Mint ahogyan azt korábban is megírtuk, hasonló kritikákkal élt a Tisza Párt is.
Nem csak a BYD-nak szólt a kedvezmény
Botka László felidézte: az új szegedi ipari park beruházóinak járó építményadó-kedvezményről még azelőtt egyeztetett a képviselőkkel, hogy ismertté vált volna a BYD érkezése. Állítása szerint a kedvezményt akkor minden képviselő támogatta.
Botka szerint az adóvitában három dolgot kell különválasztani:
- Építményadó-kedvezmény: az új ipari park valamennyi beruházójának jár, és még a BYD érkezésének bejelentése előtt megszavazták.
- Iparűzési adó: a beruházáshoz kapcsolódóan eddig 800 millió forintot fizettek be; ebből 230 milliót maga a BYD, a többit az építtetők.
- A kedvezmény jövője: Botka akkor terjesztené elő a megvonását, ha a kormány szerint az nem jelent nemzetgazdasági kockázatot.
A polgármester cáfolta, hogy a BYD egyáltalán nem fizetne adót Szegeden:
Nem igaz, hogy a BYD nem fizet adót. Ez hazugság.”
A kormány válaszától függhet a következő lépés
Botka közölte, hogy levélben fordult Kapitány Istvánhoz: azt kérdezte a kormánytól, okozhat-e problémát a BYD építményadó-kedvezményének megszüntetése. Mivel még nem kapott választ, ismét megkeresné a kormányt.
A polgármester azt mondta, ha a kormány nem lát nemzetgazdasági kockázatot, maga terjeszti elő a kedvezmény megvonását. A közgyűlés pénteken nem vette napirendre Mihálik javaslatát, így az építményadó-kedvezmény egyelőre érvényben marad.
Kínai nagyvállalatok Magyar Péter célkeresztjében
Magyar Péter és a Tisza politikusai az elmúlt időszakban számos, Magyarországon működő vagy hazánkban beruházást tervező nagyvállalattal kerültek konfliktusba. A BYD-val azután éleződött ki a viszony, hogy Szijjártó Péter bejelentette: a kínai autóipari vállalatnál folytatja pályafutását.
Magyar Péter erre olyan összeférhetetlenségi szabályokat helyezett kilátásba, amelyek megakadályozhatják a volt külügyminisztert új pozíciója elfoglalásában.
Stumpf Péter tiszás képviselő pedig közölte: a BYD szegedi gyára addig nem kezdheti meg a termelést, amíg a hatóságok nem találják megfelelőnek a levegőminőséget ellenőrző rendszert.