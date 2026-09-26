Egyelőre megmarad a BYD adókedvezménye: Szeged még nem kapott választ a kormánytól

A szegedi autógyár adózásáról ismét vita alakult ki a közgyűlésben – számolt be a Világgazdaság. A BYD építményadó-kedvezményének megszüntetését Mihálik Edvin képviselő kezdeményezte. A javaslat támogatói szerint a beruházás során több környezetvédelmi és munkavédelmi előírást is megsértettek, ezért a vállalatnak nem járhat kedvezmény. Mint ahogyan azt korábban is megírtuk, hasonló kritikákkal élt a Tisza Párt is.

Botka László polgármester cáfolta, hogy a BYD egyáltalán nem fizetne adót Szegeden (Forrás: AFP)

Nem csak a BYD-nak szólt a kedvezmény

Botka László felidézte: az új szegedi ipari park beruházóinak járó építményadó-kedvezményről még azelőtt egyeztetett a képviselőkkel, hogy ismertté vált volna a BYD érkezése. Állítása szerint a kedvezményt akkor minden képviselő támogatta.

Botka szerint az adóvitában három dolgot kell különválasztani:

Építményadó-kedvezmény: az új ipari park valamennyi beruházójának jár, és még a BYD érkezésének bejelentése előtt megszavazták.

Iparűzési adó: a beruházáshoz kapcsolódóan eddig 800 millió forintot fizettek be; ebből 230 milliót maga a BYD, a többit az építtetők.

A kedvezmény jövője: Botka akkor terjesztené elő a megvonását, ha a kormány szerint az nem jelent nemzetgazdasági kockázatot.

A polgármester cáfolta, hogy a BYD egyáltalán nem fizetne adót Szegeden: