„Biztos ilyen időket szeretnénk?” – névtelen feljelentések Székesfehérváron

Névtelen feljelentő levél érkezett néhány hete a Székesfehérvári Polgármesteri Hivatalhoz, amelyben az egyik városi intézmény vezetését politikai alapú visszásságokkal és visszaélésekkel vádolták – számolt be róla Facebook-oldalán Cser-Palkovics András. A polgármester közlése szerint a levél szerzői az intézmény munkatársainak vallották magukat, nevüket azonban nem vállalták.
Huszonhat dolgozó állt ki az intézmény vezetése mellett
Az anonim levél szerzői azt is közölték, hogy vádjaikat a város jegyzője mellett az oktatási miniszternek is elküldték. Állításuk szerint ugyanis a városvezetés pártpolitikai okokból nem vizsgálná ki az ügyet.
Cser-Palkovics András később újabb levelet kapott, amelyet már az érintett intézmény 26 dolgozója látott el valódi, név szerinti aláírásával. A munkatársak ebben:
- elhatárolódtak a névtelen feljelentő levéltől;
- kiálltak az intézmény vezetése mellett;
- nevüket is vállalták álláspontjuk mellett.
Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szintén megkereste az önkormányzatot az üggyel kapcsolatban. A tárca azt írta,
bíznak benne, hogy az ügyben a tények teljes körű feltárása már folyamatban van”,
emellett tájékoztatást kért a vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedésekről. A polgármester jelezte, hogy a kért információkat természetesen megadják.
Cser-Palkovics András ugyanakkor megjegyezte: továbbra is várja az oktatási miniszter válaszát arra, hogy milyen szakmai indokok alapján nem nevezte ki a Tóparti Gimnázium igazgatóját.
Cser-Palkovics András szerint meg kell törni a bosszú körforgását
A polgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak jogszabályokban rögzített ellenőrzési rendje van, és ennek alapján rendszeresen történnek vizsgálatok. Ezeket azonban jogszerű és korrekt keretek között kell lefolytatni, nem pedig névtelen vádak alapján politikai leszámolássá változtatni.
Egy üzenetem van tehát mindazok felé, akik névtelenül írnak vádakat, vagy akár névvel, de hazugságokat: nem leszünk olyanok, mint Önök”
– fogalmazott Cser-Palkovics András.
A városvezető szerint a normalitás és a békesség olyan érték, amelyet sem személyes, sem politikai revans kedvéért nem szabad feláldozni. Mint írta, nem engedik, hogy mások ellehetetlenítsék Székesfehérvár és a városi intézmények nyugodt, stabil működését. Cser-Palkovics András történelmi figyelmeztetéssel zárta bejegyzését. Úgy fogalmazott, Magyarország és Székesfehérvár történelmének legsötétebb fejezetei is a revanssal és a bosszú igényével kezdődtek.
Ezt az átkozott körforgást pedig meg kell törni! A normalitás ideje kell jöjjön!”
– hangsúlyozta a polgármester.