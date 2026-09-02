„Biztos ilyen időket szeretnénk?” – névtelen feljelentések Székesfehérváron

Névtelen feljelentő levél érkezett néhány hete a Székesfehérvári Polgármesteri Hivatalhoz, amelyben az egyik városi intézmény vezetését politikai alapú visszásságokkal és visszaélésekkel vádolták – számolt be róla Facebook-oldalán Cser-Palkovics András. A polgármester közlése szerint a levél szerzői az intézmény munkatársainak vallották magukat, nevüket azonban nem vállalták.

Cser-Palkovics András hangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak jogszabályokban rögzített ellenőrzési rendje van, és ennek alapján rendszeresen történnek vizsgálatok (Forrás: Facebook/Dr. Cser-Palkovics András)

Huszonhat dolgozó állt ki az intézmény vezetése mellett

Az anonim levél szerzői azt is közölték, hogy vádjaikat a város jegyzője mellett az oktatási miniszternek is elküldték. Állításuk szerint ugyanis a városvezetés pártpolitikai okokból nem vizsgálná ki az ügyet.

Cser-Palkovics András később újabb levelet kapott, amelyet már az érintett intézmény 26 dolgozója látott el valódi, név szerinti aláírásával. A munkatársak ebben:

elhatárolódtak a névtelen feljelentő levéltől;

kiálltak az intézmény vezetése mellett;

nevüket is vállalták álláspontjuk mellett.

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szintén megkereste az önkormányzatot az üggyel kapcsolatban. A tárca azt írta,

bíznak benne, hogy az ügyben a tények teljes körű feltárása már folyamatban van”,

emellett tájékoztatást kért a vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedésekről. A polgármester jelezte, hogy a kért információkat természetesen megadják.