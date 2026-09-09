Cserhalmi György nekiment Nagy Ervinnek az SZFE miatt, reagált az államtitkár

Az áprilisi kormányváltás szele a napokban a színházi szférát is elérte: a teljes korábbi kuratórium távozott a Színház- és Filmművészeti Egyetemet (SZFE) fenntartó alapítvány éléről. A testület új elnöke Vidnyánszky Attila után a filmesztéta, Kovács András Bálint lett, mialatt a Nemzeti Színházban továbbra is zajlik a Vidnyánszky elmozdítását előkészítő átvilágítás, Sepsi Enikő rektor pedig a lemondását kezdeményezte. A kurátorok kinevezési folyamata nem volt átlátható, az oktatási tárca nem ismertette, milyen szempontok alapján választotta ki a tagokat. Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze, a Magyar Érdemrend nagykeresztjének tulajdonosa korábban egy nyílt levél aláírásával tiltakozott a kiválasztási folyamat ellen.

Cserhalmi György beszólt Nagy Ervinnek az SZFE miatt (Forrás: Facebook)

Most a Színház Online felületén ismét felszólalt az ügyben, Nagy Ervin államtitkárnak címezve írását:

Ami most történik az SZFE-n és más, a kultúrát célozni óhajtó intézkedésekben, azt az Antall-kormány idején úgy hívták, ejtőernyőzés. Akkoriban az államtitkárt Fekete Gyurkának hívták. Úgy látszik, be kéne iratkozni valami fejlődéstechnikai általános iskolába. Mit mondjak erre? Azt a szót mindenki ismeri, hogy fasza…

– fogalmazott, hozzátéve, „post scriptum: Azért választ nem várok”.

Nagy Ervin reagált

Az államtitkár a Telex megkeresésére reagált Cserhalmi György kritikájára. Nagy Ervin azt írta, a kulturális kormányzat szakítani kíván az „eddig ti voltatok, most mi jövünk” logikájával. Szerinte az elmúlt években a kulturális életben az „előszobázás” határozta meg, hogy ki milyen pozícióhoz, támogatáshoz vagy szerephez jutott, ezen azonban változtatni szeretnének.

Mint fogalmazott, olyan szakmai közeget szeretnének kialakítani, ahol nem a politikai kapcsolatok, hanem a szakmai teljesítmény és a javaslatok számítanak. Kitért az új, ideiglenes minisztériumi szakbizottságokra is, amelyek feladata többek között az idei igazgatói pályázatokat elbíráló bizottságok tagjainak kijelölése lesz.

A testületek megbízatása december 31-ig szól, az állandó szakbizottságokat pedig később, a szakmai szervezetek bevonásával alakítják ki.

Az SZFE-vel kapcsolatban Nagy Ervin azt hangsúlyozta, hogy a kuratórium és a felügyelőbizottság összetételére a kulturális tárcának nincs hatásköre, az egyetem alapítói jogait ugyanis az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium gyakorolja. Hozzátette: a jelenlegi kuratórium mandátuma egy évre szól, feladata pedig az alapítványi rendszer felszámolása és az egyetemi autonómia visszaállítása. Az államtitkár végül azt írta, a kulturális kormányzat nyitott a kérdésekre, a kritikákra és a párbeszédre.