Padtársa szavazott a tiszás képviselő helyett: Csézy Erzsébet szerint ezzel semmi gond

A tiszás Csézy Erzsébet közösségi oldalán reagált arra a videóra, amelyen az látható, hogy Schummer Orsolya átnyúl hozzá a parlamenti szavazás közben, és megnyomja a mellette lévő szavazógombot. Csézy azt írta, ő maga kérte padtársa segítségét, és hangsúlyozta:
A leadott szavazatom az akaratommal egyező volt.”
A képviselő a vele szemben megfogalmazott kritikákat „nagyon gyenge próbálkozásnak” nevezte.
Németh Balázs szerint káosz alakult ki a Tisza-frakcióban
A fideszes Németh Balázs a történtekre reagálva azt írta:
Csodás életkép a Tisza-frakcióból!”
Bejegyzésében azt állította, hogy a Médiatanács tagjairól szóló szavazás előtt a Tisza képviselői eredetileg igen szavazatra készültek, Magyar Péter azonban az utolsó pillanatban nemet kért a frakció tagjaitól. Németh szerint az információ nem jutott el időben minden képviselőhöz, ezért zavar alakult ki a padsorokban. A politikus értelmezése szerint ez magyarázhatja a Csézy Erzsébet és Schummer Orsolya között történteket is.
A nyilvánosságra került felvételen Schummer átnyúl Csézyhez, és megnyomja a szavazógombját. Csézy ugyanakkor azt állítja, hogy ő maga kérte ehhez padtársa segítségét.
Németh Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy a felvételen néhány másodperccel később egy másik tiszás képviselő is érdeklődik arról, hogyan kell szavaznia. Németh ezt annak jeleként értelmezte, hogy a frakció tagjai között nem volt világos, melyik álláspontot kell képviselniük.
A politikus a Tisza utólagos magyarázatát is vitatta: a párt ugyanis azt közölte, hogy képviselői lelkiismeretük szerint dönthettek, Németh Balázs viszont úgy véli, a felvételen látható jelenetek nem ezt támasztják alá.
Hiába Csézy Erzsébet magyarázata, vizsgálat indulhat
Mint korábban megírtuk, az ügy miatt Rétvári Bence kezdeményezte, hogy a Házbizottság tűzze napirendjére Schummer Orsolya esetét. A KDNP politikusa fegyelmi vizsgálat elindítását is indítványozta.
Rétvári úgy fogalmazott, hogy a videófelvételek alapján Schummer „valószínűsíthetően a mellette ülő képviselő szavazógombját is szándékosan megnyomta”. Hozzátette, hogy más képviselő helyetti szavazás miatt korábban már országgyűlési képviselő is visszaadta a mandátumát.
Dúró Dóra szintén megosztotta a történtekről készült felvételt. A Mi Hazánk politikusa azt állította, hogy Schummer párttársa helyett szavazott, és pártja jogászainak álláspontjára hivatkozva a képviselő lemondását követelte.
Dúró a 2007-es Kispál Ferenc-ügyet is felidézte, amikor a fideszes országgyűlési képviselő más helyett történő szavazás után lemondott mandátumáról.