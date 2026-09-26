Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
csézy

Padtársa szavazott a tiszás képviselő helyett: Csézy Erzsébet szerint ezzel semmi gond

36 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A tiszás Csézy Erzsébet szerint ő kérte padtársa, Schummer Orsolya segítségét a parlamenti szavazásnál, a leadott voks pedig megfelelt az akaratának. A fideszes Németh Balázs ugyanakkor a történtekre reagálva azt állította, hogy a Médiatanács tagjairól szóló szavazáskor zavar alakult ki a Tisza-frakcióban, miután szerinte Magyar Péter az utolsó pillanatban változtatott a korábban egyeztetett állásponton.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csézyTisza-frakcióDúró Dóramédiatanácsszavazásnémeth balázsMagyar Péterfegyelmi vizsgálat

A tiszás Csézy Erzsébet közösségi oldalán reagált arra a videóra, amelyen az látható, hogy Schummer Orsolya átnyúl hozzá a parlamenti szavazás közben, és megnyomja a mellette lévő szavazógombot. Csézy azt írta, ő maga kérte padtársa segítségét, és hangsúlyozta: 

Csézy Erzsébet
Hiába próbálta Csézy Erzsébet megmagyarázni a történteket, Németh Balázs szerint a videó teljesen mást mutat (Fotó: Facebook/Csézy Erzsébet - TISZA)

A leadott szavazatom az akaratommal egyező volt.”

 A képviselő a vele szemben megfogalmazott kritikákat „nagyon gyenge próbálkozásnak” nevezte. 

Németh Balázs szerint káosz alakult ki a Tisza-frakcióban

A fideszes Németh Balázs a történtekre reagálva azt írta: 

Csodás életkép a Tisza-frakcióból!”

Bejegyzésében azt állította, hogy a Médiatanács tagjairól szóló szavazás előtt a Tisza képviselői eredetileg igen szavazatra készültek, Magyar Péter azonban az utolsó pillanatban nemet kért a frakció tagjaitól. Németh szerint az információ nem jutott el időben minden képviselőhöz, ezért zavar alakult ki a padsorokban. A politikus értelmezése szerint ez magyarázhatja a Csézy Erzsébet és Schummer Orsolya között történteket is. 

A nyilvánosságra került felvételen Schummer átnyúl Csézyhez, és megnyomja a szavazógombját. Csézy ugyanakkor azt állítja, hogy ő maga kérte ehhez padtársa segítségét.

Németh Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy a felvételen néhány másodperccel később egy másik tiszás képviselő is érdeklődik arról, hogyan kell szavaznia. Németh ezt annak jeleként értelmezte, hogy a frakció tagjai között nem volt világos, melyik álláspontot kell képviselniük.

A politikus a Tisza utólagos magyarázatát is vitatta: a párt ugyanis azt közölte, hogy képviselői lelkiismeretük szerint dönthettek, Németh Balázs viszont úgy véli, a felvételen látható jelenetek nem ezt támasztják alá.

 

Más nevében is szavazhatott egy tiszás képviselő, Rétvári Bence vizsgálatot kezdeményezett

Hiába Csézy Erzsébet magyarázata, vizsgálat indulhat

Mint korábban megírtuk, az ügy miatt Rétvári Bence kezdeményezte, hogy a Házbizottság tűzze napirendjére Schummer Orsolya esetét. A KDNP politikusa fegyelmi vizsgálat elindítását is indítványozta.

Rétvári úgy fogalmazott, hogy a videófelvételek alapján Schummer „valószínűsíthetően a mellette ülő képviselő szavazógombját is szándékosan megnyomta”. Hozzátette, hogy más képviselő helyetti szavazás miatt korábban már országgyűlési képviselő is visszaadta a mandátumát.

Dúró Dóra szintén megosztotta a történtekről készült felvételt. A Mi Hazánk politikusa azt állította, hogy Schummer párttársa helyett szavazott, és pártja jogászainak álláspontjára hivatkozva a képviselő lemondását követelte. 

Dúró a 2007-es Kispál Ferenc-ügyet is felidézte, amikor a fideszes országgyűlési képviselő más helyett történő szavazás után lemondott mandátumáról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!