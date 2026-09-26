Padtársa szavazott a tiszás képviselő helyett: Csézy Erzsébet szerint ezzel semmi gond

A tiszás Csézy Erzsébet közösségi oldalán reagált arra a videóra, amelyen az látható, hogy Schummer Orsolya átnyúl hozzá a parlamenti szavazás közben, és megnyomja a mellette lévő szavazógombot. Csézy azt írta, ő maga kérte padtársa segítségét, és hangsúlyozta:

Hiába próbálta Csézy Erzsébet megmagyarázni a történteket, Németh Balázs szerint a videó teljesen mást mutat (Fotó: Facebook/Csézy Erzsébet - TISZA)

A leadott szavazatom az akaratommal egyező volt.”

A képviselő a vele szemben megfogalmazott kritikákat „nagyon gyenge próbálkozásnak” nevezte.

Németh Balázs szerint káosz alakult ki a Tisza-frakcióban

A fideszes Németh Balázs a történtekre reagálva azt írta:

Csodás életkép a Tisza-frakcióból!”

Bejegyzésében azt állította, hogy a Médiatanács tagjairól szóló szavazás előtt a Tisza képviselői eredetileg igen szavazatra készültek, Magyar Péter azonban az utolsó pillanatban nemet kért a frakció tagjaitól. Németh szerint az információ nem jutott el időben minden képviselőhöz, ezért zavar alakult ki a padsorokban. A politikus értelmezése szerint ez magyarázhatja a Csézy Erzsébet és Schummer Orsolya között történteket is.

A nyilvánosságra került felvételen Schummer átnyúl Csézyhez, és megnyomja a szavazógombját. Csézy ugyanakkor azt állítja, hogy ő maga kérte ehhez padtársa segítségét.

Németh Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy a felvételen néhány másodperccel később egy másik tiszás képviselő is érdeklődik arról, hogyan kell szavaznia. Németh ezt annak jeleként értelmezte, hogy a frakció tagjai között nem volt világos, melyik álláspontot kell képviselniük.

A politikus a Tisza utólagos magyarázatát is vitatta: a párt ugyanis azt közölte, hogy képviselői lelkiismeretük szerint dönthettek, Németh Balázs viszont úgy véli, a felvételen látható jelenetek nem ezt támasztják alá.