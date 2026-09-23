Munkaszüneti nap lehet december 24., a KDNP saját győzelmeként tekint a javaslatra

Tiszás képviselők szerdán nyújtották be javaslatukat, amely már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés főszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitva tartását, az előterjesztés egész napos üzletzárást állapítana meg december 24-ére.

Fotó: Ladóczki Balázs

Latorcai Csaba a Facebook-oldalán szerdán közzétett videóban úgy fogalmazott: örömmel értesültek, hogy a Tisza Párt néhány országgyűlési képviselője egyetért a KDNP - Munkástanácsoktól érkező és augusztusban benyújtott - javaslatával, hogy december 24. legyen munkaszüneti nap.

„Örülnek annak, hogy a Tisza is belátta, hogy ez a nap akkor igazán ünnep, ha a családok együtt tudnak ünnepelni. Bíznak abban, hogy nem csak néhány tiszás képviselő, hanem az egész Tisza-frakció megszavazza a javaslatot” – fogalmazott Latorcai Csaba.

A parlamenti honlapon elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét.

A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnak:

a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág-, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának.

„A közbiztonsági, egészségügyi, közlekedési, energetikai, közmű- és más, nélkülözhetetlen szolgáltatások folyamatosságát a munkaszüneti napi munkavégzésre vonatkozó hatályos kivételi szabályok továbbra is biztosítják” – áll a javaslat indoklásában.