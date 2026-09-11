Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány közvetlen támogatást nyújt annak a csaknem egymillió állampolgárnak és családjaiknak, akiket a leginkább sújt a dízel üzemanyag árának emelkedése.

Magyar Péter bejelentette, hogyan támogatják a dízelautók tulajdonosait. Fotó: Mediaworks

Döntött a kormány: így támogatják a dízelautók tulajdonosait

A megemelkedett világpiaci árak miatt a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti különbség tankolásonként mintegy 5000 forint. Ezt a különbözetet a kormány havonta egy alkalommal megtéríti az érintetteknek.

A 150 lóerőnél kisebb teljesítményű dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, azaz decemberig összesen 20 ezer forint támogatást kapnak

- jelentette be a miniszterelnök.

Az első havi részlet októberben érkezik. A támogatás azokra vonatkozik, akik 2026. január 1-jén már rendelkeztek a fenti feltételeknek megfelelő dízelautóval. Azok esetében, akik ezt követően vásároltak dízelautót, a kormány még dolgozik a támogatás kifizetésének megoldásán.

A támogatás igényléséhez nem kell kérelmet benyújtani. A Magyar Államkincstár a gépjárműadó kivetéséhez használt adatbázis alapján automatikusan utalja az összeget arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. Ha ez a számlaszám nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál nyilvántartott másik bankszámlára érkezik a támogatás. Bankszámla hiányában postai úton juttatják el az összeget.

Egy személy után csak egy járműre jár a támogatás.

Magyar Péter kiemelte, hogy a támogatás az őstermelőkre, az egyéni vállalkozókra és a gazdákra is vonatkozik, amennyiben a dízelautó magánszemély nevén van. A támogatás mellett a kormány az eddigieknél magasabb arányban teszi lehetővé a jövedéki adó visszaigénylését az agrárszektorban.

Magyar Péter kiemelte, hogy az elmúlt hónapokban gyökeresen megváltozott a világpiaci helyzet.

A Hormuzi-szorosnál zajló események és az ukrán-orosz háborúban az olajfinomítók ellen intézett folyamatos dróntámadások miatt nemcsak az olaj világpiaci ára emelkedett száz dollár felé, hanem az orosz gázolajimport miatt példátlan dízelhiány alakult ki Európában.

Hozzátette, hogy ennek hatásait az egész világon érezni lehet, nemcsak Magyarországon. Kiemelte ugyanakkor, hogy az áremelkedés ellenére az országban továbbra is az egyik legalacsonyabb a gázolaj átlagára.

A védett ár újbóli bevezetése jelenleg nem opció, mivel ebben az esetben nem lenne olyan nagykereskedő, amely dízelt importálna Magyarországra, így néhány napon belül készlethiány alakulhatna ki a magyarországi benzinkutakon.

A miniszterelnök hozzátette: a védett ár bevezetése havonta 50-100 milliárd forinttal terhelné meg a magyar költségvetést.