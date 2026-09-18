Megvan, mikor és hogyan érkezik a dízelesek 20 ezer forintos támogatása

A kormány 20 ezer forintos támogatást biztosít a meghatározott feltételeknek megfelelő dízelüzemű személyautók üzemben tartóinak. A dízeltámogatás részletes szabályait a péntek este megjelent Magyar Közlöny rendelete rögzíti, amelyből az is kiderül, hogy a pénzt négy külön időpontban fizetik ki.

Kiderült, mikor érkezik a dízeltámogatás az arra jogosult autósoknak (Fotó: Mediaworks)

A dízeltámogatás négy részletben érkezik, ezek a kifizetés időpontjai

A támogatás első részletét

szeptember 30-án utalják, majd

október 30-án,

november 13-án és

december 7-én érkeznek a további összegek.

Az első, szeptemberi kifizetésre azonban csak azok számíthatnak, akik már 2026. január 1-jén is az adott dízelautó üzemben tartójaként szerepeltek a járműnyilvántartásban.

Akik csak január 1-je után váltak az autó üzemben tartójává, vagy ezt követően szereztek tulajdont, azoknak az első részletre október 30-ig kell várniuk.

A támogatásra azok jogosultak, akik legfeljebb 110 kilowatt, vagyis mintegy 149 lóerő teljesítményű dízelüzemű gépkocsival rendelkeznek. Egy magánszemély a támogatást csak egyszer kaphatja meg, akkor is, ha több személygépkocsit tulajdonol vagy üzemeltet.

A pénzt a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót korábban befizették. A támogatás igénylésére ezért külön eljárásra nincs szükség.

Azoknál, akik nem átutalással fizették a gépjárműadót, a támogatást postai úton, készpénzben kézbesítik a NAV nyilvántartásában szereplő levelezési címre. Ha a kézbesítés sikertelen, október 15. és november 15. között lehet új címet bejelenteni a NAV-nál. A támogatás adómentes, és a kifizetés fedezetét a központi költségvetés biztosítja.