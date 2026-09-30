Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Az ügyészség indítványozza Hankó Balázs letartóztatását

támogatás

Ma érkezik a dízeltámogatás első részlete, csaknem egymillió autós várhatja az utalást

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Megkezdődött a csaknem egymillió dízelautóst érintő állami támogatás folyósítása, az első jogosultaknak már ma megérkezhet a pénz. A dízeltámogatás keretében decemberig összesen 20 ezer forint jár azoknak, akik megfelelnek a szigorú feltételeknek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
támogatásdízelautóutalás

Ma, szeptember 30-án kezdi meg a Magyar Államkincstár a dízeltámogatás első részletének folyósítását. A támogatásra azok jogosultak, akik legfeljebb 110 kilowatt, azaz 149 lóerő teljesítményű, kizárólag dízelüzemű autót tartanak üzemben. A jogosultságot nem kell külön igényelni, azt a NAV a járműnyilvántartás alapján állapítja meg.

Ma érkezik a dízeltámogatás első részlete, de nem minden jogosult kapja meg rögtön (Fotó: Magyar Nemzet)
Ma érkezik a dízeltámogatás első részlete, de nem minden jogosult kapja meg rögtön (Fotó: Magyar Nemzet)

Ma érkezik a dízeltámogatás első részlete

A támogatás személyenként 

összesen 20 ezer forint, amelyet négy részletben fizetnek ki: szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én. 

A teljes összeg adómentes, és egy magánszemély legfeljebb egy autó után kaphatja meg, akkor is, ha több járművet tart üzemben. Fontos, hogy 

a mai első részletet csak azok kapják meg, akik már 2026. január 1-jén is az adott dízelautó üzemben tartói voltak. Aki később vált üzemben tartóvá vagy tulajdonossá, annak az első részlet október 30-án érkezik.

A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a jogosult a gépjárműadót fizette. Akik nem átutalással rendezték a gépjárműadót, azok postai úton, illetve készpénzben kapják meg az összeget a NAV nyilvántartásában szereplő levelezési címükre. A kormány számításai szerint csaknem egymillió autóst érint az intézkedés, amely a decemberig várható üzemanyagár-emelkedést hivatott részben ellensúlyozni.

A támogatásért nem kell külön jelentkezni: sem kérelmet, sem bankszámlaszámot, sem kézbesítési címet nem szükséges bejelenteni. A jogosultságot a hatóság automatikusan állapítja meg a rendelkezésére álló adatok alapján.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!