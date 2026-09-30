Ma érkezik a dízeltámogatás első részlete, csaknem egymillió autós várhatja az utalást

Ma, szeptember 30-án kezdi meg a Magyar Államkincstár a dízeltámogatás első részletének folyósítását. A támogatásra azok jogosultak, akik legfeljebb 110 kilowatt, azaz 149 lóerő teljesítményű, kizárólag dízelüzemű autót tartanak üzemben. A jogosultságot nem kell külön igényelni, azt a NAV a járműnyilvántartás alapján állapítja meg.

Ma érkezik a dízeltámogatás első részlete, de nem minden jogosult kapja meg rögtön (Fotó: Magyar Nemzet)

Ma érkezik a dízeltámogatás első részlete

A támogatás személyenként

összesen 20 ezer forint, amelyet négy részletben fizetnek ki: szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én.

A teljes összeg adómentes, és egy magánszemély legfeljebb egy autó után kaphatja meg, akkor is, ha több járművet tart üzemben. Fontos, hogy

a mai első részletet csak azok kapják meg, akik már 2026. január 1-jén is az adott dízelautó üzemben tartói voltak. Aki később vált üzemben tartóvá vagy tulajdonossá, annak az első részlet október 30-án érkezik.

A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a jogosult a gépjárműadót fizette. Akik nem átutalással rendezték a gépjárműadót, azok postai úton, illetve készpénzben kapják meg az összeget a NAV nyilvántartásában szereplő levelezési címükre. A kormány számításai szerint csaknem egymillió autóst érint az intézkedés, amely a decemberig várható üzemanyagár-emelkedést hivatott részben ellensúlyozni.

A támogatásért nem kell külön jelentkezni: sem kérelmet, sem bankszámlaszámot, sem kézbesítési címet nem szükséges bejelenteni. A jogosultságot a hatóság automatikusan állapítja meg a rendelkezésére álló adatok alapján.