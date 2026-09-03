Magyar Péter államosítaná a dohányboltokat, radikális változtatások jöhetnek

A kormány egyik első ülésein elrendelte a dohány- és kaszinókoncessziók teljes körű felülvizsgálatát – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a szeptember 3-i kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter szerint a jelenlegi rendszer nem minden esetben szolgálja a közérdeket, ezért a dohánybolt-hálózat működését és a koncessziók odaítélését is átvilágítják.

Változás jöhet a dohány- és kaszinókoncessziók körül, Magyar Péter a dohányboltok államosításáról is beszélt (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Célkeresztben a dohányboltok

Magyar Péter szerint a jelenlegi rendszer nem minden esetben szolgálta a közérdeket, és az állam helyett magánszereplőkhöz kerültek olyan bevételek, amelyeknek szerinte a költségvetést kellene gyarapítaniuk. A miniszterelnök ezért a teljes rendszer átalakítását tartja szükségesnek.

A kormányfő szerint a vizsgálat során azt is meg kell nézni, hogy a nagy- és kiskereskedelmi szereplők milyen körülmények között jutottak hozzá a koncessziós jogokhoz. A cél Magyar Péter szerint a költségvetési bevételek növelése, a közpénzek védelme és a társadalmi igazságosság érvényesítése.

A miniszterelnök azt mondta, hogy akár már a következő, vagy az azt követő kormányülésen megszülethet a végleges döntés.

Nem a dohányzás népszerűsítése a cél

A kormány ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy a változtatások nem a dohánytermékek könnyebb hozzáférését szolgálják. Vitézy Dávid korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy sok trafik mögött családok és kisvállalkozások állnak, ezért a kisebb szereplők helyzetét is meg kell különböztetni a nagyobb koncessziós hálózatokétól.

Magyar Péter szerint a dohánytermékek után befolyó jövedéki adó egy részét szűrőprogramokra és egészségügyi kezelésekre fordítanák.

A miniszterelnök azonban ennél is tovább ment, amikor arról kérdezték, milyen irányba alakítaná át a dohánykoncessziók rendszerét. Magyar Péter egy meglehetősen radikális lehetőséget is felvázolt:

Én úgy, ahogy van, államosítanám az egészet.”

A kaszinókoncessziókat szintén átvilágítják. A vizsgálat kiterjedhet arra, hogyan ítélték oda a koncessziós jogokat, megfelelnek-e a szerződéseknek az érintett szereplők, illetve teljesítik-e a járulékfizetési kötelezettségeiket.