Dömötör Csaba: A gazdasági következmények rárúgták Európára az ajtót

Dömötör Csaba Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a plenáris ülésen vita és szavazás is lesz az úgynevezett Demokráciapajzs-programról. A fideszes európai parlamenti képviselő szerint az intézkedés a felszínen a külső beavatkozások elleni védelmet szolgálja, valójában azonban tovább bővítené a nemzeti és patrióta politikai erőkkel szemben alkalmazható eszközöket.

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Úgy fogalmazott, a program része a baloldali aktivistacsoportok és médiumok támogatása, valamint „egy tényellenőri rendszer, ami gyakorlatilag egy online cenzúragépezet”. Jelezte: a javaslatot nem fogják megszavazni.

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Az Európai Parlament a 2027-es uniós költségvetésről is tárgyal. Dömötör Csaba szerint az éves büdzsék esetében kisebb a mozgástér, mivel a legfontosabb összegeket a hétéves pénzügyi keretben rögzítik.

Hozzátette: a következő hétéves költségvetésben az elmúlt évtizedek legnagyobb változtatására készülnek, ugyanis a hagyományos programok leépítésével teremtenének helyet a nagy hadi alapoknak.