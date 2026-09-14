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Dömötör Csaba

Dömötör Csaba: A gazdasági következmények rárúgták Európára az ajtót

38 perce
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Sűrű napirenddel kezdődik az őszi politikai szezon első plenáris hete Strasbourgban, ahol az Európai Parlament többek között a demokráciapajzsról és a 2027-es uniós költségvetésről is vitázik. Dömötör Csaba szerint a hét legfontosabb kérdése az lesz, hogy Ursula von der Leyen évértékelőjében mutatkozik-e bármilyen jele az eddigi brüsszeli politika megváltoztatásának.
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Dömötör CsabaköltségvetésStrasbourgévértékelőUrsula von der LeyenEurópai Parlament

Dömötör Csaba Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a plenáris ülésen vita és szavazás is lesz az úgynevezett Demokráciapajzs-programról. A fideszes európai parlamenti képviselő szerint az intézkedés a felszínen a külső beavatkozások elleni védelmet szolgálja, valójában azonban tovább bővítené a nemzeti és patrióta politikai erőkkel szemben alkalmazható eszközöket. 

Dömötör Csaba
Dömötör Csaba a hét legfontosabb eseményének Ursula von der Leyen beszédét nevezte  (Forrás: AFP)

Úgy fogalmazott, a program része a baloldali aktivistacsoportok és médiumok támogatása, valamint „egy tényellenőri rendszer, ami gyakorlatilag egy online cenzúragépezet”. Jelezte: a javaslatot nem fogják megszavazni.

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Az Európai Parlament a 2027-es uniós költségvetésről is tárgyal. Dömötör Csaba szerint az éves büdzsék esetében kisebb a mozgástér, mivel a legfontosabb összegeket a hétéves pénzügyi keretben rögzítik. 

Hozzátette: a következő hétéves költségvetésben az elmúlt évtizedek legnagyobb változtatására készülnek, ugyanis a hagyományos programok leépítésével teremtenének helyet a nagy hadi alapoknak.

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A képviselő arról is beszámolt, hogy módosító indítványt nyújtottak be a gazdáknak szánt válságalap megduplázására. Ezt a rendkívül aszályos évvel indokolták, a javaslatot azonban – állítása szerint – a Tisza Pártnak is helyet adó európai parlamenti nagykoalíció leszavazta.

Dömötör Csaba a hét legfontosabb eseményének Ursula von der Leyen évértékelő beszédét nevezte. Arra kíváncsi, hogy az Európát sújtó gazdasági következmények hatására az Európai Bizottság elnöke hajlandó lesz-e változtatni az eddigi irányvonalon.

 Felidézte, hogy von der Leyen korábbi évértékelőinek jelentős részét a tagállamok szerinte fennálló háborús kötelezettségeinek szentelte.

A nagy kérdés az, hogy most is ezt látjuk majd, vagy lesz-e valamilyen jele az ébredésnek”

 – fogalmazott a fideszes politikus.

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