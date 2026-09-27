Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
DPK

Schiffer András és Rákay Philip is ott lesz a DPK Akadémián

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hamarosan indul a a Digitális Polgári Kör akadémiája, ahol az oktatók között lesz Schiffer András, Szentkirályi Alexandra és Gavin Wax, a New York Young Republican Club volt elnöke.
Link másolása
Vágólapra másolva!
DPKnemzeti oldalakadémia

Októberben elindul a DPK Akadémia, amelyre már több százan jelentkeztek, és ahol „a közösségépítéshez és közéleti szerepvállaláshoz szükséges tudást elismert szakemberek és közéleti szereplők tapasztalatain keresztül sajátíthatják el a résztvevők” – közölték a szervezők. Az oktatók között van Schiffer András, Szentkirályi Alexandra és Gavin Wax, a New York Young Republican Club korábbi elnöke is. 

A DPK Akadémia hazai és nemzetközi szakemberek részvételével startol októberben
A DPK Akadémia hazai és nemzetközi szakemberek részvételével startol októberben 
Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

Az előadók között újságírók is vannak, többek között Ambrus-Jobbágyi Zsófi, Szentesi Zöldi László és Rácz András. 

De helyet kapott még Francesco Giubilei, olasz újságíró, egyetemi professzor, a Fondazione Tatarella olasz konzervatív alapítvány elnöke, az olasz konzervatív Nazione Futura think-tank alapítója, aki felkerült a Forbes 30 év alatti 100 legbefolyásosabb olasz fiatal listájára.

A DPK Akadémia résztvevői találkozhatnak ezen felül Gál Kinga európai parlamenti képviselővel, a Patrióták Európáért jobboldali politikai szövetség alelnökével; Alexander Sell európai parlamenti képviselővel; Rákay Philip kommunikációs és médiaszakemberrel, producerrel; Szűcs Gábor országgyűlési képviselővel és Békés Márton történész, politológussal, a Kommentár főszerkesztőjével. 

A Digitális Polgári Kör korábban kiemelt szerepet kapott a kampányban, azonban a választás után egy új fejezethez érkezett a szervezet, amelynek célja összefogni a nemzeti oldalt és közösséget építeni. 

A DPK Akadémia októberben indul. 160 óra, gyakorlati tudás, inspiráló előadók és egy közösség, ahol az ötletekből valódi kezdeményezések születhetnek – írták a szervezők.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!