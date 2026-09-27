Schiffer András és Rákay Philip is ott lesz a DPK Akadémián

Októberben elindul a DPK Akadémia, amelyre már több százan jelentkeztek, és ahol „a közösségépítéshez és közéleti szerepvállaláshoz szükséges tudást elismert szakemberek és közéleti szereplők tapasztalatain keresztül sajátíthatják el a résztvevők” – közölték a szervezők. Az oktatók között van Schiffer András, Szentkirályi Alexandra és Gavin Wax, a New York Young Republican Club korábbi elnöke is.

A DPK Akadémia hazai és nemzetközi szakemberek részvételével startol októberben

Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

Az előadók között újságírók is vannak, többek között Ambrus-Jobbágyi Zsófi, Szentesi Zöldi László és Rácz András.

De helyet kapott még Francesco Giubilei, olasz újságíró, egyetemi professzor, a Fondazione Tatarella olasz konzervatív alapítvány elnöke, az olasz konzervatív Nazione Futura think-tank alapítója, aki felkerült a Forbes 30 év alatti 100 legbefolyásosabb olasz fiatal listájára.

A DPK Akadémia résztvevői találkozhatnak ezen felül Gál Kinga európai parlamenti képviselővel, a Patrióták Európáért jobboldali politikai szövetség alelnökével; Alexander Sell európai parlamenti képviselővel; Rákay Philip kommunikációs és médiaszakemberrel, producerrel; Szűcs Gábor országgyűlési képviselővel és Békés Márton történész, politológussal, a Kommentár főszerkesztőjével.

A Digitális Polgári Kör korábban kiemelt szerepet kapott a kampányban, azonban a választás után egy új fejezethez érkezett a szervezet, amelynek célja összefogni a nemzeti oldalt és közösséget építeni.