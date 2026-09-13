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DPK

Országos DPK tábort rendeznek októberben

37 perce
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Újabb országos rendezvénnyel erősíti közösségét a Digitális Polgári Kör. A DPK országos táborát október 17-én és 18-án rendezik meg Lakiteleken, ahol közéleti, kulturális és közösségi programokkal várják a résztvevőket.
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DPKDigitális Polgári KörtáborLakitelek

A DPK országos táborát október 17-18-án rendezik meg Lakiteleken. A kétnapos eseményen a szervezők szerint a tartalmas beszélgetések és a személyes találkozások kerülnek a középpontba, a programban pedig közéleti, kulturális és közösségi események is helyet kapnak.

A DPK országos tábora Lakiteleken várja a résztvevőket (Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto)
A DPK országos tábora Lakiteleken várja a résztvevőket (Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto)

A DPK országos tábora Lakiteleken várja a résztvevőket

A szervezők közlése szerint napközben panelbeszélgetésekkel, előadásokkal és vitákkal készülnek, este pedig a közös kikapcsolódásé lesz a főszerep. A résztvevőket élőzenével, DJ-vel és food truckokkal is várják, így a szervezők egy valódi tábori hangulatot szeretnének teremteni.

A közlemény szerint a tábor célja, hogy a közösség tagjai személyesen is találkozhassanak egymással, miközben közéleti és kulturális témákról is beszélgethetnek. A szervezők egy idézettel is üzentek a résztvevőknek:

A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.”

 

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