Elfogytak a jegyek: már most telt házas az első DPK Tábor

Közel ezer résztvevővel rendezik meg október 17–18-án az első DPK Tábort Lakitelken. A szervezők közlése szerint a normál jegyek mindössze egy hét alatt elfogytak.

Nagy dobásra készülnek Lakitelken: közel ezer embert várnak a DPK Táborba Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

Bayer Zsolt, Schmitt Pál és Deutsch Tamás is ott lesz az első DPK Táborban

A kétnapos rendezvény célja, hogy személyes találkozási lehetőséget teremtsen a Digitális Polgári Körök tagjai számára, valamint teret adjon a vitának és a párbeszédnek.

A meghívottak között szerepel

Kucsera Gábor, Schmidt Mária, Schmitt Pál, Békés Márton, Panyi Miklós, Bayer Zsolt, Rákay Philip, Ókovács Szilveszter, Ferencz Orsolya, Takács Péter és Deutsch Tamás.

Napközben előadások, panelbeszélgetések és viták várják a résztvevőket, este pedig élőzene, DJ, food truckok és közös kikapcsolódás teremti meg a tábori hangulatot.

A rendezvény mottója: „A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.”