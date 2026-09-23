Milliós fizetések és új megbízások: ezt csinálják most az egykori ellenzéki politikusok

A választások után az egykori ellenzék több politikusa is az önkormányzati szférát erősíti – tudta meg a HVG. Vadai Ágnes korábbi DK-s képviselő például a – a pártból kilépett Kiss László vezette – óbudai önkormányzatnál helyezkedett el, ezért bruttó havi 1,075 millió forintot kap. A hírportál szerint május 10-től az év végéig érvényes a szerződése, tehát mandátumának május 9-i megszűnése után rögtön volt új állása. Vadai tanácsadóként csatlakozott a kerülethez, többek között jogalkotásban, országgyűlési ülések elemzésében, stratégiai anyagok készítésében segíti a vezetést.

A parlamenti mandátum elvesztése után sem maradtak munka nélkül az egykori ellenzéki politikusok: több volt képviselő is önkormányzatoknál talált új feladatot. Például Vadai Ágnes Óbudán lett tanácsadó, és havi bruttó 1,075 millió forintot kap a kerület vezetésének segítéséért (Fotó: Kurucz Árpád)

Gréczy Zsolt szintén volt DK-s képviselő Újbuda Önkormányzatánál helyezkedett el, miután pártja kiesett a parlamentből. A politikus havi bruttó 650 ezer forintért az Újbuda 60+ Programot segíti. Az önkormányzat sajtóosztálya a hírportálnak azt írta, az egykori politikus például helytörténeti sétákat tart, műveltségi vetélkedőket és kulturális beszélgetéseket vezet, de olyan programok szervezésében és műsorvezetésében is részt vesz majd, mint az Idősek Karácsonya és a Nőnap.

Gréczy szerint több éve vezet beszélgetős műsorokat a kerületben, ezért korábban nem kapott pénzt. A HVG szerint Z. Kárpát Dániel volt jobbikos politikus Vadaihoz hasonlóan Óbudán kapott állást, havi bruttó 1,8 millió forintért segítette a végrehajtás alatt állókat és helyi banki károsultakat. Most már a képviselő-testület döntése alapján egyesülete végzi ezt a feladatot ingyen, cserébe kedvezményesen bérelhetnek egy helyiséget. A korábban kapott díjazást visszafizette.