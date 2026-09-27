Hétfőn jön a bejelentés, ezekkel az ügyekkel kezd Unger Anna vagyonvisszaszerzési hivatala

A maffiafilmeknek, a krimiknek általában nem az első tíz perce a legizgalmasabb, hanem valahogy a közepén kezdődik az izgalom, és utána egyre gyorsuló ütemben történnek a dolgok – vezette fel Magyar Péter azt, hogy mire készül Unger Anna hétfőn. A miniszterelnök arra reflektált, hogy sokszor megkapják azt a kritikát, nem halad elég gyorsan az út a börtönbe program. A kormányfő országjárásának szolnoki állomásán szombaton nem csak arról beszélt, hogy adóemelésre készülnek, de a tisza szimpatizánsok által várt elszámoltatásról is beszélt.

Már hétfőn elindulhat a tiszás elszámoltatás Fotó: Polyák Attila

A Világgazdaság beszámolója szerint Magyar Péter ismertette, hogy a Tisza-kormány 37 ügyben tett feljelentést, összesen 2221 milliárd forintnyi közpénz érintve. Mindez azonban nem jelenti azt automatikusan, hogy ezek az esetek a bíróság előtt is megállnak majd. Ettől függetlenül a miniszterelnök több ügyet is megnevezett, amelyek relevanciáját az adja, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) első ügyeit ezek közül választhatja ki.

Ezek lehetnek a tiszás elszámoltatás első ügyei

A magyar Péter által elmondott listán ott van

a bölcsődékbe, óvodákba ajándékozott kismotorok esete, amely kapcsán túlárazás a vád,

Orbán Viktornak a közösségi médiában való megjelenésére kötött szerződések,

az egyébként időközben visszafizetett, magyar állami támogatással indult útépítési projekt Zambiában és Kongóban,

a mentőszolgálat új mentőautóinak beszerzése,

az M6-os autópályakoncesszió,

a gondos óra program,

a Kréta, Neptun informatikai rendszerek fejlesztése,

a mohácsi Duna-hídra kifizetett előleg,

a lélegeztetőgép-beszerzés a Covid idején,

az Egyiptomnak gyártott vasúti szerelvények,

Észak-Macedóniának odaítélt 360 milliárd forint hitelt útépítésre.

Magyar Péter azt hangsúlyozta, hogy ezek nem egyszerű ügyek, és a rendőrség, az ügyészség, a NAV és a nyomozó szervek is rendkívül munkát végeznek. Jelezte, hogy az NKA-botrány néven elhíresült ügyben hétfőn várhatóak fejlemények, „végre talán az egyik főkolompos is oda kerül, amit megérdemel, és nem csak a kiszolgálói és a segítői". Azonban azt nem részletezte, hogy pontosan mire gondol, azonban az biztos, hogy a parlament hétfőn fog szavazni Hankó Balázs mentelmi jogának kiadásáról.