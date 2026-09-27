Hétfőn jön a bejelentés, ezekkel az ügyekkel kezd Unger Anna vagyonvisszaszerzési hivatala

A maffiafilmeknek, a krimiknek általában nem az első tíz perce a legizgalmasabb, hanem valahogy a közepén kezdődik az izgalom, és utána egyre gyorsuló ütemben történnek a dolgok – vezette fel Magyar Péter azt, hogy mire készül Unger Anna hétfőn. A miniszterelnök arra reflektált, hogy sokszor megkapják azt a kritikát, nem halad elég gyorsan az út a börtönbe program. A kormányfő országjárásának szolnoki állomásán szombaton nem csak arról beszélt, hogy adóemelésre készülnek, de a tisza szimpatizánsok által várt elszámoltatásról is beszélt.
A Világgazdaság beszámolója szerint Magyar Péter ismertette, hogy a Tisza-kormány 37 ügyben tett feljelentést, összesen 2221 milliárd forintnyi közpénz érintve. Mindez azonban nem jelenti azt automatikusan, hogy ezek az esetek a bíróság előtt is megállnak majd. Ettől függetlenül a miniszterelnök több ügyet is megnevezett, amelyek relevanciáját az adja, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) első ügyeit ezek közül választhatja ki.
Ezek lehetnek a tiszás elszámoltatás első ügyei
A magyar Péter által elmondott listán ott van
- a bölcsődékbe, óvodákba ajándékozott kismotorok esete, amely kapcsán túlárazás a vád,
- Orbán Viktornak a közösségi médiában való megjelenésére kötött szerződések,
- az egyébként időközben visszafizetett, magyar állami támogatással indult útépítési projekt Zambiában és Kongóban,
- a mentőszolgálat új mentőautóinak beszerzése,
- az M6-os autópályakoncesszió,
- a gondos óra program,
- a Kréta, Neptun informatikai rendszerek fejlesztése,
- a mohácsi Duna-hídra kifizetett előleg,
- a lélegeztetőgép-beszerzés a Covid idején,
- az Egyiptomnak gyártott vasúti szerelvények,
- Észak-Macedóniának odaítélt 360 milliárd forint hitelt útépítésre.
Magyar Péter azt hangsúlyozta, hogy ezek nem egyszerű ügyek, és a rendőrség, az ügyészség, a NAV és a nyomozó szervek is rendkívül munkát végeznek. Jelezte, hogy az NKA-botrány néven elhíresült ügyben hétfőn várhatóak fejlemények, „végre talán az egyik főkolompos is oda kerül, amit megérdemel, és nem csak a kiszolgálói és a segítői". Azonban azt nem részletezte, hogy pontosan mire gondol, azonban az biztos, hogy a parlament hétfőn fog szavazni Hankó Balázs mentelmi jogának kiadásáról.
Emellett megemlítette a Volánbusz-botrányt is, amelyben a hírek szerint 11 milliárd forint kenőpénzről van szó. Szerinte ebben is várható előrelépés, ugyanis ebben az ügyben Seszták Miklós érintett, akinek hétfőn szintén dönt az Országgyűlés a mentelmi jogáról. Valamint említette a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyét is, illetve az MKIF-es autópálya-koncessziót is.
Kiderül, melyik négy üggyel kezd az NVVH
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy létrehozták rekordgyorsasággal az NVVH-t, hétfőn az elnök, Unger Anna és az elnökhelyettes, Tasnádi Katalin bejelentik, hogy melyik négy konkrét üggyel kezdik meg a munkát.
Azt is megerősítette, hogy a Tisza javasolja a közvádas bűncselekményeknél a mentelmi jog teljes eltörlését, valamint szigorítják politikusok és családtagjaik vagyonbevallását, vagyonnyilatkozatát, és vagyonosodási vizsgálatot indítanak mindenki ellen. Ezt nem csak a volt miniszterek, képviselők és családtagjaik ellen szólhat, ugyanis állítása szerint sokan javasolják, hogy a polgármestereket is vonják be ebbe a körbe.
Ide tartozik, hogy Unger Anna, az NVVH elnöke hétfőn ismerteti, melyik lesz az a négy eset, amelyeket elsőként vesz magához más hatóságoktól a hivatal. Magyar Péter erre erősített Szolnokon rá és adott támpontot ahhoz, milyen eljárásokról lehet szó.
Az NVVH-elnök arról is beszélt, hogyan lehetne felgyorsítani az évekig húzódó bírósági eljárásokat, és mi történik akkor, ha a jövőben egy új kormány nem megfelelően gazdálkodik a visszaszerzett állami vagyonnal. Rögzítette, hogy a hivatal működését nem egyetlen politikai ciklusra szánják: az állami vagyon védelmét akkor is feladatuknak tekintik, ha később más politikai erő kerül kormányra.