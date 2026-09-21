New Yorkra figyel a világ, Trump felszólal az ENSZ egyik legfontosabb fórumán

A héten ismét New Yorkra figyel a világ, ugyanis szeptember 22-én megkezdődik az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) közgyűlésének úgynevezett Magas Szintű Hete, amelyen felszólalnak a világ vezetői, köztük Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is. Az elnöklő tisztséget Khalilur Rahman, Banglades képviselője tölti be, a közgyűlés mottója pedig: „A bizalom helyreállítása, az átalakulás kezelése – egy ENSZ, amely mindenkinek szolgál.”

Kedden elkezdődik a ENSZ Magas Szintű Hete, Trump kedden mond beszédet (Fotó: Peexels)

Az amerikai elnök kedden mond beszédet, amelyre azért is érdemes figyelni, mert várhatóan nagy hangsúlyt kap benne az Irán elleni háború, valamint a gázai és az ukrajnai háború is.

A Reuters szerint az idei közgyűlés egyik fontos kérdése az ENSZ jövője és az António Guterres főtitkár mandátumának decemberi lejárta utáni utódlás is.

Mit érdemes tudni az ENSZ-közgyűlésről?

Az ENSZ-közgyűlése az Egyesült Nemzetek Szervezetének legfontosabb tanácskozó és döntéshozó fóruma, amelyben mind a 193 tagállam részt vesz, és valamennyi országnak egy szavazata van. A szeptemberi magas szintű hét minden évben kiemelt diplomáciai esemény: ilyenkor a tagállamok állam- és kormányfői, illetve magas rangú képviselői ismertetik országuk álláspontját a legfontosabb nemzetközi kérdésekről. Magyarországot ezúttal Orbán Anita külügyminiszter képviseli.

A Magas Szintű Héten több tematikus találkozót is rendeznek, így napirenden lesz többek között

a klímaváltozás és

az igazságos átmenet,

a tengerszint emelkedése,

a világjárványokra való felkészülés,

a fejlesztéshez való jog, valamint

a nukleáris leszerelés

kérdése is.