Szakértő az Origónak: Az euró stabilitást hozhatna, de nyugati béreket nem

Magyarország 2004-es uniós csatlakozásával vállalta az euró későbbi bevezetését, annak időpontjáról azonban – a szükséges gazdasági feltételek teljesítése mellett – maga dönthet. A kérdés egyre hangsúlyosabb a magyar közbeszédben, különösen az elmúlt évek magas inflációja és a forint korábbi gyengülése után. A közös valuta előnyeiről, kockázatairól és a magyar gazdaság felkészültségéről Pásztor Szabolcs gazdasági szakértőt kérdeztük.
A magyarok stabilabb árakat várnak az eurótól
A Világgazdaság elemzése szerint a magyar lakosság közel 80 százaléka támogatja az euró bevezetését. Ez volt a legmagasabb arány az öt vizsgált, euróövezeten kívüli uniós ország között: Romániában 65, Svédországban 51, Lengyelországban 43, Csehországban pedig 42 százalékos támogatottságot mértek. Pásztor Szabolcs szerint a 80 százalékos arányból nem derül ki pontosan, mi motiválja a magyarokat:
A kérdés azt mérte, hogy valaki támogatja-e az eurót, nem pedig azt, hogy a forinttal elégedetlen, alacsonyabb inflációt vár, utazáskor szeretne egyszerűbben fizetni, vagy általánosságban nagyobb pénzügyi stabilitást szeretne.”
A 2025-ös kutatásban a magyarok 53 százaléka úgy vélte, hogy az euró segítene stabilan tartani az árakat, miközben 37 százalék éppen az áremelkedéstől tartott. A magas támogatottságban szerepet játszhat a 2022–2023-as infláció emléke, a forint korábbi gyengülése, valamint az is, hogy sokan az eurót a Nyugathoz tartozás és a felzárkózás jelképének tekintik.
A kutatási igazgató szerint ugyanakkor a közös valutától nem lehet automatikusan gazdasági felzárkózást várni. Mint mondta:
A közös fizetőeszköz katalizátorszerepet tölthet be akkor, ha növekedés- és fejlődéspárti a gazdaságpolitika. Önmagában azonban nem hoz magasabb béreket, termelékenységet vagy éppen nagyobb vásárlóerőt.”
Pásztor Szabolcs szerint az euró legkézzelfoghatóbb előnye a forint és a közös valuta közötti árfolyamkockázat megszűnése lenne. A bevezetésével:
- csökkennének az átváltási és vállalati fedezeti költségek;
- könnyebben összehasonlíthatóvá válnának az árak;
- mérséklődhetne az ország- és árfolyamkockázathoz kapcsolódó kamatprémium;
- kiszámíthatóbbá válhatna a vállalatok finanszírozása;
- erősödhetne a kereskedelem és a pénzügyi integráció.
Az előnyök ára az önálló monetáris és árfolyam-politika feladása lenne. A kamatokról az Európai Központi Bank döntene az egész euróövezet helyzete alapján, így annak politikája nem feltétlenül igazodna minden esetben a magyar gazdaság igényeihez.
Az euró nem hozna automatikusan nyugati béreket
Az euró megszüntetné annak kockázatát, hogy a forint gyengülése önmagában csökkenti a fizetések és megtakarítások euróban számított értékét. Az importált termékeknél eltűnne a forint–euró árfolyamváltozás egyik fontos inflációs csatornája is.
Az euró azonban nem jelent automatikus védelmet az inflációval szemben, hiszen az euróövezetben is emelkedhetnek az árak.
Az eddigi tapasztalatok ugyanakkor nem támasztják alá azt a félelmet, hogy maga az átállás árrobbanást okozna.
Az Eurostat becslése szerint a horvát euróbevezetés 2023 januárjában mindössze 0,04–0,18 százalékponttal növelhette a havi inflációt, a következő hónapokban pedig már nem volt kimutatható további hatás. Az érzékelt drágulás ennél nagyobb lehetett, mert bizonyos gyakran igénybe vett szolgáltatásoknál – például éttermekben vagy fodrászatokban – feltűnőbb volt a felfelé kerekítés.
Pásztor Szabolcs szerint az érzékelt és a tényleges infláció között jelentős különbség lehet:
Ha a kávé, az étterem vagy a fodrász ára látványosan felfelé kerekedik, azt az emberek sokszor erősebben érzékelik, mint egy statisztikailag 0,1–0,2 százalékpontos összhatást.”
A fizetések, nyugdíjak, megtakarítások és szerződéses összegek a hivatalosan rögzített árfolyamon kerülnének át euróra, ezért az átváltás önmagában nem okozna vagyonvesztést. Kulcskérdés lenne azonban, hogy milyen gazdasági helyzetben és milyen árfolyamon történne meg a váltás. A szakértő szerint az euró önmagában nem hozna nyugat-európai béreket sem.
Egy új fizetőeszköz bevezetése önmagában nem változtatja meg egy munkavállaló termelékenységét. Ha például egy 600 ezer forintos fizetés egyik napról a másikra euróban jelenik meg, attól a munkavállaló nem állít elő több hozzáadott értéket.”
– mutatott rá.
A fizetések szintjét elsősorban a termelékenység, a technológiai fejlettség, a képzettség, a beruházások és a vállalatok teljesítménye határozza meg. A közös valuta közvetve segíthetné a felzárkózást, ha az alacsonyabb finanszírozási költségek és a kisebb árfolyamkockázat több beruházást és gyorsabb termelékenységi növekedést eredményezne. Ez azonban lehetőség, nem automatikus folyamat.
Szlovákiában az euró bevezetése után nőtt az euróövezetbe irányuló export, az IMF szerint azonban a termelékenység lassulásával a jövedelmi felzárkózás is veszített a lendületéből. Pásztor Szabolcs szerint ez is azt mutatja, hogy az euró bevezetésének eredményessége nagyban függ az adott ország intézményi minőségétől és üzleti környezetétől.
A rosszul időzített euró komoly árat követelhet
A szakértő szerint valós gazdasági kockázatot jelentene, ha Magyarország túl korán vagy kedvezőtlen árfolyamon vezetné be az eurót. A belépési árfolyam meghatározná a bérek, megtakarítások és vállalati költségek euróban kifejezett induló értékét. Túl erős árfolyamnál romolhatna a magyar vállalatok versenyképessége, miközben a forint leértékelésével már nem lehetne javítani a helyzetükön.
Ilyenkor a gazdasági egyensúlyt lassabb béremelésekkel, költségvetési megszorításokkal, munkahelyi átalakításokkal vagy a termelékenység növelésével kellene helyreállítani.
Pásztor Szabolcs ezt úgynevezett belső leértékelődésként írta le:
Ha egy ország túl erős – tehát versenyképességi szempontból túlértékelt – árfolyamon rögzíti a valutáját, akkor a hazai bérek és költségek euróban magasabbak lesznek, miközben már nincs lehetőség a nemzeti valuta leértékelésére.”
Túl gyenge belépési árfolyamnál javulhatna az exporthelyzet, ugyanakkor csökkenne a lakosság euróban számított vásárlóereje, és erősödhetne az infláció. Az árfolyamot azonban nem lehet önkényesen kijelölni:
Magyarországnak előbb legalább két évet kellene eltöltenie az ERM II-ben, majd az Európai Unió Tanácsa rögzítené az átváltási arányt.
Az ország jelenleg még nem teljesíti valamennyi csatlakozási feltételt. Az euró önmagában nem követelne megszorításokat, az alacsony infláció és a fenntartható költségvetés megteremtése azonban gazdasági alkalmazkodással járhatna.
Az euró önmagában nem kényszerítene ki megszorítást, hanem az euró bevezetéséhez szükséges fenntartható költségvetési és inflációs helyzet elérése jelenthet fiskális alkalmazkodást.”
– hívta fel a figyelmet. Hogy ez adóemelésből, kiadáscsökkentésből, növekedést támogató reformokból vagy ezek kombinációjából állna, az már gazdaságpolitikai döntés lenne.
Az euró tehát stabilabb pénzügyi környezetet teremthetne, de nem helyettesítheti a versenyképes gazdaságot és a felelős költségvetési politikát. Nem csodaszer, hanem lehetőség – és nagyon nem mindegy, hogy Magyarország mikor, milyen állapotban és milyen árfolyamon él vele.