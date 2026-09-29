Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett az európai főügyész Budapesten

Az Európai Ügyészség (EPPO) vezetője, Laura Codruta Kövesi európai főügyész Magyarország EPPO-tagságának szakmai részleteiről egyeztetett Görög Márta igazságügyi miniszterrel, Kármán András pénzügyminiszterrel, Pósfai Gábor belügyminiszterrel és Lajtár István legfőbbügyész-helyettessel Budapesten, az Igazságügyi Minisztériumban (IM) - közölte az IM sajtóirodája kedden az MTI-vel.
Budapesten tárgyalnak az Európai Ügyészséghez való csatlakozásról
Az Európai Ügyészség az Európai Unió (EU) pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozással, a vádhatósági eljárások lefolytatásával és az elkövetők bíróság elé állításával megbízott független uniós szerv.
E bűncselekmények közé tartozik az unió pénzügyi érdekeit sértő költségvetési csalás, az aktív és passzív hivatali vesztegetés, hűtlen kezelés, a pénzmosás, a határokon átnyúló adócsalás és az ehhez elválaszthatatlanul kapcsolódó többi bűncselekmény. Az Európai Ügyészség ezekben az ügyekben rendelkezik hatáskörrel.
Az Európai Ügyészség hatáskörébe nem tartozó büntetőügyekben továbbra is Magyarország ügyészsége, illetve a létrejövő Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal jár el közvádlóként, a büntetőjogi felelősségről pedig változatlanul a magyar bíróságok döntenek a magyar jogrend alapján.
A csatlakozás folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat, amelyet "a lehető legrövidebb időn belül" szükséges végrehajtani - emelték ki.
A jogalkotási feladatok két szakaszban valósulnak meg. Az első szakaszban az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztási rendszerének kialakítása történik meg. Ehhez három törvény módosítása szükséges. Az erre vonatkozó jogszabálycsomag még 2026-ban az Országgyűlés elé kerül.
A cél egy olyan kiválasztási eljárás létrehozása, amely a lehető legmagasabb szintű függetlenséget, objektivitást és szakmai megalapozottságot biztosítja. A magas szakmai elvárások miatt a jogalkotási folyamat hosszabb előkészítést igényel, hiszen a cél a széles körű konzultáció az érintett szervezetekkel a kiválasztási feltételekről és az eljárás részleteiről - emelte ki az IM.
Magyarország 25. tagállamként csatlakozik az Európai Ügyészséghez
Mint arról még júliusban beszámoltunk, az Európai Bizottság határozatot fogadott el, amely megerősíti Magyarország részvételét az Európai Ügyészségben (EPPO), miután az ország májusban kérelmezte a csatlakozást. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, így az ügyészség állandó hazai jelenléttel biztosítja majd az uniós források pénzügyi bűncselekmények elleni védelmét.