Ursula von der Leyen történelmi fordulatként méltatta, ami Magyarországon történik

Ursula von der Leyen külön részt szentelt Magyarországnak az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén elmondott évértékelő beszédében – írta a Világgazdaság. Az Európai Bizottság elnöke történelmi fordulatként értékelte az áprilisi magyarországi választást, amely szerinte nemcsak kormányváltást, hanem az ország európai visszatérését is jelentette.

Ursula von der Leyen külön részt szentelt Magyarországnak az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén elmondott évértékelő beszédében (Fotó: AFP/Hans Lucas)

– Április 12. nagyon sokáig megmarad az emlékezetünkben: ez volt az a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét – jelentette ki Ursula von der Leyen.

Von der Leyen szerint Magyarország visszatért Európa szívébe

A bizottsági elnök szerint április 12-én a magyarok a demokráciát és Európát választották, valamint visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik: az Európai Unió szívébe.

Ursula von der Leyen úgy értékelt, hogy Magyarországon megkezdődött az előző években tapasztalt jogállamisági visszalépés megfordítása. Állítása szerint felgyorsult a korrupció és az állami intézmények politikai kisajátítása elleni fellépés, miközben előrelépés történt az alapvető jogok és az akadémiai szabadság területén is.