Ursula von der Leyen történelmi fordulatként méltatta, ami Magyarországon történik

Ursula von der Leyen külön részt szentelt Magyarországnak az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén elmondott évértékelő beszédében – írta a Világgazdaság. Az Európai Bizottság elnöke történelmi fordulatként értékelte az áprilisi magyarországi választást, amely szerinte nemcsak kormányváltást, hanem az ország európai visszatérését is jelentette.
– Április 12. nagyon sokáig megmarad az emlékezetünkben: ez volt az a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét – jelentette ki Ursula von der Leyen.
Von der Leyen szerint Magyarország visszatért Európa szívébe
A bizottsági elnök szerint április 12-én a magyarok a demokráciát és Európát választották, valamint visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik: az Európai Unió szívébe.
Ursula von der Leyen úgy értékelt, hogy Magyarországon megkezdődött az előző években tapasztalt jogállamisági visszalépés megfordítása. Állítása szerint felgyorsult a korrupció és az állami intézmények politikai kisajátítása elleni fellépés, miközben előrelépés történt az alapvető jogok és az akadémiai szabadság területén is.
Az Európai Bizottság elnöke a magyarországi változások legfontosabb eredményei között említette, hogy
- megkezdődött a jogállamisági problémák felszámolása,
- megerősödött a korrupció elleni fellépés,
- előrelépés történt az állami intézmények függetlenségének helyreállításában,
- javult az alapvető jogok és az akadémiai szabadság helyzete,
- több milliárd eurónyi, korábban befagyasztott uniós forrás vált hozzáférhetővé Magyarország számára.
Von der Leyen ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a folyamat még nem ért véget, ezért a magyar kormányra további jelentős munka vár.
Kijelentette azt is, hogy az uniós forrásokhoz a jövőben is csak azok a tagállamok férhetnek hozzá, amelyek teljesítik a jogállamisági feltételeket.
Csúcsra járatott képmutatás
Élesen bírálta Ursula von der Leyen Magyarországról tett kijelentéseit Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő. Szerinte a bizottsági elnök úgy dicsérte a Tisza-kormány jogállamisági eredményeit, hogy közben
figyelmen kívül hagyta az új kabinet vitatott intézkedéseit.
Ursula von der Leyen azok után beszélt jelentős jogállamisági előrelépésről, hogy eltávolították a köztársasági elnököt, alkotmánybírákat váltottak le, és az ellenzéki képviselők jelentős részét ki akarják zárni a politikai életből – emlékeztetett Dömötör Csaba.
Csúcsra járatott képmutatás ez. És annak bizonyítéka, hogy nem a magyar demokrácia érdekelte őket, hanem az, hogy simulékony kormány legyen hivatalban
– fogalmazott a politikus, aki szerint a brüsszeli politika következményeit a magyar emberek közvetlenül is megtapasztalják, egyebek mellett az emelkedő üzemanyagárakon keresztül. Úgy fogalmazott:
A következmények többek között a benzinszámlákon érkeznek, közvetlenül a filmszínház paravánjai mögött.
Mik voltak az évértékelő legfontosabb bejelentései?
Ursula von der Leyen Magyarország mellett Európa gazdasági, biztonsági és társadalmi kihívásairól is beszélt. Az Európai Bizottság elnöke egy erősebb, önállóbb és versenyképesebb Európa megteremtését sürgette.
Az évértékelő legfontosabb bejelentései:
- létrehoznának egy új Európai Biztonsági Tanácsot,
- felgyorsítanák az európai hadiipar és légvédelem fejlesztését,
- tovább csökkentenék az orosz energiahordozóktól való függőséget,
- évente 17 milliárd euróval mérsékelnék az uniós vállalkozások adminisztratív terheit,
- új kritikusnyersanyag-központot hoznának létre a kínai függőség csökkentésére,
- megerősítenék a Frontexet és az illegális migráció elleni fellépést,
- 13 éves kor alatt megtiltanák a közösségi oldalak használatát,
- korlátoznák a 13 és 15 év közötti gyermekek közösségimédia-fiókjait,
- csaknem egymilliárd eurót fordítanának Gáza újjáépítésére,
- Kanada számára felajánlanák az Európai Unióhoz társult tagság lehetőségét.
Von der Leyen szerint az Európai Uniónak fel kell gyorsítania döntéseit, meg kell erősítenie saját védelmi és gazdasági képességeit, valamint csökkentenie kell külső függőségeit. Beszédét azzal zárta:
Vegyük kézbe saját jövőnket, éljen Európa!