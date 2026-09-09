„Menj a k.rva anyádba” – videón Fásy Ádám és Szabó Bálint durva szóváltása

A Szolnok Hangja helyi online médium riportere Fásy Ádám érkezését várta a bíróságnál, felesége Gurzó Mária tárgyalására. A felvételen a zenész már az autóból kiszállva indulatosan kérte számon, miért fotózzák.

Fásy Ádám indulatos szóváltásba keveredett Szabó Bálinttal Kecskeméten, majd a telefonja felé is odacsapott. A jelenetről videó készült (A képen a zenész) Kép: Screenshot Forrás: Itt az Idő/Facebook

Menj a p.csába, mit fotózol?

– mondta, majd amikor a riporter közölte vele, hogy a sajtót képviseli, Fásy azt válaszolta, hogy nem érdekli. A szóváltás során a „sz.rom le” kifejezés is elhangzott tőle, és azt is megkérdezte a riportertől, hogy nem szégyelli-e magát.

Fásy Ádám Szabó Bálinttal is összeszólalkozott

A bíróságnál megjelent Szabó Bálint, az Itt az Idő Facebook-oldal tulajdonosa is, aki kamerával próbált kérdéseket feltenni Fásy Ádámnak. A helyzet hamar elmérgesedett.

Fásy Ádám a szóváltás közben bűnözőnek nevezte Szabó Bálintot. Szabó erre azt mondta, hogy szerinte Fásy Ádámék jelenleg nem tudnak elszámolni százmillió forinttal. A zenész erre a

„Menj a k.rva anyádba!”

kifejezéssel válaszolt, majd ismét heves szóváltás alakult ki közöttük.

A Kék Villogó és az Ellenszél cikke szerint Fásy Ádám Szabó Bálint telefonja felé is odacsapott. A felvételen az látható, hogy megpróbálja kiütni a készüléket a kezéből. A zenész és Szabó közötti jelenetről videó is készült.

Fásy Ádám azért érkezett a kecskeméti bíróságra, mert feleségét, Gurzó Máriát hétfőn őrizetbe vették a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaihoz kapcsolódó büntetőeljárásban. A bíróság szerdán egy hónapra elrendelte a nő letartóztatását.