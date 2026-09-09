„Menj a k.rva anyádba” – videón Fásy Ádám és Szabó Bálint durva szóváltása

A Szolnok Hangja helyi online médium riportere Fásy Ádám érkezését várta a bíróságnál, felesége Gurzó Mária tárgyalására. A felvételen a zenész már az autóból kiszállva indulatosan kérte számon, miért fotózzák.
Menj a p.csába, mit fotózol?
– mondta, majd amikor a riporter közölte vele, hogy a sajtót képviseli, Fásy azt válaszolta, hogy nem érdekli. A szóváltás során a „sz.rom le” kifejezés is elhangzott tőle, és azt is megkérdezte a riportertől, hogy nem szégyelli-e magát.
Fásy Ádám Szabó Bálinttal is összeszólalkozott
A bíróságnál megjelent Szabó Bálint, az Itt az Idő Facebook-oldal tulajdonosa is, aki kamerával próbált kérdéseket feltenni Fásy Ádámnak. A helyzet hamar elmérgesedett.
Fásy Ádám a szóváltás közben bűnözőnek nevezte Szabó Bálintot. Szabó erre azt mondta, hogy szerinte Fásy Ádámék jelenleg nem tudnak elszámolni százmillió forinttal. A zenész erre a
„Menj a k.rva anyádba!”
kifejezéssel válaszolt, majd ismét heves szóváltás alakult ki közöttük.
A Kék Villogó és az Ellenszél cikke szerint Fásy Ádám Szabó Bálint telefonja felé is odacsapott. A felvételen az látható, hogy megpróbálja kiütni a készüléket a kezéből. A zenész és Szabó közötti jelenetről videó is készült.
Fásy Ádám azért érkezett a kecskeméti bíróságra, mert feleségét, Gurzó Máriát hétfőn őrizetbe vették a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaihoz kapcsolódó büntetőeljárásban. A bíróság szerdán egy hónapra elrendelte a nő letartóztatását.