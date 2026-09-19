Fenyegetőzésről beszél Magyar Péter és Vitézy Dávid, egy dolgot azonban egyikük sem említ

— Erőltetett jogászkodás és erőtlen fenyegetőzés – ennyire tellett Mészárosék autópálya-koncesszorától, miután a miniszterelnökkel bemutattuk azt a rengeteg szabálytalanságot és túlárazást, és azt az ipari méretű közpénz-szivattyút, amit ez a szerződés 35 évre jelentene – írta közösségi oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter megosztotta az MKIF Zrt. vezérigazgatója által írt levél egy részletét, amelyben arra hívja fel a kormányzat figyelmét, hogy milyen következménnyel jár az, amit csinálnak.

Fenyegetőzést kiált a miniszterelnök és minisztere, miközben egy dologról hallgatnak Fotó: Ladóczki Balázs

Szeretném egyértelműen és nyilvánosan is rögzíteni: akár a jogi fenyegetőzés és a magyar emberek elleni pereskedés útját, akár a kárenyhítő közreműködés útját választják, a 23 ezer milliárd forintnak búcsút mondhatnak. Vége van

– szögezte le a miniszter.

Ahogyan korábban az Origo beszámol róla, az autópálya-koncesszió ügye újabb részletekkel került a figyelem középpontjába, miután a kormány bejelentette a 35 éves szerződés felmondását. Vitézy Dávid az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról beszélt, hogy a konstrukció szerinte jogellenes, jelentősen túlárazott és hosszú távon fenntarthatatlan az állam számára.

A kormány döntése alapján a koncessziós társaságot felszólítják az együttműködésre, miközben a minisztérium felkészül a szerződés jogi úton történő lezárására is. Vitézy Dávid szerint öt különböző jogi forgatókönyvet dolgoztak ki arra az esetre, ha az érintett cégek nem működnének együtt.

A miniszter szerint nem a meglévő konstrukció átalakítása a cél, hanem annak megszüntetése. Úgy fogalmazott: a kormány azt akarja elérni, hogy az autópálya-koncesszióhoz kapcsolódó hatalmas összegek helyett több pénz jusson az országos úthálózat felújítására.

Eközben Magyar Péter is megnyilvánult az üggyel kapcsolatban. A miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta „Mészáros Lőrincék máris jogászokkal fenyegetőznek, miután tegnap bejelentettük, hogy az állam nem fogja továbbvinni az előző hatalom által nekik kijátszott, felfoghatatlan méretű 23 ezer milliárd forintos mutyit”.

Bár a kormányfő „előző hatalmat” emleget, azt ismét elfelejtette hozzátenni, hogy ezalatt önmagára és Vitézy Dávidra is gondol, hiszen mindkettejüknek személyes érintettsége van az ügyben.

A Fidesz parlamenti frakciója már a pénteki kormányzati tájékoztató után emlékeztetett: Magyar Péter és Vitézy Dávid elfelejtette megemlíteni, hogy a most vitatott koncessziós ügyben a kormányfő és minisztere is személyesen érintett. Az ellenzéki frakció rámutatott: a Tisza-kormány a politikai bosszú oltárán áldozza fel a magyar gyorsforgalmi úthálózat jövőjét. Eközben arról nem beszéltek, hogy az általuk bemutatott, elmondásuk szerint jogilag aggályos és túlárazott koncessziós szerződés hatályba lépéséhez szükséges intézkedések végrehajtását Vitézy Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként.