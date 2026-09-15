Orbán Anita mai feljelentése komolytalan, hiszen a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek - a írta közleményében a Fidesz-frakció.

Fidesz-frakció: Orbán Anita mai feljelentése komolytalan - a képen: Bóka János a Fidesz frakcióvezetője Fotó: Hatlaczki Balázs

A párt parlamenti képviselőcsoportja közleményében úgy fogalmazott:

A Fidesz-kormány alatt a külpolitika nem politikai turizmus volt, mint most, amikor kormánytagok napokat töltenek külföldön néhány órás programok miatt.

Hozzátették: „Az előző években a Külgazdasági és Külügyminisztériumban (KKM) példás hatékonysággal szervezték a külföldi programokat: a miniszter, ha kellett, éjjel ment és jött, napközben pedig tárgyalt, egyetlen percet sem töltött feleslegesen külföldön, nem estek ki munkanapjai, a hivatalos programok után egyből hazatért, hogy végezze a munkáját.”

Kiemelték:

Az eredmények pedig önmagukért beszélnek: soha olyan külgazdasági eredményei nem voltak Magyarországnak, mint az elmúlt években, soha annyi beruházás nem érkezett és soha annyi munkahely nem jött létre hazánkban, mint az elmúlt néhány esztendő során.

„A Tisza-kormány brüsszeli gyarmattartói nem engedélyeznek önálló külpolitikát, így Orbán Anitának saját eredmények helyett marad az előző, sikeres külpolitika támadása, lejáratása” – zárta közleményét a Fidesz-frakció.

Amint arról beszámoltunk, Orbán Anita Facebook-oldalán közölte, hogy jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tesz, miután az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet külföldi útjaihoz.