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egry attila

Lemondott Egry Attila, a józsefvárosi Fidesz frakcióvezetője

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Lemondott a mandátumáról a Fidesz-KDNP VIII. kerületi frakcióvezetője, Egry Attila. A hírt a Józsefvárosi Fidesz Facebook-oldalán jelentették be, kiemelve, Egry Attila 2003 óta vett részt Józsefváros önkormányzati munkájában, az elmúlt több mint két évtizedben pedig képviselőként, bizottsági vezetőként és alpolgármesterként dolgozott Józsefvárosért és az ott élő emberekért.
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egry attilaFidesz-KDNPmandátumfrakcióvezetőképviselőjózsefváros

Lemondott mandátumáról a Fidesz-KDNP VIII. kerületi frakcióvezetője, Egry Attila - közölték a Józsefvárosi Fidesz Facebook-oldalán.

Lemondott a Fidesz józsefvárosi frakcióvezetője / Fotó: Nemzeti Választási Iroda

Lemondott mandátumáról a Fidesz-KDNP VIII. kerületi frakcióvezetője

Vannak az életben olyan pillanatok, amikor meg kell állnunk, el kell gondolkodnunk, és meg kell hoznunk egy nehéz, de átgondolt döntést. Egry Attila úgy döntött, hogy befejezi önkormányzati képviselői munkáját Józsefvárosban

- olvasható a bejegyzésben.

Azt írták, Egry Attila 2003 óta vett részt Józsefváros önkormányzati munkájában. Az elmúlt több mint két évtizedben képviselőként, bizottsági vezetőként és alpolgármesterként dolgozott Józsefvárosért és az itt élő emberekért.

A Józsefvárosi Fidesz tiszteletben tartja Egry Attila döntését, és köszöni mindazt a munkát, amelyet az elmúlt években Józsefvárosért végzett

 - olvasható.

A képviselői munka lezárása egy fontos életszakasz végét jelenti, de Egry Attila továbbra is Józsefvárosban, a józsefvárosiak között marad. Józsefvárost nem hagyja el, és az itt élő emberek a jövőben is számíthatnak rá

- tették hozzá.

Pikó András polgármester Facebook-bejegyzése szerinte Egry Attila kedden mondott le a mandátumáról.

 

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