A Fidesz kiáll Hankó Balázs mellett, szerintük politikai leszámolásról van szó

A Fidesz elnöksége szombati nyilatkozatában azt írta, hogy Hankó Balázs egyetemi tanárként a nemzeti, keresztény tudományos és szellemi élet elismert tagja, és visszautasította, hogy bűncselekménnyel hozzák összefüggésbe. A párt álláspontja szerint korábbi miniszteri döntéseit a szabályokat betartva, a kormány döntéseivel összhangban hozta meg.
Munkájáért nem vádaskodást, hanem elismerést érdemel”
– fogalmazott a Fidesz elnöksége.
A Fidesz szerint Hankó Balázs a kormány iránymutatását követte
A közlemény szerint a Nemzeti Kulturális Alap forrásainak felhasználásáról a kormány világos szempontok alapján döntött.
Hankó Balázsnak a Fidesz állítása szerint a rendelkezésre álló mintegy 17 milliárd forint felhasználásakor több szempontot is figyelembe kellett vennie:
- a forrásokat kulturális célokra kellett fordítani;
- a populáris kulturális irányzatokat is támogatni kellett;
- a pénzeket az ország egész területét figyelembe véve kellett elosztani;
- kerülni kellett a támogatások területi koncentrációját;
- a kulturális programokhoz való hozzáférést a kisebb településeken is biztosítani kellett.
A Fidesz szerint Hankó Balázs ezeket az iránymutatásokat követte. A párt azt állítja, képtelenség megvalósult kulturális produkciók támogatását hűtlen kezelésnek minősíteni, és hangsúlyozta azt is, hogy álláspontja szerint a volt miniszterhez egyetlen forint jogtalan megszerzése sem köthető. Leszögezték:
az eljárás hátterében politikai leszámolási szándék, valamint Hankó korábbi kultúrpolitikai döntéseivel kapcsolatos konfliktusok állnak és a volt miniszter azért is került célkeresztbe, mert a kormány kultúrpolitikájának megfelelően bizonyos kulturális produkciók támogatását elutasította.
Korábban Hankó Balázs is visszautasította az ellene felhozott vádakat, erről lapunk is írt.
Szorosan nyomon követi az eljárást a Fidesz
A Legfőbb Ügyészség korábbi közlése szerint a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségen hűtlen kezelés miatt folyó nyomozás adatai alapján merült fel Hankó Balázs érintettsége.
Az ügyészség szerint megalapozottan feltehető, hogy az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának rendelkezésére álló vagyont részben, tömegesen, a jóváhagyott céltól eltérően használták fel. A büntetőeljárás Hankóval szembeni lefolytatásához mentelmi jogának felfüggesztése szükséges.
A Fidesz ezzel szemben politikai indíttatásúnak tartja az ügyet.
Az elnökség azt állította, hogy Hankó Balázst a Tisza-kormány és az általuk „volt SZDSZ-es szellemi köröknek” nevezett szereplők szemelték ki, és rajta keresztül akarnak elrettentő példát mutatni a polgári, nemzeti és keresztény kulturális világ számára.
A párt azt is közölte, hogy szorosan nyomon követi az eljárást, és kiáll Hankó Balázs mellett. A nyilatkozat szerint a Fidesz azt várja, hogy a volt miniszterrel szembeni eljárásban részt vevők esetleges jogellenes cselekményeiért később személyes felelősséget állapítsanak meg.
Hankó Balázs mentelmi jogának ügyét hétfőn tárgyalja az Országgyűlés.