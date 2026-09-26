A Fidesz kiáll Hankó Balázs mellett, szerintük politikai leszámolásról van szó

A Fidesz elnöksége szombati nyilatkozatában azt írta, hogy Hankó Balázs egyetemi tanárként a nemzeti, keresztény tudományos és szellemi élet elismert tagja, és visszautasította, hogy bűncselekménnyel hozzák összefüggésbe. A párt álláspontja szerint korábbi miniszteri döntéseit a szabályokat betartva, a kormány döntéseivel összhangban hozta meg.

A Fidesz elnöksége visszautasította, hogy Hankó Balázst bűncselekménnyel hozzák összefüggésbe (Fotó: Facebook/Hankó Balázs)

Munkájáért nem vádaskodást, hanem elismerést érdemel”

– fogalmazott a Fidesz elnöksége.

A Fidesz szerint Hankó Balázs a kormány iránymutatását követte

A közlemény szerint a Nemzeti Kulturális Alap forrásainak felhasználásáról a kormány világos szempontok alapján döntött.

Hankó Balázsnak a Fidesz állítása szerint a rendelkezésre álló mintegy 17 milliárd forint felhasználásakor több szempontot is figyelembe kellett vennie:

a forrásokat kulturális célokra kellett fordítani;

a populáris kulturális irányzatokat is támogatni kellett;

a pénzeket az ország egész területét figyelembe véve kellett elosztani;

kerülni kellett a támogatások területi koncentrációját;

a kulturális programokhoz való hozzáférést a kisebb településeken is biztosítani kellett.

A Fidesz szerint Hankó Balázs ezeket az iránymutatásokat követte. A párt azt állítja, képtelenség megvalósult kulturális produkciók támogatását hűtlen kezelésnek minősíteni, és hangsúlyozta azt is, hogy álláspontja szerint a volt miniszterhez egyetlen forint jogtalan megszerzése sem köthető. Leszögezték:

az eljárás hátterében politikai leszámolási szándék, valamint Hankó korábbi kultúrpolitikai döntéseivel kapcsolatos konfliktusok állnak és a volt miniszter azért is került célkeresztbe, mert a kormány kultúrpolitikájának megfelelően bizonyos kulturális produkciók támogatását elutasította.

Korábban Hankó Balázs is visszautasította az ellene felhozott vádakat, erről lapunk is írt.