Havasi Bertalan nekiment a kormánynak: azonnali intézkedéseket követel

Éles kritikát fogalmazott meg a kormány gazdaságpolitikájával szemben Havasi Bertalan, a Fidesz közleményében. Szerinte Magyarország olyan időszak előtt áll, amikor a gazdaság teljesen leblokkolhat.

Súlyos vádat fogalmazott meg a Fidesz.

Fotó: Polyák Attila

Vészjósló közleményt adott ki a Fidesz a magyar gazdaságról

Havasi Bertalan hangsúlyozta, hogy az ellenzék nem kívánja és nem is tudná előidézni ezt a helyzetet.

Úgy fogalmazott, a Fidesz és a nemzeti oldal kizárólag az ország javát akarja, a kormányzati alkalmatlanság azonban öt hónap után már nem titkolható tovább.

A közleményben Kármán Andrást is bírálták. Havasi Bertalan szerint korábban vezetői alkalmatlansága miatt kellett távoznia az Orbán-kormány államtitkári posztjáról, jelenlegi feladata pedig meghaladja a képességeit. Felszólította, hogy személyeskedés helyett foglalkozzon a gazdaságpolitikával, és őszintén tájékoztassa az embereket, valamint a vállalkozásokat.

A Fidesz álláspontja szerint az építőipar leállt, a mezőgazdaság bajban van, az üzemanyagárak az egekbe emelkedtek, a beruházások zuhannak, az államadósság pedig megugrott.

Az újkommunista gazdaságpolitika a falnak viszi a magyar gazdaságot

– fogalmazott Havasi Bertalan, aki szerint Facebook-kormányzás helyett azonnali intézkedésekre van szükség.