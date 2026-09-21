Havasi Bertalan nekiment a kormánynak: azonnali intézkedéseket követel

Éles kritikát fogalmazott meg a kormány gazdaságpolitikájával szemben Havasi Bertalan, a Fidesz közleményében. Szerinte Magyarország olyan időszak előtt áll, amikor a gazdaság teljesen leblokkolhat.
Vészjósló közleményt adott ki a Fidesz a magyar gazdaságról
Havasi Bertalan hangsúlyozta, hogy az ellenzék nem kívánja és nem is tudná előidézni ezt a helyzetet.
Úgy fogalmazott, a Fidesz és a nemzeti oldal kizárólag az ország javát akarja, a kormányzati alkalmatlanság azonban öt hónap után már nem titkolható tovább.
A közleményben Kármán Andrást is bírálták. Havasi Bertalan szerint korábban vezetői alkalmatlansága miatt kellett távoznia az Orbán-kormány államtitkári posztjáról, jelenlegi feladata pedig meghaladja a képességeit. Felszólította, hogy személyeskedés helyett foglalkozzon a gazdaságpolitikával, és őszintén tájékoztassa az embereket, valamint a vállalkozásokat.
A Fidesz álláspontja szerint az építőipar leállt, a mezőgazdaság bajban van, az üzemanyagárak az egekbe emelkedtek, a beruházások zuhannak, az államadósság pedig megugrott.
Az újkommunista gazdaságpolitika a falnak viszi a magyar gazdaságot
– fogalmazott Havasi Bertalan, aki szerint Facebook-kormányzás helyett azonnali intézkedésekre van szükség.