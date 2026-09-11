Fidesz: Magyar Péter ismét becsapta az autósokat

Amint azt lapunk is közölte, a kormány közvetlen támogatást nyújt annak a csaknem egymillió állampolgárnak és családjaiknak, akiket a leginkább sújt a dízel üzemanyag árának emelkedése. Magyar Péter bejelentése szerint a 150 lóerőnél kisebb teljesítményű dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, azaz decemberig összesen 20 ezer forint támogatást kapnak. A bejelentést a Fidesz-frakció nem hagyta szó nélkül:
A Tisza megint becsapta a magyar embereket.
A közlemény szerint miközben Magyar a választási kampányban még 480 forintos benzinárat ígért, a Tisza-kormány egyik első intézkedése a védett üzemanyagárak eltörlése volt, azóta pedig rekordmagas szintre emelkedtek az üzemanyagárak Magyarországon.
Fidesz: Több mint hárommillió autóst hagyna segítség nélkül a Tisza
A Fidesz-frakció szerint a Tisza Párt mostani intézkedése az autósok csupán egynegyedének jelenthet segítséget, miközben több mint hárommillió autóst, továbbá a fuvarozókat, a vállalkozókat és a gazdákat sem védi meg az emelkedő áraktól.
A Tisza megint becsapta a magyar embereket”
– fogalmazott az egykori kormánypárt, amely felidézte: az Orbán-kormány által korábban biztosított védett ár idején minden magyar rendszámú autó tulajdonosa korlátlan mennyiségben tankolhatott kedvezményesen. Ez a lehetőség a magánszemélyek mellett a fuvarozókra, a vállalkozókra és a gazdákra is kiterjedt.
A Fidesz szerint Magyar Péter bejelentése ismét azt bizonyítja, hogy a Tisza Párt nem tartotta be a kampányban tett ígéreteit, és most sem nyújt érdemi segítséget az autósok többségének.