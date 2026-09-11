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Fidesz

Fidesz: Magyar Péter ismét becsapta az autósokat

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A Fidesz-frakció szerint Magyar Péter újabb bejelentésével az autósok háromnegyedét, vagyis több mint hárommillió embert, valamint a fuvarozókat, a vállalkozókat és a gazdákat is cserbenhagyja. A Tisza elnöke a kampányban még 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók azonnali csökkentését követelte – emlékeztetett a Fidesz.
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FideszFidesz-frakcióTisza PárttámogatásdízelbenzinközleményMagyar Péter

Amint azt lapunk is közölte, a kormány közvetlen támogatást nyújt annak a csaknem egymillió állampolgárnak és családjaiknak, akiket a leginkább sújt a dízel üzemanyag árának emelkedése. Magyar Péter bejelentése szerint a 150 lóerőnél kisebb teljesítményű dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, azaz decemberig összesen 20 ezer forint támogatást kapnak. A bejelentést a Fidesz-frakció nem hagyta szó nélkül:

Fidesz
Fidesz szerint Magyar Péter becsapta az autósokat, nem ezt ígérték az üzemanyagárakkal kapcsolatban (Fotó: Hatlaczki Balázs/MW)

A Tisza megint becsapta a magyar embereket.

A közlemény szerint miközben Magyar a választási kampányban még 480 forintos benzinárat ígért, a Tisza-kormány egyik első intézkedése a védett üzemanyagárak eltörlése volt, azóta pedig rekordmagas szintre emelkedtek az üzemanyagárak Magyarországon.

Döntött a kormány: így támogatják a dízelautók tulajdonosait

Fidesz: Több mint hárommillió autóst hagyna segítség nélkül a Tisza

A Fidesz-frakció szerint a Tisza Párt mostani intézkedése az autósok csupán egynegyedének jelenthet segítséget, miközben több mint hárommillió autóst, továbbá a fuvarozókat, a vállalkozókat és a gazdákat sem védi meg az emelkedő áraktól.

A Tisza megint becsapta a magyar embereket”

– fogalmazott az egykori kormánypárt, amely felidézte: az Orbán-kormány által korábban biztosított védett ár idején minden magyar rendszámú autó tulajdonosa korlátlan mennyiségben tankolhatott kedvezményesen. Ez a lehetőség a magánszemélyek mellett a fuvarozókra, a vállalkozókra és a gazdákra is kiterjedt.

A Fidesz szerint Magyar Péter bejelentése ismét azt bizonyítja, hogy a Tisza Párt nem tartotta be a kampányban tett ígéreteit, és most sem nyújt érdemi segítséget az autósok többségének.

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