Fidesz: Magyar Péter ismét becsapta az autósokat

Fidesz: Több mint hárommillió autóst hagyna segítség nélkül a Tisza

A Fidesz-frakció szerint a Tisza Párt mostani intézkedése az autósok csupán egynegyedének jelenthet segítséget, miközben több mint hárommillió autóst, továbbá a fuvarozókat, a vállalkozókat és a gazdákat sem védi meg az emelkedő áraktól.

A Tisza megint becsapta a magyar embereket”

– fogalmazott az egykori kormánypárt, amely felidézte: az Orbán-kormány által korábban biztosított védett ár idején minden magyar rendszámú autó tulajdonosa korlátlan mennyiségben tankolhatott kedvezményesen. Ez a lehetőség a magánszemélyek mellett a fuvarozókra, a vállalkozókra és a gazdákra is kiterjedt.

A Fidesz szerint Magyar Péter bejelentése ismét azt bizonyítja, hogy a Tisza Párt nem tartotta be a kampányban tett ígéreteit, és most sem nyújt érdemi segítséget az autósok többségének.