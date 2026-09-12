Magyar Pétert a 11 éves kisfiúval készített interjú körülményeinek tisztázására szólította fel a Fidesz

Gyámhatósági dokumentumok igazolják: a Magyar Péter által a 11 éves intézetis kisfiúval készített tiszás propagandainterjú több bűncselekmény elkövetését is megvalósíthatta – írta közösségi oldalán Panyi Miklós. A Fidesz képviselője emlékeztetett: Magyar Péter és Bódis Krisztina még 2025 decemberében készített propagandainterjút egy gyermekvédelmi intézetben élő 11 éves kisfiúval. A dokumentumok szerint az interjú elkészítéséről a kisfiú törvényes gyámja nem tudott, az interjú elkészítéséhez és nyilvánosságra hozatalához nem járult hozzá, az ügyben ezért feljelentést tett.

A Fidesz-frakció választ vár Magyar Pétertől (Forrás: Facebook)

A kisfiút az interjú után legalább egy hétig gyermekpszichiátrián kezelték, a megelőző napokban pedig egy tarnazsadányi férfinál tartózkodott, aki a helyi tiszás vezetővel állt kapcsolatban – hívta fel a figyelmet a képviselő.

A Fidesz-frakció a szociális és családügyi minisztertől is állásfoglalást vár

A Fidesz frakciója szerint felmerül a gyanúja annak, hogy a gyermek politikai célú felhasználása előre megtervezett akció volt, ami több bűncselekmény tényállását is kimerítheti.

Pócs János, Panyi Miklós és Hegedűs Barbara már feljelentést tettek az ügyben, mivel „ez az eset a kamuzsoltibácsi ügy pedofilvádjához hasonlóan példátlan” a rendszerváltás utáni Magyarország történetében.

A képviselőcsoport elvárja Magyar Pétertől, hogy a kéthónapos hallgatás és a szokásos gyalázkodás helyett adjon egyértelmű válaszokat az ügyben. Ezzel egyidejűleg Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi minisztertől is állásfoglalást, hogy elfogadhatónak tartja-e, hogy intézetből megszökött gyermekeket idegenek napokig bújtassanak politikai szereplők számára.