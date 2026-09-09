Fidesz: Magyar Péter és a Tisza becsapja az embereket és eltagadja a gazdaság bajait

A miniszterelnök és a Tisza Párt hazudik a rekordmagas üzemanyagárral, államadósságadóssággal és államháztartási hiánnyal kapcsolatban – közölte a Fidesz-frakció.

A Fidesz szerint Magyar Péter és a Tisza eltagadja a gazdaság bajait (Fotó: Havran Zoltán)

A Fidesz megszorításokra figyelmeztet

A képviselőcsoport Magyar Péter délelőtti Facebook-videójára reagált, amelyben a miniszterelnök arról beszélt, hogy a kormány három hónap alatt mintegy ezermilliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, dolgozik az államadósság csökkentésén és az üzemanyagárak mérséklésén. A Fidesz-frakció szerint viszont

minden nap újabb bizonyíték arra, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt végighazudta a kampányt, és most is hazudnak a magyar embereknek,

hiszen a magyar családok az idei év legmagasabb üzemanyagáraival szembesülnek a benzinkutakon, Magyarország államadóssága rekordmagas szinten áll, miközben az államháztartási hiány sem volt ilyen magas 2010 óta.

Azt is felrótták a kormánynak, hogy a Tisza sorra visszalép a kampányígéreteiből:

nem lesz dupla családi pótlék,

elmaradnak a beígért béremelések,

nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája és

nincs 480 forintos üzemanyag sem.

Ezek helyett megszorítások és elbocsátások jönnek: a minisztériumoktól 300 milliárd forintot vonnak el, a nyáron 9 százalékkal estek a beruházások, és sorra zárnak be a gyárak, ami miatt ezrek kerülnek az utcára – emlékeztetett a frakció.

Óránként 3,5 milliárddal nőtt az államadósság

Rekordmagas üzemanyagár, rekordmagas államadósság és rekordmagas államháztartási hiány – ez a Tisza-kormány gazdasági teljesítménye – értékelte a gazdaság helyzetét tegnap a Fidesz. A párt emlékeztetett: a magyar családok az idei év legmagasabb üzemanyagáraival szembesülnek a benzinkutakon, miközben Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat követelt.

Ehhez képest a Tisza-kormány egyik első intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. Egy átlagos magyar családnak ez ma tankolásonként 4000 forint többletkiadást jelent

– hangsúlyozták.

A párt emellett azt is kiemelte, hogy 2026 júliusában Magyarország államadóssága 2634 milliárd forinttal emelkedett, és elérte a rekordmagas, 65 715 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy a Tisza-kormány júliusban óránként 3,5 milliárd forinttal adósította el a magyar embereket.

A Tisza-kormány által benyújtott költségvetésből mindenki számára kiderült: hazudtak a kampányban, és most is hazudnak a magyar embereknek. Nem lesz dupla családi pótlék, elmaradnak a beígért béremelések, nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája és nincs 480 forintos üzemanyag sem. Helyette van rekordmagas dízel és benzinár, eladósodik az ország és rohamosan nőnek a magyar családok kiadásai. Ez a be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetése

– közölte a párt.