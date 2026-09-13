Jövő héten eldől, merre megy tovább a Fidesz

Orbán Viktor a hagyományos kötcsei pikniken jelentette be, hogy csütörtökön és pénteken kétnapos elnökségi ülést tart a Fidesz. A tanácskozáson áttekintik a párt rendelkezésére álló erőforrásokat, valamint azt, hogyan segíthetik a nemzeti ellenállásban részt venni kívánó civileket, médiumokat, influenszereket és magánembereket. Az elnökség ezenkívül várhatóan értékeli a Lázár János által irányított teljes szervezeti állapotfelmérést, amelynek alapján szervezeti, személyi és strukturális döntések is születhetnek.
Orbán Viktor visszatért, beszédet mondott Kötcsén
A Fidesz elnöke a nyári szabadsága után a kötcsei pikniken jelent meg ismét személyesen a politikai nyilvánosság előtt. A zárt körű rendezvényen előadást tartott, érkezésekor azonban az újságírók kérdéseire is válaszolt.
A Fidesznek készen kell állnia arra az esetre, ha Magyarországnak ismét szüksége lesz rá
– jelentette ki Orbán Viktor. Kormányzását úgy értékelte, hogy Magyarország mögött tizenhat eredményes év áll a polgári, nemzeti kormányzásnak köszönhetően. Felidézte: az ország 2010-ben „gyarmati sorban” volt, ebből sikerült független és szuverén Magyarországot létrehozni.
Megnyertünk egymás után négy választást, húsz év után egyet elvesztettünk. Azt kívánom a jobboldalnak, hogy húsz évben egyszer veszítsen választást
– jegyezte meg.
Visszatérése után a pártelnök a héten élesen bírálta a Tisza-kormány gazdaságpolitikáját:
- az üzemanyagárak emelkedésére,
- a költségvetési hiányra és
- az eladósodás veszélyére
figyelmeztetett, miután államháztartási rekordhiányról számolt be a Pénzügyminisztérium. Az államháztartás központi alrendszere történelmi rekordnak számító 2311,2 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezzel nyolc hónap után már az eredeti hiánycél több mint 122 százalékánál tart a költségvetés, miután az augusztusi hiánnyal együtt az éves pénzforgalmi deficit elérte az 5169,1 milliárd forintot.
A tankolás drágulása miatt a Fidesz törvényjavaslatot nyújtott be a védett üzemanyagár visszaállításáról, miután a Tisza-kormány megszüntette a korábbi árkorlátozást. A javaslat szerint a 95-ös benzin literje 595, a normál gázolajé pedig 615 forint lenne a magyar rendszámú járművek számára.
A Fidesz felhívta a figyelmet, hogy 2026 júliusában Magyarország államadóssága 2634 milliárd forinttal emelkedett, és elérte a rekordmagas, 65 715 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy a Tisza-kormány júliusban óránként 3,5 milliárd forinttal adósította el a magyar embereket.
A Tisza-kormány által benyújtott költségvetésből mindenki számára kiderült: hazudtak a kampányban, és most is hazudnak a magyar embereknek. Nem lesz dupla családi pótlék, elmaradnak a beígért béremelések, nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája és nincs 480 forintos üzemanyag sem. Helyette van rekordmagas dízel és benzinár, eladósodik az ország és rohamosan nőnek a magyar családok kiadásai. Ez a be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetése
– közölte a párt.
Miről tárgyalhat a Fidesz elnöksége?
A kétnapos elnökségi ülés egyik legfontosabb napirendi pontja a Fidesz teljes szervezeti, infrastrukturális és személyi állapotfelmérésének értékelése lehet.
A munkával Orbán Viktor és az országos elnökség Lázár Jánost bízta meg. A választási vereség után belső felmérés indult, melynek részeként a párt tagsága egy több mint harminc kérdésből álló kérdőívet kapott. Ebben egyebek mellett a vereség okairól, a Fidesz jövőjéről, belső működéséről és kommunikációjáról kérdezték a tagságot. A kérdőív arra is kitért, hogy
a tagok keményebb, harciasabb vagy inkább szakmai, építő jellegű ellenzéki politizálást várnak-e a párttól. Emellett több vezető politikus, köztük Orbán Viktor, Lázár János, Szijjártó Péter, Gulyás Gergely és Navracsics Tibor teljesítményét is értékelhették.
Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója korábban hangsúlyozta, hogy nem egyszerű vizsgálatról, hanem a teljes pártszervezet áttekintéséről van szó. A felmérés belső használatra készült, ezért sem a kérdőívet, sem annak eredményeit nem tervezik nyilvánosságra hozni.
A jelentés értékelése után már konkrét változások is következhetnek: az elnökség meghallgatja és értékeli az állapotfelmérés eredményeit, majd meghozza a szükséges szervezeti, személyi és strukturális döntéseket. Lázár János jelentése ezért meghatározó lehet a Fidesz következő időszakában.
Nemzeti ellenállás és a szabadság koalíciója
Az elnökség azt is áttekinti, miként használhatják fel a Fidesz rendelkezésére álló erőforrásokat a nemzeti ellenállásban részt vevő civilek, médiumok, influenszerek és magánemberek támogatására. Ez arra utal, hogy a párt nemcsak saját szervezetét alakítaná át, hanem a parlamenten kívüli jobboldali közösségeket is meg kívánja erősíteni.
Ennek politikai alapjait júliusban fektették le, amikor
a Fidesz elnöksége és országgyűlési képviselőcsoportja elfogadta az Ellenállási nyilatkozatot.
A párt illegitimnek tartja a Tisza parlamenti többsége által elfogadott, mandátumkorlátozást tartalmazó Alaptörvény-módosítást, amely álláspontjuk szerint személyre szabott és visszamenőleges szabályokkal zár ki ellenzéki politikusokat a következő választásból.
A volt miniszterelnök akkor kijelentette: a Fidesz nem vesz részt az elmozdított közjogi tisztségviselők utódainak megválasztásában, a jelenlegi rendszer döntéseit pedig a jogállam helyreállítása után felülvizsgálják. A pártelnök szerint az önkénnyel szemben minden békés parlamenti és parlamenten kívüli eszközt igénybe vesznek. Orbán Viktor úgy fogalmazott: az új rendszer illegitim, a Fidesz pedig ellenáll minden lehetséges demokratikus eszközzel.
A pártelnök Tusványoson is ezt az irányt jelölte ki, amikor arról beszélt, hogy a Fidesznek újra kell értékelnie ellenzéki szerepét, és fel kell készülnie a demokrácia, valamint a jogállam helyreállítására.
Magyarország nem lehet Európa banánköztársasága
– jelentette ki Orbán Viktor.
Kötcsén Bóka János frakcióvezető is a szélesebb társadalmi összefogásról beszélt. A Fidesz célját a „szabadság koalíciójának” létrehozásában jelölte meg, vagyis azoknak a megszólításában, akik a nemzeti szuverenitás és a politikai szabadság védelmében készek együttműködni.
Az építkezés már nyáron megkezdődött: az Orbán Viktor által életre hívott Digitális Polgári Kör akadémiát indított, amely egy 160 órás, térítésmentes elméleti és gyakorlati képzéssel segíti a jelentkezőket abban, hogy ötleteikből kezdeményezéseket, azokból pedig erős közösségeket hozzanak létre. A Digitális Polgári Kör Akadémiájának célja a jobboldali közösségek megerősítése.
Személyi döntéseket is hozhat az elnökség
Az elnökségi ülésen arról is dönthetnek, hogy ki kapja meg a Lázár János lemondásával megüresedett országgyűlési mandátumot. A politikus augusztus 20-i hatállyal távozott a parlamentből, helyére a Fidesz az országos listájáról jelölhet új képviselőt.
A párt országgyűlési frakciójában nyáron fontos változások történtek. A frakcióvezető, Gulyás Gergely lemondása után Bóka János vette át a képviselőcsoport vezetését.
A jelenlegi parlamenti ciklusban Lázár János mellett Szijjártó Péter és Budai Gyula is lemondott a mandátumáról. Helyükre Palóc André és Hortay Olivér érkezett a Fidesz képviselőcsoportjába.
További, már korábban előkészített változás is következik: Szekeres Pál szeptember 14-én befejezi európai parlamenti munkáját, és a magyar Országgyűlésben folytatja. Az Európai Parlamentben Orbán Balázs veszi át a helyét.
A Fidesz tehát egyszerre alakítja át parlamenti képviselőcsoportját, méri fel országos szervezetét és építi a nemzeti ellenállás társadalmi hátországát. A csütörtökön kezdődő elnökségi ülésen már az is kirajzolódhat, milyen szervezettel, szereplőkkel és politikai stratégiával vág neki a párt az őszi időszaknak.
Orbán Viktor kötcsei zárt körű kötcsei felszólalásának részleteiről vasárnap este beszél a Hír TV Bayer show című műsorában. Az ATV információi szerint a pártelnök a jobboldal újjászervezéséről, a Tisza-kormány első száz napjáról és Magyarország szuverenitásáról fejtette ki álláspontját a polgári pikniken, és feladatokat is kijelölt a nemzeti oldal számára. Szerinte a politikai küldetés nem változott: egy szuverén Magyarország megteremtése és megőrzése a cél, ezért a Fidesznek ellenzékből kell ismét kormányzóképes erővé válnia.
A pártelnök úgy ítélte meg, hogy hazugságokkal győzött a választásokon a Tisza, és Magyar Péter kormányának célja, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A politikát már elfoglalták, most a gazdaság jön, és már megkezdődött Magyarország gazdasági kiszolgáltatása, a pénz kifelé áramlik az országból – fejtette ki Orbán Viktor, aki a mostani politikai berendezkedést „újkommunista digitális tanácsköztársaságnak” nevezte. Az új kormány első száz napját úgy értékelte: a jobboldal eddig türelmet mutatott, most azonban elérkezett a politikai küzdelem ideje.