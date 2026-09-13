Jövő héten eldől, merre megy tovább a Fidesz

Orbán Viktor a hagyományos kötcsei pikniken jelentette be, hogy csütörtökön és pénteken kétnapos elnökségi ülést tart a Fidesz. A tanácskozáson áttekintik a párt rendelkezésére álló erőforrásokat, valamint azt, hogyan segíthetik a nemzeti ellenállásban részt venni kívánó civileket, médiumokat, influenszereket és magánembereket. Az elnökség ezenkívül várhatóan értékeli a Lázár János által irányított teljes szervezeti állapotfelmérést, amelynek alapján szervezeti, személyi és strukturális döntések is születhetnek.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a kötcsei polgári pikniken (Fotó: Origo)

Orbán Viktor visszatért, beszédet mondott Kötcsén

A Fidesz elnöke a nyári szabadsága után a kötcsei pikniken jelent meg ismét személyesen a politikai nyilvánosság előtt. A zárt körű rendezvényen előadást tartott, érkezésekor azonban az újságírók kérdéseire is válaszolt.

A Fidesznek készen kell állnia arra az esetre, ha Magyarországnak ismét szüksége lesz rá

– jelentette ki Orbán Viktor. Kormányzását úgy értékelte, hogy Magyarország mögött tizenhat eredményes év áll a polgári, nemzeti kormányzásnak köszönhetően. Felidézte: az ország 2010-ben „gyarmati sorban” volt, ebből sikerült független és szuverén Magyarországot létrehozni.

Megnyertünk egymás után négy választást, húsz év után egyet elvesztettünk. Azt kívánom a jobboldalnak, hogy húsz évben egyszer veszítsen választást

– jegyezte meg.

Visszatérése után a pártelnök a héten élesen bírálta a Tisza-kormány gazdaságpolitikáját:

az üzemanyagárak emelkedésére,

a költségvetési hiányra és

az eladósodás veszélyére

figyelmeztetett, miután államháztartási rekordhiányról számolt be a Pénzügyminisztérium. Az államháztartás központi alrendszere történelmi rekordnak számító 2311,2 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezzel nyolc hónap után már az eredeti hiánycél több mint 122 százalékánál tart a költségvetés, miután az augusztusi hiánnyal együtt az éves pénzforgalmi deficit elérte az 5169,1 milliárd forintot.

A tankolás drágulása miatt a Fidesz törvényjavaslatot nyújtott be a védett üzemanyagár visszaállításáról, miután a Tisza-kormány megszüntette a korábbi árkorlátozást. A javaslat szerint a 95-ös benzin literje 595, a normál gázolajé pedig 615 forint lenne a magyar rendszámú járművek számára.