Fontos döntést hozott a Fidesz az Országgyűlés ülése előtt

Fontos döntést hoztunk a mai parlamenti ülés előtt – jelentette be Bóka János a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője a 13 órakor kezdődő országgyűlési ülés ismerteti a döntést.

Fontos döntést hozott a Fidesz (Fotó: Fischer Zoltán)

Új képviselő csatlakozik a Fidesz-frakcióhoz

Mint beszámoltunk róla, hétfőn folytatódik az Országgyűlés őszi ülésszaka. Ezen a héten is hétfőn és kedden ülnek össze a képviselők a parlamentben.

A napirend szerint több fontos kérdésről is döntést hoznak. A hétfői napon a Fidesz-frakció új képviselőjét is beiktatják, aki Lázár János helyére érkezik. Az új képviselő sikeres megválasztása esetén

Szekeres Pál esküt tehet az Országgyűlés előtt.

Kedden az egészségügyben működő szakmai kamarákról és a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásáról döntenek. Az Országgyűlés elé kerül több fideszes képviselő mentelmi joga is.