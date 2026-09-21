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Bóka János

Fontos döntést hozott a Fidesz az Országgyűlés ülése előtt

21 perce
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Az Országgyűlés hétfői ülése előtt Bóka János bejelentést tesz. A Fidesz frakcióvezetője már délelőtt jelezte: fontos döntést hoztak.
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Bóka JánosFideszbejelentés

Fontos döntést hoztunk a mai parlamenti ülés előtt – jelentette be Bóka János a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője a 13 órakor kezdődő országgyűlési ülés ismerteti a döntést.

OrbánViktor, Orbán Viktor sajtótájékoztató, Bóka János, BókaJános, 2026.07.22. Fidesz
Fontos döntést hozott a Fidesz (Fotó: Fischer Zoltán)

Új képviselő csatlakozik a Fidesz-frakcióhoz

Mint beszámoltunk róla, hétfőn folytatódik az Országgyűlés őszi ülésszaka. Ezen a héten is hétfőn és kedden ülnek össze a képviselők a parlamentben.

A napirend szerint több fontos kérdésről is döntést hoznak. A hétfői napon a Fidesz-frakció új képviselőjét is beiktatják, aki Lázár János helyére érkezik. Az új képviselő sikeres megválasztása esetén

Szekeres Pál esküt tehet az Országgyűlés előtt.

Kedden az egészségügyben működő szakmai kamarákról és a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásáról döntenek. Az Országgyűlés elé kerül több fideszes képviselő mentelmi joga is.

 

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