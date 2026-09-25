Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter szerdán kiemelte a Facebook-oldalán, hogy a hadsereg német haditechnikai eszközt vett, amelyet a magyar katonák használnak; a szerződésnek része volt, hogy a német kiképzőközpontokba kiküldjék a katonákat, hogy megtanulják nemcsak a technikának a kezelését, hanem a szélesebb értelemben vett harceljárásokat is.

Reagált a Fidesz Ruszin-Szendi Romolusz állításaira: a magyar katonák lehető legmagasabb színvonalú felkészítése volt a cél A képen: Havasi Bertalan

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Azt mondta, az előző honvédelmi vezetés egy angol céget bízott meg azzal, hogy tanácsadás keretén belül írjon szabályzatot ezeknek az eszközöknek az alkalmazásáról, tartson vezetői tréninget, illetve tervezzen egyenruhát angol mintára. Hozzátette, hogy mindez 12 milliárd forintba, mintegy 30 millió angol fontba került úgy, hogy nem volt pályáztatás.

Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke pénteken úgy reagált: