Havasi Bertalan: Ismét az ellenállás évei következnek

„Köszönjük Schmidt Máriának negyedszázados munkáját, küzdelmeit, kiállását a '89-es győztes antikommunista forradalommal visszaszerzett magyar szabadság és függetlenség legerősebb szimbóluma, a Terror Háza Múzeum főigazgatójaként” – írta közleményében a Fidesz.

A Fidesz megköszönte Schmidt Máriának a Terror Háza igazgatójaként végzett munkáját (Fotó: Csudai Sándor)

Ahogy arról az Origo is beszámolt, szeptember elsejével lezárul egy 24 éves korszak a Terror Háza Múzeum életében: az Országgyűlés döntése értelmében a múzeumot működtető, 1999-ben alapított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány megszűnik, feladatait pedig a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium háttérintézménye veszi át. Ezzel pedig Schmidt Mária sem lesz többé az intézet vezetője.

A Fidesz közleményében felidézte, 2002 és 2026 között több mint 8 millió magyar és külföldi látogató kereste fel a múzeumot. Mint fogalmaztak, büszkék és hálásak a emlékezetpolitika vezérgondolatának ápolásáért: a szabadságért hozott áldozat soha nem hiábavaló.

A Fidesz ellenállást hirdetett

„A totalitárius eszmék által egykor felépített szellemi hátország még sokáig itt kísértett, és kísért ma is. A neokommunisták olyan messzire masíroznak, ameddig még elődeik sem merészkedtek. Lábbal tiporják az alkotmányosságot, új önkényuralmi rendszert építenek, a demokratikus jogállam megszűnt. Fékek és kontroll nélküli állami hatóságot hoztak létre a politikai ellenfeleikkel való leszámolásra. Csakúgy, mint elődeik az Andrássy út 60-ban” – írták, majd kiemelték:

Nem gondoltuk, nem szerettük volna, de az emlékezés után most ismét az ellenállás évei következnek.

A párt Schmidt Máriának és munkatársainak címzett üzenetét Mindszenty bíboros szavaival zárta: „A szabadság eszménye sohasem lehet idejét múlttá, mert az emberi természet Isten-adta velejárója.”