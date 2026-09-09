Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bemutatja első hajlítható iPhone-ját az Apple - itt az őszi termékbemutató élőben

orbán viktor

Fidesz: fontos döntések jöhetnek jövő héten, Lázár János jelentése is terítéken lesz

51 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Fidesz elnöksége jövő heti ülésén tárgyalja a párt teljes szervezeti, infrastrukturális és személyi állapotfelméréséről készült jelentést. A Fidesz a következő időszakra készül, a felmérést Lázár János készítette el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorbóka jánoslázár jános

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI érdeklődésére közölte, hogy az elnökség a jövő heti ülésén meghallgatja és értékeli az állapotfelmérés eredményeit, majd meghozza a szükséges szervezeti, személyi és strukturális döntéseket.

Fidesz: jövő héten dönthetnek a párt szervezeti állapotfelméréséről
Fidesz: jövő héten dönthetnek a párt szervezeti állapotfelméréséről Fotó: Fischer Zoltán

A felmérés elkészítésével Lázár Jánost Orbán Viktor pártelnök és a Fidesz elnöksége bízta meg. A cél az volt, hogy a párt szervezeti működését, infrastruktúráját és személyi állományát teljes körűen áttekintsék.

Lázár János kapott megbízást

Havasi Bertalan még augusztusban beszélt arról, hogy zajlik a Fidesz teljes körű állapotfelmérése. Akkor úgy fogalmazott: egy letisztult, egységes, határozott és következetes Fidesznek kell nekivágnia az őszi politikai időszaknak, amely ellenzéki politikával küzd a „Magyar Péter-i önkény” ellen.

A párt elnöksége a szerdai ülésén egyúttal meghallgatta Bóka János frakcióvezető beszámolóját a nyári parlamenti politikai munkáról.

Havasi közlése szerint a Fidesz a megfelelő időben dönt arról is, ki tölti be a Lázár János lemondása miatt megüresedett országgyűlési képviselői helyet. Lázár augusztus 20-i hatállyal mondott le parlamenti mandátumáról, helyére a Fidesz az országos listáról jelölhet képviselőt.

A jelenlegi ciklusban Lázár mellett Szijjártó Péter és Budai Gyula is lemondott parlamenti mandátumáról. Helyükre Palóc André és Hortay Olivér érkezett a Fidesz-frakcióba.

Közben újabb változás várható a kormánypárti képviselőcsoportban: Orbán Balázs szeptembertől várhatóan az Európai Parlament képviselőcsoportjához csatlakozik. A helyére Szekeres Pál fideszes EP-képviselő érkezhet a magyar Országgyűlésbe. Szekeres kedden a Facebook-oldalán jelentette be, hogy szeptember 14-én megszűnik európai parlamenti mandátuma, és munkáját a magyar Országgyűlésben folytatja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!