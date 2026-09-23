Akár kétezer dolgozót is elküldhetnek a Flex sárvári üzeméből - Mit tesz a kormány?

A Világgazdaság úgy értesült a Flex sárvári üzemében dolgozóktól, hogy a vállalat az év végéig akár kétezer embert is elküldhet. A lap forrásai szerint a telephelyen jelenleg közel háromezren dolgozhatnak, így egy ekkora leépítés a munkavállalók jelentős részét érintené. Sajnos nem ez az egyetlen gyár, melynek magyarországi működése nehéz helyzetbe került az elmúlt fél év során: Magyarország-szerte bezárások és elbocsátási hullámok figyelhetőek meg a korábban virágzó szektorokban.

A Flex egyik sárvári gyártósorát Ukrajnába helyezhetik át (Forrás: Facebook/Flex - Hungary)

Ukrajnába kerülhet a Flex egyik gyártósora

A lap értesülése szerint a leépítéssel együtt az egyik sárvári gyártósort Ukrajnába helyezhetik át.

Egy másik, szintén az üzemből származó információ szerint legalább egy gyártási terület kerülhet máshová; ez egy kávéfőzőket gyártó sor lehet. A vállalat egyelőre nem erősítette meg, hogy pontosan mely területeket érintené az átszervezés, vagy hogy valóban Ukrajnába vinnék-e a termelés egy részét.

A sárvári üzemben várható változásokról már augusztusban is jelentek meg hírek. Akkor kisebb létszámcsökkentésről, a kölcsönzött munkaerő kivezetéséről és a gyártás automatizálásáról szóltak az értesülések.