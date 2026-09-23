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Akár kétezer dolgozót is elküldhetnek a Flex sárvári üzeméből - Mit tesz a kormány?

1 órája
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Év végéig akár kétezer munkavállalótól is megválhat a Flex sárvári üzeme a gyárból származó értesülések szerint. Egy gyártósort Ukrajnába helyezhetnek át, de sem a leépítés mértékét, sem az áthelyezést nem erősítették meg hivatalosan. Ugyanakkor nem a Flex esete az első, amikor a Tisza-kormány tétlenül nézi végig egy nagy cég dolgozóinak létszámleépítését.
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A Világgazdaság úgy értesült a Flex sárvári üzemében dolgozóktól, hogy a vállalat az év végéig akár kétezer embert is elküldhet. A lap forrásai szerint a telephelyen jelenleg közel háromezren dolgozhatnak, így egy ekkora leépítés a munkavállalók jelentős részét érintené. Sajnos nem ez az egyetlen gyár, melynek magyarországi működése nehéz helyzetbe került az elmúlt fél év során: Magyarország-szerte bezárások és elbocsátási hullámok figyelhetőek meg a korábban virágzó szektorokban.

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A Flex egyik sárvári gyártósorát Ukrajnába helyezhetik át (Forrás: Facebook/Flex - Hungary)

Ukrajnába kerülhet a Flex egyik gyártósora

A lap értesülése szerint a leépítéssel együtt az egyik sárvári gyártósort Ukrajnába helyezhetik át. 

Egy másik, szintén az üzemből származó információ szerint legalább egy gyártási terület kerülhet máshová; ez egy kávéfőzőket gyártó sor lehet. A vállalat egyelőre nem erősítette meg, hogy pontosan mely területeket érintené az átszervezés, vagy hogy valóban Ukrajnába vinnék-e a termelés egy részét.

A sárvári üzemben várható változásokról már augusztusban is jelentek meg hírek. Akkor kisebb létszámcsökkentésről, a kölcsönzött munkaerő kivezetéséről és a gyártás automatizálásáról szóltak az értesülések. 

A mostani, akár kétezer dolgozót érintő információ ennél jóval nagyobb leépítést vetít előre, hivatalos bejelentés azonban még nem történt.

Gyárbezárások, vállalati konfliktusok és gazdátlan munkaügyek a Tisza-kormány alatt

Tavaly még 35 milliárdos beruházást adtak át

A fejlemény azért is feltűnő, mert tavaly Orbán Viktor részvételével adták át a Flex új zalaegerszegi gyártóegységét.

A mintegy 35 milliárd forintos beruházás 210 új munkahelyet jelentett, és kutatás-fejlesztési kapacitásokkal is bővítette a térséget. A mostani értesülések a vállalat másik, sárvári telephelyéről szólnak.

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Tavaly Orbán Viktor részvételével adták át a Flex új gyártóegységét Zalaegerszegen (Forrás: kormanyhivatalok.hu)

Gyárbezárások és leépítések a Tisza-kormány alatt

A sárvári Flexről érkező hírek nem egyediek: több magyarországi üzem dolgozóinak jövője is bizonytalanná vált. Az Origo korábbi összeállítása szerint Magyar Péter kormányra kerülése óta az alábbi bezárásokról és leépítésekről érkeztek hírek:

  • WKW Hungária: a győri üzem év végi bezárása csaknem ötszáz dolgozót érinthet.
  • Nestlé Hungária: a diósgyőri termelés leállítása miatt 220 munkavállaló veszítheti el az állását.
  • Accel Hunland: a tószegi kerékpárgyárban több mint négyszáz embernek mondtak fel, százan később továbbfoglalkoztatási ajánlatot kaptak.
  • ISD Power: további 150 fős csoportos elbocsátásról érkezett hír.
  • Dunarolling: a Dunaferrből kivált vállalat mintegy kétezer dolgozójának elbocsátásáról számolt be a lap. 

A munkahelyek sorsa politikai kérdés is Magyar Péter kormánya számára. 

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a WKW bezárásának híre után arról beszélt, hogy nem szeretne több összeszerelő üzemet látni Magyarországon. 

A már működő gyárak dolgozóinak azonban most arra kell választ kapniuk, milyen segítségre számíthatnak, ha megszűnik az állásuk. A sárvári Flex esetében egyelőre maga a leépítés mértéke sem ismert hivatalosan.

Ráadásul az sem éppen egy megnyugtató tény, hogy a gyárbezárások és elbocsátások ellenére továbbra sem lehet tudni, ki felel szakmai és politikai szinten a foglalkoztatáspolitikáért a Tisza-kormányban.

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