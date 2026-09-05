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fodor gábor

Fodor Gábor példátlannak nevezte Gulyás István felfüggesztését

51 perce
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Fodor Gábor felháborítónak és példátlannak nevezte az Ez itt a kérdés című műsor megszüntetését, valamint a keddi adás felvételének eltávolítását. Szerinte az eljárás félelmet és megfelelési kényszert teremthet a közmédia munkatársai között. Fodor Gábor úgy véli, a történtek szembemennek a demokratikus értékekkel, és komoly károkat okozhatnak.
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Fodor Gábor a Facebook-oldalán reagált az M5 Ez itt a kérdés című műsorának megszüntetésére és Gulyás István munkavégzés alóli felfüggesztésére. A politikus maga is részt vett a keddi adásban, amelynek felvétele azóta elérhetetlenné vált az interneten.

Fodor Gábor
Fodor Gábor szerint teljes cenzúra áldozata lett az Ez itt a kérdés (Forrás: Facebook/Fodor Gábor)

Fodor Gábor szerint semmi kivetnivaló nem volt az adásban

Fodor Gábor közlése szerint kedden teljesen konszolidált beszélgetést folytatott Giró-Szász Andrással, Hegyi Gyulával és Szent-Iványi Istvánnal, Gulyás István műsorvezetésével. Majd, ahogyan az Origo is megírta

csütörtök délelőtt azonban a sajtó egy része kifogásolta, hogy a vitaműsor még létezik, délutánra pedig megszüntették a produkciót.

A történtek Fodor Gábor ismertetése szerint több lépésből álltak:

  • megszüntették az Ez itt a kérdés című műsort;
  • felfüggesztették Gulyás Istvánt;
  • elérhetetlenné vált a keddi adás felvétele;
  • sajtóhírek szerint biztonsági őrök kísérhették ki Gulyás Istvánt az épületből.

Az egyébként népszerű adás a teljes cenzúrának áldozatul esve megnézhetetlenné vált” 

– fogalmazott Fodor Gábor. Szerinte a felvétel megtekintése éppen azt bizonyítaná, hogy „semmi kivetnivaló sincs a műsorban”. A volt politikus példátlannak nevezte az eljárást, és úgy vélekedett, hasonlóra nemcsak a Fidesz kormányzása alatt, hanem még a rendszerváltást megelőző években sem volt precedens. Hangsúlyozta:

A nekünk nem tetsző, helytelennek gondolt véleményekkel szemben egy demokráciában érveket használunk, nem pedig a vitafórumot szüntetjük meg.” 

Fodor Gábor szerint egy már sugárzott beszélgetés eltüntetése a nyilvánosság és az utókor tisztelete miatt is elfogadhatatlan.

Keményen léptek a közmédiánál: biztonsági őrökkel vezettethették ki az ismert műsorvezetőt

Félelmet kelthet a közmédia munkatársaiban a döntés

Fodor Gábor arra is kitért, milyen következményei lehetnek az ügynek a köztévé dolgozóira nézve. Szerinte a történtek után kérdésessé válhat, hogy ki mer majd önálló döntést hozni egy műsorról, annak résztvevőiről, témájáról vagy műsorvezetőjéről.

Ha véletlenül nem tetszik a döntés a vezetőknek, a feljelentőknek, akkor biztonsági őrök vezetik majd el az adott munkatársat?”

 – tette fel a kérdést.

A politikus szerint különösen aggasztó lenne, ha ismét olyan, félelemmel teli megfelelési kényszer alakulna ki Magyarországon, amelyben az intézmények dolgozói a vélt vagy valós elvárásokat is túlteljesítik.

Szerintem ez zsákutca”

 – jelentette ki Fodor Gábor, aki szerint az egész eljárás szembemegy a demokratikus értékekkel, hatásai pedig komoly károkat okozhatnak.

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