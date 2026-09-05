Fodor Gábor példátlannak nevezte Gulyás István felfüggesztését

Fodor Gábor a Facebook-oldalán reagált az M5 Ez itt a kérdés című műsorának megszüntetésére és Gulyás István munkavégzés alóli felfüggesztésére. A politikus maga is részt vett a keddi adásban, amelynek felvétele azóta elérhetetlenné vált az interneten.
Fodor Gábor szerint semmi kivetnivaló nem volt az adásban
Fodor Gábor közlése szerint kedden teljesen konszolidált beszélgetést folytatott Giró-Szász Andrással, Hegyi Gyulával és Szent-Iványi Istvánnal, Gulyás István műsorvezetésével. Majd, ahogyan az Origo is megírta,
csütörtök délelőtt azonban a sajtó egy része kifogásolta, hogy a vitaműsor még létezik, délutánra pedig megszüntették a produkciót.
A történtek Fodor Gábor ismertetése szerint több lépésből álltak:
- megszüntették az Ez itt a kérdés című műsort;
- felfüggesztették Gulyás Istvánt;
- elérhetetlenné vált a keddi adás felvétele;
- sajtóhírek szerint biztonsági őrök kísérhették ki Gulyás Istvánt az épületből.
Az egyébként népszerű adás a teljes cenzúrának áldozatul esve megnézhetetlenné vált”
– fogalmazott Fodor Gábor. Szerinte a felvétel megtekintése éppen azt bizonyítaná, hogy „semmi kivetnivaló sincs a műsorban”. A volt politikus példátlannak nevezte az eljárást, és úgy vélekedett, hasonlóra nemcsak a Fidesz kormányzása alatt, hanem még a rendszerváltást megelőző években sem volt precedens. Hangsúlyozta:
A nekünk nem tetsző, helytelennek gondolt véleményekkel szemben egy demokráciában érveket használunk, nem pedig a vitafórumot szüntetjük meg.”
Fodor Gábor szerint egy már sugárzott beszélgetés eltüntetése a nyilvánosság és az utókor tisztelete miatt is elfogadhatatlan.
Félelmet kelthet a közmédia munkatársaiban a döntés
Fodor Gábor arra is kitért, milyen következményei lehetnek az ügynek a köztévé dolgozóira nézve. Szerinte a történtek után kérdésessé válhat, hogy ki mer majd önálló döntést hozni egy műsorról, annak résztvevőiről, témájáról vagy műsorvezetőjéről.
Ha véletlenül nem tetszik a döntés a vezetőknek, a feljelentőknek, akkor biztonsági őrök vezetik majd el az adott munkatársat?”
– tette fel a kérdést.
A politikus szerint különösen aggasztó lenne, ha ismét olyan, félelemmel teli megfelelési kényszer alakulna ki Magyarországon, amelyben az intézmények dolgozói a vélt vagy valós elvárásokat is túlteljesítik.
Szerintem ez zsákutca”
– jelentette ki Fodor Gábor, aki szerint az egész eljárás szembemegy a demokratikus értékekkel, hatásai pedig komoly károkat okozhatnak.