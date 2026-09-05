Fodor Gábor példátlannak nevezte Gulyás István felfüggesztését

Fodor Gábor a Facebook-oldalán reagált az M5 Ez itt a kérdés című műsorának megszüntetésére és Gulyás István munkavégzés alóli felfüggesztésére. A politikus maga is részt vett a keddi adásban, amelynek felvétele azóta elérhetetlenné vált az interneten.

Fodor Gábor szerint teljes cenzúra áldozata lett az Ez itt a kérdés (Forrás: Facebook/Fodor Gábor)

Fodor Gábor szerint semmi kivetnivaló nem volt az adásban

Fodor Gábor közlése szerint kedden teljesen konszolidált beszélgetést folytatott Giró-Szász Andrással, Hegyi Gyulával és Szent-Iványi Istvánnal, Gulyás István műsorvezetésével. Majd, ahogyan az Origo is megírta,

csütörtök délelőtt azonban a sajtó egy része kifogásolta, hogy a vitaműsor még létezik, délutánra pedig megszüntették a produkciót.

A történtek Fodor Gábor ismertetése szerint több lépésből álltak:

megszüntették az Ez itt a kérdés című műsort;

felfüggesztették Gulyás Istvánt;

elérhetetlenné vált a keddi adás felvétele;

sajtóhírek szerint biztonsági őrök kísérhették ki Gulyás Istvánt az épületből.

Az egyébként népszerű adás a teljes cenzúrának áldozatul esve megnézhetetlenné vált”

– fogalmazott Fodor Gábor. Szerinte a felvétel megtekintése éppen azt bizonyítaná, hogy „semmi kivetnivaló sincs a műsorban”. A volt politikus példátlannak nevezte az eljárást, és úgy vélekedett, hasonlóra nemcsak a Fidesz kormányzása alatt, hanem még a rendszerváltást megelőző években sem volt precedens. Hangsúlyozta:

A nekünk nem tetsző, helytelennek gondolt véleményekkel szemben egy demokráciában érveket használunk, nem pedig a vitafórumot szüntetjük meg.”

Fodor Gábor szerint egy már sugárzott beszélgetés eltüntetése a nyilvánosság és az utókor tisztelete miatt is elfogadhatatlan.