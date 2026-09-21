Kilencmilliárd forint jut a fogyatékosságügyi programra

Elfogadták az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési tervét a következő két évre: idén hat intézkedést előkészítenek, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv – közölte a kormány. A két évben összesen 9,3 milliárd forint költségvetési forrást biztosítanak a terv teljesítésére.

Elfogadták az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési tervét, jön a magyar jelnyelv nyelvtani rendszerének leírása (Forrás: Facebook)

Az Országos Fogyatékosságügyi Program célja a befogadó társadalom kialakítása, amely mindenki számára egyenlő esélyű hozzáférést biztosít, és ezzel könnyebbé teszi a fogyatékossággal élők önálló életvitelét. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a most elfogadott terv pedig az ezek eléréséhez szükséges lépéseket fogalmazza meg 2026–2027-re:

a legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják,

jövőre komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben,

megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése,

kidolgoznak egy kétnyelvű oktatás módszert is a jelnyelv bevonására.

A program elvei az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményén alapulnak, amelynek része a prevenció, azaz a fogyatékosságot okozó balesetek, betegségek kialakulásának megelőzése, valamint az önrendelkezés alapelve, hogy minél szélesebb és önállóbb döntési, cselekvési teret biztosítsanak a fogyatékossággal élők számára.

Annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élők is véleményezhessék az őket érintő állami, kormányzati lépések tartalmát, a terv előkészítésébe bevonták az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsot, köztük a fogyatékossággal élők érdekvédelmi szervezeteit, valamint a Fogyatékosságügyi Koordinációs Bizottságot is.

Az egyeztetések célja az intézkedések, a felelősök, a határidők és a forrásigények felülvizsgálata, valamint a tervezett szakpolitikai irányok megerősítése és véglegesítése. Hat intézkedés már idén megvalósul, 72 további intézkedést pedig 2027 végéig teljesít a kormány.