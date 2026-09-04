Befizette a telefonszámláját a házelnök, ennyit keres Forsthoffer Ágnes

Forsthoffer Ágnes a Facebook-oldalán azt írta: házelnökként is befizeti a hivatali telefonszámla rá eső részét. Az Országgyűlés elnöke emlékeztetett arra, hogy egy korábbi döntés alapján 2026. július 1-jétől csökkentették a képviselői, házelnöki és miniszterelnöki illetményeket és juttatásokat, valamint eltörölték a hivatali telefonhasználati keretet.

Forsthoffer Ágnes befizette a hivatali telefonszámla rá eső részét. A házelnök fizetése korábban jelentősen csökkent, de így is milliós tételről van szó Fotó: Ladóczki Balázs

A szabály az szabály

– fogalmazott a házelnök, aki szerint a takarékos állami működés kiemelten fontos. Forsthoffer Ágnes azt is állította, hogy a TISZA kormányzásának első három hónapjában közel ezermilliárd forinttal csökkentek az állam működési költségei. Hozzátette, hogy a következő években a költségvetés stabilizálására és a bevételek átlátható felhasználására törekednek.