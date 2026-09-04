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országgyűlés

Befizette a telefonszámláját a házelnök, ennyit keres Forsthoffer Ágnes

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Az Országgyűlés elnöke a közösségi oldalán számolt be arról, hogy saját maga fizeti ki a hivatali telefonhasználat rá eső részét. Forsthoffer Ágnes azt is felidézte, hogy július elejétől több politikusi juttatást és illetményt is csökkentettek.
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országgyűlésházelnökForsthoffer ÁgnesTisza

Forsthoffer Ágnes a Facebook-oldalán azt írta: házelnökként is befizeti a hivatali telefonszámla rá eső részét. Az Országgyűlés elnöke emlékeztetett arra, hogy egy korábbi döntés alapján 2026. július 1-jétől csökkentették a képviselői, házelnöki és miniszterelnöki illetményeket és juttatásokat, valamint eltörölték a hivatali telefonhasználati keretet.

Forsthoffer Ágnes befizette a hivatali telefonszámla rá eső részét. A házelnök fizetése korábban jelentősen csökkent, de így is milliós maradt.
Forsthoffer Ágnes befizette a hivatali telefonszámla rá eső részét. A házelnök fizetése korábban jelentősen csökkent, de így is milliós tételről van szó Fotó: Ladóczki Balázs

A szabály az szabály

– fogalmazott a házelnök, aki szerint a takarékos állami működés kiemelten fontos. Forsthoffer Ágnes azt is állította, hogy a TISZA kormányzásának első három hónapjában közel ezermilliárd forinttal csökkentek az állam működési költségei. Hozzátette, hogy a következő években a költségvetés stabilizálására és a bevételek átlátható felhasználására törekednek.

Mennyit keres Forsthoffer Ágnes?

A nyugat.hu májusban arról írt, hogy Forsthoffer Ágnes házelnöki fizetése bruttó 5 892 718 forintról bruttó 3 810 624 forintra csökkent. A Telex korábbi információi szerint az Országgyűlés elnökének emellett közel 70 millió forintnyi megtakarítása van. A házelnök tehát havi bruttó több mint 3,8 millió forintos fizetés mellett számolt be arról, hogy saját maga rendezte a hivatali telefonszámlájának rá eső részét.

Forsthoffer Ágnes kemény kritikára számíthat a Fidesztől

A Fidesz illegitimnek, a Sándor-palota illegális lakásfoglalójának tekinti Forsthoffer Ágnes köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló házelnököt, és ezt Bóka János frakcióvezető közölni fogja vele a hétfői, Sándor-palotába összehívott találkozón - áll a Fidesz elnökségének vasárnap este elküldött, és az MTI birtokába került belső körlevelében.

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