Befizette a telefonszámláját a házelnök, ennyit keres Forsthoffer Ágnes

Forsthoffer Ágnes a Facebook-oldalán azt írta: házelnökként is befizeti a hivatali telefonszámla rá eső részét. Az Országgyűlés elnöke emlékeztetett arra, hogy egy korábbi döntés alapján 2026. július 1-jétől csökkentették a képviselői, házelnöki és miniszterelnöki illetményeket és juttatásokat, valamint eltörölték a hivatali telefonhasználati keretet.
A szabály az szabály
– fogalmazott a házelnök, aki szerint a takarékos állami működés kiemelten fontos. Forsthoffer Ágnes azt is állította, hogy a TISZA kormányzásának első három hónapjában közel ezermilliárd forinttal csökkentek az állam működési költségei. Hozzátette, hogy a következő években a költségvetés stabilizálására és a bevételek átlátható felhasználására törekednek.
Mennyit keres Forsthoffer Ágnes?
A nyugat.hu májusban arról írt, hogy Forsthoffer Ágnes házelnöki fizetése bruttó 5 892 718 forintról bruttó 3 810 624 forintra csökkent. A Telex korábbi információi szerint az Országgyűlés elnökének emellett közel 70 millió forintnyi megtakarítása van. A házelnök tehát havi bruttó több mint 3,8 millió forintos fizetés mellett számolt be arról, hogy saját maga rendezte a hivatali telefonszámlájának rá eső részét.
Forsthoffer Ágnes kemény kritikára számíthat a Fidesztől
A Fidesz illegitimnek, a Sándor-palota illegális lakásfoglalójának tekinti Forsthoffer Ágnes köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló házelnököt, és ezt Bóka János frakcióvezető közölni fogja vele a hétfői, Sándor-palotába összehívott találkozón - áll a Fidesz elnökségének vasárnap este elküldött, és az MTI birtokába került belső körlevelében.