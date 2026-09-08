Kitiltotta a parlamentből Toroczkai Lászlót Forsthoffer Ágnes

Kizárta a parlamenti e heti üléséről Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét a házelnök. Forsthoffer Ágnes a közösségi oldalán jelentette be a döntést, melyet azzal indokolt, hogy Toroczkai László „elfogadhatatlan kifejezéseket használva Alaptörvényben biztosított alapjogot sértett” felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért.

Forsthoffer Ágnes kizárta a parlamenti e heti üléséről Toroczkai Lászlót / Fotó: Ladóczki Balázs

Forsthoffer Ágnes kizárta a parlamenti e heti üléséről Toroczkai Lászlót

Határozottan elutasítok minden olyan megnyilvánulást az Országgyűlés ülésein, amely az emberi méltóságot bárkivel szemben súlyosan sérti. Az imént értesítést küldtem Frakcióvezető úrnak döntésemről, amely szerint őt az Országgyűlés e heti üléséről kizárom

- írta meg a házelnök, hozzátéve, mindez azt jelenti, hogy Toroczkai az ülésen a szavazások kivételével nem vehet részt.

Őszintén sajnálom, hogy erre sort kellett keríteni. A véleménynyilvánítás szabadságába sok minden belefér, de amit ma hallottunk, az nem tolerálható. Kérem képviselőtársaimat, viselkedésünkkel, szavainkkal legyünk méltók a választók bizalmára!

- emelte ki.

Kifakadt Toroczkai László

A Mi Hazánk elnöke hétfőn személyes érintettség okán szót kérve, Magyar Péternek üzenve azt mondta, szeretné rendezni a kormányfő egy korábbi hazugságát. Visszautasította a családi érdekeltségeivel kapcsolatos vádakat, és felszólította vitapartnerét, hogy nevezze meg, melyik ügyben lobbizott a minisztériumban.

Ha most itt, azonnal nem mondja ezt meg, akkor, ha már tegeződünk, kérj bocsánatot, és ne meneküljél gyáva, undorító féregként

– fogalmazott felszólalásában Toroczkai, amelyhez a házelnök hozzáfűzte: válogassa meg a szavait, mert ez méltatlan volt, valamint jogkövetkezményeket helyezett kilátásba.