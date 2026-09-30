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Hosszú idő után pénteken délután ismét tárgyalóasztalhoz ül a kormány és Budapest vezetése, fontos stratégiai kérdések kerülhetnek napirendre. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülésén Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester Budapest és az egész ország érdekében egyeztet.
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fővárosi közfejlesztések tanácsaKarácsony GergelyMagyar Péter

Hosszú idő után pénteken délután újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, fontos stratégiai kérdésekben állapodnak meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel Budapest és az egész ország érdekében. A főváros valódi fejlődésének alapja a kormány és a fővárosi vezetés korrekt együttműködése – írta a kormányfő.

Magyar Péter bejelentette, hosszú idő után pénteken délután újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (Fotó: Mediaworks)
Magyar Péter bejelentette, hosszú idő után pénteken délután újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (Fotó: Mediaworks)

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának gyökerei egészen a 19. századig nyúlnak vissza. Az akkor Fővárosi Közmunkák Tanácsa néven működő fórumot városrendezési feladatokkal már Buda, Óbuda és Pest egyesítése előtt, 1870-ben létrehozták. Az újraélesztésre váró tanács felállításáról 2018-ben döntött az Orbán-kormány, amikor Tarlós István volt a főpolgármester. A 2019-es választást viszont Karácsony Gergely nyerte, az FKT ezután ugyan még ülésezett, de fokozatosan veszített a súlyából, végül már össze sem hívták. A Tisza-kormány most törvényi szinten rögzítené az FKT feltámasztását és rendszeres ülésezését.

A szervezet tagsága tíz főből áll, amelyből öt a kormányzati, és öt a fővárosi delegált. Elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester. A Fővárosi Közgyűlés egyébként múlt hét pénteki ülésén választotta meg,  ki képviselje Budapestet a szervezetben:

  • Baranyi Krisztina (MKKP), 
  • Bovier György (Tisza) 
  • és Gál József (Podmaniczky Mozgalom).

Szepesfalvy Anna (Fidesz) és Szaniszló Sándor (DK) jelölését nem támogatták, így egyelőre három tagot választottak; Karácsony Gergely társelnökként vesz részt a testületben.

 

 

 

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