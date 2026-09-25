Feljelentés, bekiabálások, molinó – elkezdődött a Fővárosi Közgyűlés

A nyári szünet után elkezdődött az ősz első Fővárosi Közgyűlése. Mielőtt megérkeztek a képviselők, Szepesfalvy Anna fideszes frakcióvezető és Gulyás Gergely Kristóf tartott egy rövid sajtótájékoztatót. Előbbi képviselő elmondta, a Fidesz egyik legfontosabb kezdeményezése Budapest közbiztonságával kapcsolatos. – Mindenki láthatja, hogy az elmúlt időszakban jelentősen romlott ez a helyzet, ezért azt javasoljuk, hogy Budapesten hirdessük ki a közbiztonsági vészhelyzetet – hangsúlyozta. Kiemelte még, hogy hamarosan megalakul a Fővárosi Közfejlesztések.

Még el sem kezdődött, de már érezhet a feszültség ki a budapesti városházán. A Fővárosi Közgyűlés őszi első ülése kezdete előtt a Fidesz frakciója bejelentette: a 35 milliárd forintos Bubi 3.0 közbeszerzés miatt büntetőfeljelentést tettek (Forrás: budapest.hu)

Közölte, támogatják Karácsony Gergely főpolgármester azon kezdeményezését, miszerint a választásokon induló listák képviselői küldjenek egy-egy delegáltat a szervezetbe, megvalósítsuk. Azt gondolom, hogy ha ez meg tud valósulni, akkor itt nagyot léptünk előre.

Viszont van egy rossz hírem is: ugyanis kellett tennünk egy büntetőfeljelentést

– mondta.

Feljelentést tett a Fidesz a Bubi 3.0 közbeszerzése miatt

Ezután Gulyás Gergely Kristóf vette át a szót, aki kifejtette: csütörtökön büntetőfeljelentést tett hűtlen kezelés és befolyással üzérkedés megalapozott gyanúja miatt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Bubi 3.0-s közbeszerzésével kapcsolatban. –Itt egy 35 milliárdos keretszerződésről beszélünk, amely kapcsán felmerült több bűncselekmény elkövetésének a gyanúja is – hangsúlyozta.

Elmondása szerint ami megalapozza ezeket a gyanúkat, az az, hogy a BKK-n belül volt egy speciális projektrészleg, amelynek a vezetője – aki részben felelős volt azért, hogy kiírásra kerüljön a közbeszerzés – a nyertes cég vezetőségében ment el azután, hogy a cég megnyerte a közbeszerzést.

Ez önmagában is problémás, viszont ennél súlyosabb a helyzet. Ugyanis az illetőnek közeli hozzátartozója, élettársa a nyertes közbeszerzési cég alvállalkozójának a vezetője. Innét kezdve megalapozott a gyanú, hogy manipulálás történhetett a Bubi 3.0 közbeszerzésének kiírásakor

– emelte ki.

Szerinte ezt az is alátámasztja, hogy a sikeres Bubi 2.0 vállalkozója ki volt zárva a Bubi 3.0 közbeszerzéséből, ez a magyar Csepel Művek cég. Hozzátette: megalapozott a gyanúja annak is, hogy a Bubi 3.0 közbeszerzése szándékosan a későbbi nyertes cégre lett kiírva.