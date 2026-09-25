Feljelentés, bekiabálások, molinó – elkezdődött a Fővárosi Közgyűlés

A nyári szünet után elkezdődött az ősz első Fővárosi Közgyűlése. Mielőtt megérkeztek a képviselők, Szepesfalvy Anna fideszes frakcióvezető és Gulyás Gergely Kristóf tartott egy rövid sajtótájékoztatót. Előbbi képviselő elmondta, a Fidesz egyik legfontosabb kezdeményezése Budapest közbiztonságával kapcsolatos. – Mindenki láthatja, hogy az elmúlt időszakban jelentősen romlott ez a helyzet, ezért azt javasoljuk, hogy Budapesten hirdessük ki a közbiztonsági vészhelyzetet – hangsúlyozta. Kiemelte még, hogy hamarosan megalakul a Fővárosi Közfejlesztések.
Közölte, támogatják Karácsony Gergely főpolgármester azon kezdeményezését, miszerint a választásokon induló listák képviselői küldjenek egy-egy delegáltat a szervezetbe, megvalósítsuk. Azt gondolom, hogy ha ez meg tud valósulni, akkor itt nagyot léptünk előre.
Viszont van egy rossz hírem is: ugyanis kellett tennünk egy büntetőfeljelentést
– mondta.
Feljelentést tett a Fidesz a Bubi 3.0 közbeszerzése miatt
Ezután Gulyás Gergely Kristóf vette át a szót, aki kifejtette: csütörtökön büntetőfeljelentést tett hűtlen kezelés és befolyással üzérkedés megalapozott gyanúja miatt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Bubi 3.0-s közbeszerzésével kapcsolatban. –Itt egy 35 milliárdos keretszerződésről beszélünk, amely kapcsán felmerült több bűncselekmény elkövetésének a gyanúja is – hangsúlyozta.
Elmondása szerint ami megalapozza ezeket a gyanúkat, az az, hogy a BKK-n belül volt egy speciális projektrészleg, amelynek a vezetője – aki részben felelős volt azért, hogy kiírásra kerüljön a közbeszerzés – a nyertes cég vezetőségében ment el azután, hogy a cég megnyerte a közbeszerzést.
Ez önmagában is problémás, viszont ennél súlyosabb a helyzet. Ugyanis az illetőnek közeli hozzátartozója, élettársa a nyertes közbeszerzési cég alvállalkozójának a vezetője. Innét kezdve megalapozott a gyanú, hogy manipulálás történhetett a Bubi 3.0 közbeszerzésének kiírásakor
– emelte ki.
Szerinte ezt az is alátámasztja, hogy a sikeres Bubi 2.0 vállalkozója ki volt zárva a Bubi 3.0 közbeszerzéséből, ez a magyar Csepel Művek cég. Hozzátette: megalapozott a gyanúja annak is, hogy a Bubi 3.0 közbeszerzése szándékosan a későbbi nyertes cégre lett kiírva.
– Azt nem tudjuk jelenleg, hogy Vitézy Dávid bizalmi emberének, a BKK-t irányító Bodor Ádámnak van-e érintettsége ebben az ügyben, illetve ha van érintettsége, az milyen szintű – jegyezte meg, hozzátéve: szerinte ezt nem a fővárosi vizsgálóbizottságnak kell kivizsgálnia, hanem a nyomozó ügyészségnek, hiszen egy nagyon nagy vagyoni értékre elkövetett bűncselekményről lehet szó.
Molinók, bekiabálások a közgyűlésen
A sajtótájékoztató után a fideszes politikusok bementek az ülésterembe, majd lassan elkezdett megérkezni a többi képviselő is. Rendhagyó módon egyébként ezúttal nem kellett regisztrálni a közgyűlésre, teljesen nyíltan tartják meg, bárki bejöhetett. Ennek egy sajátos következménye, hogy még az ülés kezdete előtt megjelent néhány demonstráló is.
„Budapest = korrupció” – olvasható az egyik tüntető tábláján, mások pedig egy hatalmas, zöld molinóval érkeztek. Karácsony Gergely megérkeztekor hangos kiabálásba kezdtek, ugyanakkor még az ülés kezdte előtt elhagyták a termet, mondván: „megyünk dolgozni.”
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