Parkolási kedvezményről, a romló közbiztonságról és pénzügyi nehézségekről is tárgyal a Fővárosi Közgyűlés

A hosszú nyári szünet után megtartja első őszi ülését a Fővárosi Közgyűlés. A képviselők pénteken több mint negyven előterjesztésről tárgyalnak, köztük a főváros súlyos pénzügyi helyzetéről, a közbiztonságról, a parkolási szabályokról, a víziközművek felújításáról és a palackvisszaváltás okozta közterületi problémákról.

A hosszú nyári szünet után megtartja első őszi ülését a Fővárosi Közgyűlés (Forrás: budapest.hu)

Miről tárgyal a Fővárosi Közgyűlés?

A pénzügyi helyzet az ülés egyik meghatározó témája lehet, hiszen a fővárosi önkormányzat tájékoztatása szerint szeptember elsejétől kötelezettségvállalási és létszámstop van érvényben. Így a Főpolgármesteri Hivatal a közgyűlésről szóló tájékoztatójában felhívta a figyelmet, hogy a pénzügyi hatással járó előterjesztések esetében csak feltételes döntéseket tud hozni a közgyűlés. A városvezetés szerint elsődleges feladat a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozásának biztosítása, több előterjesztésnél pedig jelenleg nincs igazoltan biztosított pénzügyi fedezet.

Érdemes felidézni, hogy nemrégiben Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója egy háttérbeszélgetésen elmondta: Budapest szeptember közepére visszafizette valamennyi folyószámlahitelét, ehhez azonban gyakorlatilag minden befagyasztható kiadást le kellett állítani. Október elején még biztosítható a bérek kifizetése, az ezt követő működéshez azonban már elengedhetetlen a kormánnyal kötendő megállapodás.

A legnagyobb problémát az október közepén esedékes, 86 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás befizetése jelenti.

A közgyűlés napirendjén ennek a helyzetnek egy közvetlen következménye is szerepel: a BKV év végi likviditási hiányának áthidalásához szükséges döntés. A közlekedési társaság augusztustól decemberig összesen több mint 6,6 milliárd forintnyi adó- és járulékfizetésre kért fizetési könnyítést a NAV-tól.

Közbiztonsági vészhelyzetet hirdetne a Fidesz

A közgyűlés egyik politikailag kiemelt napirendi pontja a közbiztonsági vészhelyzetről szóló előterjesztés lehet. Szepesfalvy Anna, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője kezdeményezi, hogy a közgyűlés állapítsa meg: Budapesten közbiztonsági vészhelyzet van. Emellett

a főpolgármestert arra kérnék, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a belügyminiszterrel a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrök létszámának legalább 20 százalékos növeléséről, valamint a rendőrök illetményének 2027. január 1-jétől legalább 20 százalékos emeléséről.

A frakció emellett a rendészek és közterület-felügyelők intézkedési jogköreinek felülvizsgálatát is kezdeményezi. Az előterjesztés nem konkrét új jogosultságokat sorol fel, hanem annak vizsgálatát sürgeti, hogy milyen további intézkedési jogokat lehetne átadni a rendészeknek. A Fővárosi Rendészeti Igazgatóság vezetőjétől pedig írásos tájékoztatást kérnének az életvitelszerű közterületen tartózkodás megakadályozása érdekében tett intézkedésekről.