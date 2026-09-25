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Fővárosi Közgyűlés

Parkolási kedvezményről, a romló közbiztonságról és pénzügyi nehézségekről is tárgyal a Fővárosi Közgyűlés

1 órája
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Több mint negyven előterjesztésről tárgyal pénteken a fővárosi képviselő-testület. A Fővárosi Közgyűlés ülésén szó lesz Budapest súlyos pénzügyi helyzetéről, a közbiztonságról, a parkolási kedvezményekről és a vízhálózat felújításáról is.
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Fővárosi KözgyűlésBudapestKarácsony Gergely

A hosszú nyári szünet után megtartja első őszi ülését a Fővárosi Közgyűlés. A képviselők pénteken több mint negyven előterjesztésről tárgyalnak, köztük a főváros súlyos pénzügyi helyzetéről, a közbiztonságról, a parkolási szabályokról, a víziközművek felújításáról és a palackvisszaváltás okozta közterületi problémákról.

A hosszú nyári szünet után megtartja első őszi ülését a Fővárosi Közgyűlés, a képviselők pénteken több mint negyven előterjesztésről tárgyalnak (Forrás: budapest.hu)
A hosszú nyári szünet után megtartja első őszi ülését a Fővárosi Közgyűlés (Forrás: budapest.hu)

Miről tárgyal a Fővárosi Közgyűlés?

A pénzügyi helyzet az ülés egyik meghatározó témája lehet, hiszen a fővárosi önkormányzat tájékoztatása szerint szeptember elsejétől kötelezettségvállalási és létszámstop van érvényben. Így a Főpolgármesteri Hivatal a közgyűlésről szóló tájékoztatójában felhívta a figyelmet, hogy a pénzügyi hatással járó előterjesztések esetében csak feltételes döntéseket tud hozni a közgyűlés. A városvezetés szerint elsődleges feladat a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozásának biztosítása, több előterjesztésnél pedig jelenleg nincs igazoltan biztosított pénzügyi fedezet.

Érdemes felidézni, hogy nemrégiben Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója egy háttérbeszélgetésen elmondta: Budapest szeptember közepére visszafizette valamennyi folyószámlahitelét, ehhez azonban gyakorlatilag minden befagyasztható kiadást le kellett állítani. Október elején még biztosítható a bérek kifizetése, az ezt követő működéshez azonban már elengedhetetlen a kormánnyal kötendő megállapodás.

A legnagyobb problémát az október közepén esedékes, 86 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás befizetése jelenti.

A közgyűlés napirendjén ennek a helyzetnek egy közvetlen következménye is szerepel: a BKV év végi likviditási hiányának áthidalásához szükséges döntés. A közlekedési társaság augusztustól decemberig összesen több mint 6,6 milliárd forintnyi adó- és járulékfizetésre kért fizetési könnyítést a NAV-tól.

Közbiztonsági vészhelyzetet hirdetne a Fidesz

A közgyűlés egyik politikailag kiemelt napirendi pontja a közbiztonsági vészhelyzetről szóló előterjesztés lehet. Szepesfalvy Anna, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője kezdeményezi, hogy a közgyűlés állapítsa meg: Budapesten közbiztonsági vészhelyzet van. Emellett

a főpolgármestert arra kérnék, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a belügyminiszterrel a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrök létszámának legalább 20 százalékos növeléséről, valamint a rendőrök illetményének 2027. január 1-jétől legalább 20 százalékos emeléséről.

A frakció emellett a rendészek és közterület-felügyelők intézkedési jogköreinek felülvizsgálatát is kezdeményezi. Az előterjesztés nem konkrét új jogosultságokat sorol fel, hanem annak vizsgálatát sürgeti, hogy milyen további intézkedési jogokat lehetne átadni a rendészeknek. A Fővárosi Rendészeti Igazgatóság vezetőjétől pedig írásos tájékoztatást kérnének az életvitelszerű közterületen tartózkodás megakadályozása érdekében tett intézkedésekről.

A közbiztonsági kérdésekhez kapcsolódik a budapesti aluljárók üres helyiségeinek hasznosítása is. A közgyűlés egy átfogó koncepció kidolgozását kezdeményezheti, amelynek célja az üzlethelyiségek korszerűbb és gazdaságilag fenntarthatóbb hasznosítása. A Flórián téri aluljáróban például kulturális célra adnának át üres helyiségeket, a Blaha Lujza téri aluljáróban pedig a Ludwig Múzeum kiállításai jelenhetnek meg.

Palackvisszaváltás és víziközművek felújítása

A közterületek állapotával összefüggő egyik fontos kérdés a visszaváltási rendszer. A közgyűlés több javaslatot is tárgyal: az egyik kezdeményezés megszüntetné azt a lehetőséget, hogy a visszaváltási utalványt készpénzre lehessen váltani, egy másik pedig palacktartó eszközök elhelyezését szorgalmazza a nagy gyalogosforgalmú közterületeken. Emellett a hulladékgyűjtő edények kihelyezésének időpontjára is új szabályozást kezdeményeznének.

A közgyűlés két víziközművekkel kapcsolatos javaslatot is tárgyal. Az egyik soron kívüli kormányzati céltámogatást kérne a budapesti ivóvízhálózat mielőbbi felújítására. Az előterjesztés szerint átlagosan napi három jelentősebb csőtörés történik, ami a hálózat elöregedésére utal. Egy másik javaslat a rezsivédelem állami intézményének fenntartása mellett arra kérné a főpolgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az illetékes miniszterrel a budapesti víziközmű-hálózat felújításáról.

Parkolási kedvezményeket javasolnak

A parkolási szabályok is napirendre kerülnek. A Fidesz–KDNP-frakció javaslata szerint a 2000 kilogrammnál nehezebb személygépkocsik emelt parkolási díja alól mentesülnének a nagycsaládosok, illetve

külön nagycsaládos kedvezményt is bevezetnének. Egy másik javaslat az elektromos gépkocsik kedvezményének teljes és azonnali megszüntetése helyett 2030. július 1-jéig 50 százalékos kedvezményes időszakot biztosítana.

A pénteki ülésen napirenden szerepel még például

  • a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának tagjairól szóló személyi döntés,
  • a Kelenföld–Budaörs vasútvonal fejlesztése,
  • a gyaloglás akadálymentesítését célzó stratégia,
  • a lakótelepi zöldfelületek gondozása, valamint
  • a fővárosi cégek tulajdonosi kontrolljának erősítése.

Tárgyalhatnak még az önkormányzatiság megerősítéséről szóló határozat újbóli megerősítéséről, a Mol Bubi 3.0 közbeszerzésének és regisztrációs rendszerének vizsgálatáról, valamint egy fővárosi demencia intézkedési terv kidolgozásáról is.

 

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