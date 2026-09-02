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független közmédia testület

Radnai Márk: Az ellenzék jelöltjei alkalmatlanok, de így is megalakulhat a Független Közmédia Testület

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Újabb lépést tettek a Független Közmédia Testület létrehozása felé, a parlamenti bizottság Bayer Juditot javasolja elnöknek. Bayer Judit mellett a tizenegy fős bizottság szinte valamennyi tagja igennel szavazott, csak Szabadi István tartózkodott.
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független közmédia testületRadnai Márkközmédia

Bayer Judit médiajogászt, médiakutatót javasolja a Független Közmédia Testület elnökévé választani szerdai ülésén az Országgyűlés művelődési bizottsága. A 11 fős országgyűlési bizottság valamennyi tagja részt vett a döntéshozatalban, és a tartózkodó Szabadi István (Mi Hazánk) kivételével valamennyien igennel szavaztak. Bayer Judit volt az egyetlen – Radnai Márk tiszás alelnök által előterjesztett – személyi javaslat a tisztségre.

Bayer Judit médiajogászt, médiakutatót javasolja a Független Közmédia Testület elnökévé választani szerdai ülésén az Országgyűlés Művelődési bizottsága (Forrás: Mediaworks)
Bayer Judit médiajogászt, médiakutatót javasolja a Független Közmédia Testület elnökévé választani szerdai ülésén az Országgyűlés Művelődési bizottsága (Forrás: Mediaworks)

A bizottság azonban ezúttal sem támogatta az ellenzék jelöltjeit a testületbe. Radnai Márk tiszás alelnök közösségi oldalán azt írta, az ellenzék által jelölt tagok nélkül, hat fővel is meg tud alakulni a Független Közmédia Testület, és ha az ellenzéki pártok továbbra sem állítanak alkalmas jelölteket, akkor a következő lépésben a médiaszakma előtt nyílik meg ennek lehetősége.

Mint fogalmazott, ismét arra kérték az ellenzéki frakciókat, hogy jelöljenek „felkészült, hiteles, szakmailag és emberileg alkalmas” személyeket, és azt ígérte, hogy az ilyen jelölteket támogatni fogják, függetlenül attól, melyik frakció jelöli őket.

 

 

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