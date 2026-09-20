Nagy István az Origónak: Aki a gazdát ellehetetleníti, a családok asztalát veszélyezteti

Ahogyan azt az Origo is megírta, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember 16-án tartotta meg éves évértékelő beszédét az Európai Parlament strasbourgi ülésén. A felszólalás középpontjában az európai önállóság, a gazdasági ellenálló képesség és a biztonságpolitika megerősítése állt, miközben az agrárium és az élelmiszeripar csak mellékszerepet kapott.
Nagy István az Origónak elmondta, hogy ez különösen aggasztó egy olyan időszakban, amikor az európai mezőgazdaságot egyszerre sújtja a termelés visszaesése, a növekvő import, a drága inputanyagok és a klímaváltozás.
Mesterséges intelligenciát és kevesebb bürokráciát ígért Brüsszel
Von der Leyen az évértékelőben megerősítette az Európai Unió Ukrajna melletti elkötelezettségét, sürgette az egységes piac kiteljesítését, az adminisztratív terhek csökkentését és a stratégiai függőségek felszámolását. Célként jelölte meg a megfizethetőbb energiát, a beruházások ösztönzését és a mesterséges intelligenciába irányuló európai befektetések növelését is.
Bár az agrárium nem került a beszéd fő sodrába, a bizottsági elnök több fejlesztési irányt is kijelölt az ágazat számára. Ezek közé tartoznak:
- a precíziós gazdálkodást segítő szoftverek;
- az automatizált hozambecslés;
- a digitális növény- és kártevővédelem;
- az öntözőrendszerek fenntartható korszerűsítése;
- a felszíni vizek hatékonyabb megtartása;
- a tagállami túlszabályozás visszaszorítása;
- a Közös Agrárpolitika egyszerűsítése.
Az Európát sújtó aszályok miatt Von der Leyen egy átfogó, uniós vízreziliencia-stratégia kidolgozását is szorgalmazta. Az éghajlatvédelmi szabályoknál a merev tiltások helyett nagyobb hangsúlyt helyezne a gazdák alkalmazkodásának támogatására.
A bizottsági elnök azt is ígérte, hogy az uniós költségvetés átalakítása során a mezőgazdaság továbbra is stabil és kiszámítható forrásokra számíthat.
Nagy István szerint azonban a gazdáknak a jövő technológiai megoldásai mellett azonnali segítségre lenne szükségük a termelés fenntartásához.
Gazdaságok milliói tűntek el, az import pedig egyre nő
Nagy István úgy látja, hogy a mesterséges intelligenciára és a digitalizációra épülő ígéretek nem adnak választ az európai mezőgazdaság szerkezeti problémáira.
Az Eurostat-adatok szerint az Európai Unió az elmúlt szűk két évtizedben gazdaságainak csaknem 39 százalékát, mintegy 5,6 millió gazdaságot veszített el.
Elsősorban a kis- és közepes családi gazdaságok szűntek meg az adminisztratív terhek és az árprés miatt.
Az elmúlt években mintegy négymillió hektárnyi gabonaterület tűnt el az EU-ban, miközben a gabonaimport a duplájára nőtt.
Az uniós állattenyésztési ágazatból több mint 26 millió állategyed esett ki, az extrém aszályok pedig egyes zöldségkultúrákban 40–60 százalékos termésveszteséget okoztak.
A gazdálkodók helyzetét az inputanyagok drágulása is nehezíti.
Nagy István szerint a nitrogénalapú műtrágyák ára 71 százalékkal haladja meg a korábbi évek átlagát, amit az uniós karbonvámrendszer, a CBAM tovább súlyosbíthat.
A volt miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben az európai gazdáknak egyre drágább inputanyagokkal és szigorú környezetvédelmi követelmények mellett kell termelniük, a harmadik országokból érkező kész élelmiszerekre nem minden esetben vonatkoznak ugyanilyen terhek. Emiatt az uniós termelőknek olyan importáruval kell versenyezniük, amelyet olcsóbb műtrágyával és enyhébb szabályok mellett állítottak elő.
Nagy István szerint ezért nem elegendő a digitalizáció támogatása.
A mezőgazdasági termelőknek azonnali műtrágya- és üzemanyagár-kompenzációra, valamint célzott ágazati támogatásokra lenne szükségük, különösen az állattenyésztésben és a növénytermesztésben.
Nagy István szerint a gazdák pénze és érdekképviselete is veszélybe került
A legnagyobb vitát az Európai Bizottság következő hosszú távú költségvetésre vonatkozó tervei váltották ki.
Nagy István tájékoztatása szerint a tervezet mindössze 300 milliárd eurót különítene el közvetlenül a gazdák jövedelemtámogatására, ami több mint húszszázalékos reálérték-csökkenést jelentene. Ráadásul a Közös Agrárpolitika elveszítheti önálló költségvetési státuszát, és beolvadhat egy nagyobb közös uniós alapba.
A volt agrárminiszter szerint ez kiszámíthatatlanná tenné az agrárforrások jövőjét, és megnehezítené a gazdaságok hosszú távú tervezését.
A kritikusok azt követelik, hogy:
- az agrárforrások maradjanak az uniós költségvetés önálló pillérei;
- a gazdák kapjanak közvetlen inputanyag- és üzemanyagár-kompenzációt;
- a támogatások elsősorban az élelmiszer-biztonságot és a családi gazdaságok fennmaradását szolgálják;
- az importált élelmiszerekre ugyanazok a környezetvédelmi követelmények vonatkozzanak, mint az uniós termékekre;
- a klímakárok kezelésére valódi költségvetési garanciák szülessenek.
Nagy István a magyar gazdák érdekképviseletének helyzetét is összekapcsolta a brüsszeli folyamatokkal. Az európai agrárkamarákat és gazdaszervezeteket tömörítő Copa–Cogeca több mint 22 millió gazdálkodót és családtagjaikat, valamint mintegy 22 ezer mezőgazdasági szövetkezetet képvisel. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezen a szervezeten keresztül is részt vesz az uniós agrárpolitika alakításában. A volt agrárminiszter szerint ezért különösen káros a NAK függetlenségének felszámolása és kormányzati ellenőrzés alá vonása.
Úgy véli, a magyar gazdák érdekképviseletét éppen akkor gyengítik meg, amikor Brüsszelben az agrártámogatások, a Közös Agrárpolitika és az európai élelmiszer-termelés jövője a tét.
A gazdák nemzetközi jelmondata szerint „nincs gazda, nincs élelmiszer, nincs jövő”. Nagy István ezt a jelenlegi helyzetre úgy fogalmazta át:
Aki a gazdát ellehetetleníti, az a családok asztalát veszélyezteti.”