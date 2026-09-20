Nagy István az Origónak: Aki a gazdát ellehetetleníti, a családok asztalát veszélyezteti

Ahogyan azt az Origo is megírta, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember 16-án tartotta meg éves évértékelő beszédét az Európai Parlament strasbourgi ülésén. A felszólalás középpontjában az európai önállóság, a gazdasági ellenálló képesség és a biztonságpolitika megerősítése állt, miközben az agrárium és az élelmiszeripar csak mellékszerepet kapott.

Ursula von der Leyen nagyívűnek szánt, szeptember 16-i évértékelő beszédében az agrárium, a gazdaságok helyzete csupán mellékszerepet kapott (Forrás: Facebook/Zsigmond Barna Pál)

Nagy István az Origónak elmondta, hogy ez különösen aggasztó egy olyan időszakban, amikor az európai mezőgazdaságot egyszerre sújtja a termelés visszaesése, a növekvő import, a drága inputanyagok és a klímaváltozás.

Mesterséges intelligenciát és kevesebb bürokráciát ígért Brüsszel

Von der Leyen az évértékelőben megerősítette az Európai Unió Ukrajna melletti elkötelezettségét, sürgette az egységes piac kiteljesítését, az adminisztratív terhek csökkentését és a stratégiai függőségek felszámolását. Célként jelölte meg a megfizethetőbb energiát, a beruházások ösztönzését és a mesterséges intelligenciába irányuló európai befektetések növelését is.

Bár az agrárium nem került a beszéd fő sodrába, a bizottsági elnök több fejlesztési irányt is kijelölt az ágazat számára. Ezek közé tartoznak:

a precíziós gazdálkodást segítő szoftverek;

az automatizált hozambecslés;

a digitális növény- és kártevővédelem;

az öntözőrendszerek fenntartható korszerűsítése;

a felszíni vizek hatékonyabb megtartása;

a tagállami túlszabályozás visszaszorítása;

a Közös Agrárpolitika egyszerűsítése.

Az Európát sújtó aszályok miatt Von der Leyen egy átfogó, uniós vízreziliencia-stratégia kidolgozását is szorgalmazta. Az éghajlatvédelmi szabályoknál a merev tiltások helyett nagyobb hangsúlyt helyezne a gazdák alkalmazkodásának támogatására.

A bizottsági elnök azt is ígérte, hogy az uniós költségvetés átalakítása során a mezőgazdaság továbbra is stabil és kiszámítható forrásokra számíthat.

Nagy István szerint azonban a gazdáknak a jövő technológiai megoldásai mellett azonnali segítségre lenne szükségük a termelés fenntartásához.