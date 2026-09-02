Gondosóra: Havasi Bertalan elmagyarázta Tanács Zoltánnak, amit szerinte nem ért

A Fidesz nyilvános és megfelelően dokumentált együttműködése a Gondosóra-programmal a jogszabályok és az adatvédelmi előírások maradéktalan betartásával történt – jelentette ki a párt a közleményében. A Fidesz szerint ezt a kijelentést azért kell megismételniük, mert „Tanács Zoltán láthatóan nem igazán értette”.

Tanács Zoltán semmilyen konkrét törvénysértést nem tudott megjelölni a Gondosóra-programmal kapcsolatban Fotó: Facebook/Koncz Zsófia

Tanács Zoltán ma sem tudott semmilyen konkrét törvénysértést megjelölni, feljelentést sem tett

– hangsúlyozták. Azonban a párt örvendetesnek tartja, hogy a Tisza minisztere immár függetlennek tartja az adatvédelmi hatóságot, pedig a főnöke, Magyar Péter nemrég még legyávázta és bábnak nevezte a hatóság vezetőjét.

A Fidesz sokkal szűkebb adatbázishoz jutott hozzá a Gondosóra-együttműködés keretében, mint ami egyébként egy választási eljárás során bármely párt számára jogszerűen hozzáférhető. Nemcsak a Fidesznek, hanem minden pártnak megvolt a lehetősége hasonló együttműködési megállapodás megkötésére a Gondosóra Programmal, de nem éltek ezzel – mutattak rá. Majd kijelentették:

a Fidesz áll minden vizsgálat elé.

A Fidesz reakcióját az váltotta ki, hogy a tudományos és technológiai miniszter a közösségi oldalán arról írt, hogy a Gondosóra-program miatt bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH). Tanács Zoltán emlékeztetett, korábban nyilvánosságra hozták, hogy a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás keretében a párt aktivistái a Gondosóra-program egy meghatározott, 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket.

A miniszter szerint azóta további dokumentumok, beszámolók és információk kerültek a birtokukba: vizsgálták többek között a Gondosóra honlapján korábban elérhető adatkezelési tájékoztatók időbeli változásait, az érintettektől érkező beszámolókat, valamint a személyes megkeresésekre, telefonhívásokra és levelekre vonatkozó információkat.

A tárcavezető szerint, a birtokukba került információk alapján alapos a gyanúja annak, hogy az adatkezelés nem volt megfelelő, ezért az ügyet átadják az illetékes hatóságnak, és bejelentést tesznek a NAIH-nál.

Tanács Zoltán kijelentette, hogy a NAIH számára átadják a rendelkezésükre álló releváns dokumentumokat és információkat annak érdekében, hogy tisztázható legyen: pontosan milyen személyes adatokat adtak át, kik fértek hozzá ezekhez, mire használták ezeket, készültek-e másolatok vagy további nyilvántartások, történt-e más adatbázisokkal való összekapcsolás, illetve sor került-e a szerződésben meghatározott céltól eltérő adatkezelésre.